Минусы и плюсы обслуживания в неофициальном автосервисе

Обслуживание в неофициальном сервисе обойдется дешевле. Это — основной плюс, который подкупает многих. Однако учтите, что машину придется когда-нибудь продавать, а покупателю больше понравится автомобиль с прозрачной сервисной историей. Поэтому, есть смысл возвращаться к «официалам» лишь для замены масла двигателя. В этом случае в сервисной книжке делают отметку и фиксируют пробег автомобиля, что увеличит доверие к машине и ускорит ее продажу.
Учтите и то, что если у автомобиля много сложной электроники, имеет смысл заказывать у «официалов» диагностику дилерским сканером, а вот устранять выявленные неполадки можно уже там, где хочется.
Раз уж вы решили обслуживать своего железного коня в неофициальном сервисе, нужно учесть и некоторые нюансы. Скажем, лучше выбирать не мультбрендовое СТО, а то, которое специализируется на одной или — максимум — трех марках. Специализация сервиса означает, что тамошние мастера лучше знают слабые места конкретных моделей. То есть ремонт сделают быстрее и качественнее.
Следующий тонкий момент заключается в правильном оформлении заказ-наряда у мастера-приемщика. В нем нужно четко описать проблему, которая вас беспокоит. Скажем, стук, вибрации или перегрев двигателя. Не стоит писать конкретную операцию, которая, как вам кажется, устранит неполадку.
Дело в том, что «официалы» перед началом ремонта проводят, как правило, диагностику авто. За это и берут немалые деньги. А «неофициалы» сделают только те работы, которые указаны в заказ-наряде. Скажем, заменят тормозные колодки и диски, при этом стуки в ходовой части не прекратятся. Претензии предъявлять бессмысленно, ведь все работы сделаны в соответствии с подписанным документом. Вот поэтому в бумаге надо указать — «стучит спереди слева» и дождаться результата ремонта, когда проблему устранят.
И хорошо бы проследить, чтобы в результате вам не поменяли всю подвеску. Ведь, нередко, происходит так, что дельцы, точно определив источник проблемы, меняют не только нужную деталь, но и несколько других, что многократно увеличивает «прайс» на обслуживание. А еще у иных «работников» может возникнуть соблазн подзаработать. Скажем, намеренно порвать чехол ШРУСа или пыльник шаровой опоры.
Таких проблем можно избежать, если присутствовать в ремзоне и следить за работами. К счастью, большинство неофициальных СТО это позволяет. А вообще, совет один — найти хорошего специалиста, которому будете доверять. Тогда и машина будет исправна, и лишних денег не потратите.