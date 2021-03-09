5 причин, по которым даже новый автомобиль не пройдет техосмотр

Михаил Мишустин на заседании Правительства России объявил, что запланированное на 1 марта 2021-го года начало «новой жизни» системы техосмотра переносится на осень. Это лишний раз доказывает, что процедура требует тщательно доработки, иначе безумные очереди на ГТО вернутся.
Ведь в соответствии с новыми требованиями, «завернуть» можно даже новый автомобиль. Вот несколько спорных пунктов, пользуясь которыми «ГТОшники» могут до бесконечности «мурыжить» водителя. Конечно же, не просто так. За каждый визит придется отдать минимум 800 рублей.
Брызговики
У каждой машины, которая приезжает на ГТО, должно быть четыре брызговика. Заметим, что они есть даже далеко не у всех новых машин. А ведь модели, которые продает официальный дилер, прошли все необходимые сертификации, получили ОТТС и ПТС. То есть «заворачивать» авто из-за того, что у него нет «грязезащиты» — просто странно. А вот если хочется сделать так, чтобы водитель раскошелился, то можно и придраться.
Пленка на фарах
На фары запрещено клеить даже прозрачную бронепленку. То есть отныне владелец просто никак не сможет защитить дорогие матричные фары от попадания камней. А ведь такая оптика сама настраивается, то есть она не будет слепить водителей, даже если включен дальний свет фар.
Защита фар
Не забудем и про проблему воровства блок-фар на премиальных машинах, которая до сих пор стоит очень остро. Чтобы предотвратить кражу дорогущей оптики, владельцы ставят специальную защиту, чтобы нельзя было голыми руками снять блок-фару.
Такую работу вполне можно отнести к «внесению изменений в конструкцию транспортного средства». В итоге, новенький Porsche диагностическую карту не получит. Смешно!
Настройка фар
Настройки могут сбиться, как только машина проедет по щербатой дороге или колеса попадут в пару ям средних размеров. Поэтому даже после недели эксплуатации нового авто, настройки могут «уйти», а это значит, что техосмотр машина не пройдет.
Держатели для телефонов и подголовники
Если в зоне водительского «дворника» висит присоска для телефона, это также служит отказом в получении диагностической карты. Тоже самое будет, если водитель снял подголовники заднего дивана, а поставить их на место забыл. Все это никак не влияет на безопасность, а лишь служить поводом отправить водителя устранять «неисправности».