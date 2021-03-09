5 причин, по которым даже новый автомобиль не пройдет техосмотр

Михаил Мишустин на заседании Правительства России объявил, что запланированное на 1 марта 2021-го года начало «новой жизни» системы техосмотра переносится на осень. Это лишний раз доказывает, что процедура требует тщательно доработки, иначе безумные очереди на ГТО вернутся.

Ведь в соответствии с новыми требованиями, «завернуть» можно даже новый автомобиль. Вот несколько спорных пунктов, пользуясь которыми «ГТОшники» могут до бесконечности «мурыжить» водителя. Конечно же, не просто так. За каждый визит придется отдать минимум 800 рублей.

Брызговики

У каждой машины, которая приезжает на ГТО, должно быть четыре брызговика. Заметим, что они есть даже далеко не у всех новых машин. А ведь модели, которые продает официальный дилер, прошли все необходимые сертификации, получили ОТТС и ПТС. То есть «заворачивать» авто из-за того, что у него нет «грязезащиты» — просто странно. А вот если хочется сделать так, чтобы водитель раскошелился, то можно и придраться.

Пленка на фарах

На фары запрещено клеить даже прозрачную бронепленку. То есть отныне владелец просто никак не сможет защитить дорогие матричные фары от попадания камней. А ведь такая оптика сама настраивается, то есть она не будет слепить водителей, даже если включен дальний свет фар.