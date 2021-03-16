Минусы и плюсы обслуживания в неофициальном автосервисе

Обслуживание в неофициальном сервисе обойдется дешевле. Это — основной плюс, который подкупает многих. Однако учтите, что машину придется когда-нибудь продавать, а покупателю больше понравится автомобиль с прозрачной сервисной историей. Поэтому, есть смысл возвращаться к «официалам» лишь для замены масла двигателя. В этом случае в сервисной книжке делают отметку и фиксируют пробег автомобиля, что увеличит доверие к машине и ускорит ее продажу.

Учтите и то, что если у автомобиля много сложной электроники, имеет смысл заказывать у «официалов» диагностику дилерским сканером, а вот устранять выявленные неполадки можно уже там, где хочется.

Раз уж вы решили обслуживать своего железного коня в неофициальном сервисе, нужно учесть и некоторые нюансы. Скажем, лучше выбирать не мультбрендовое СТО, а то, которое специализируется на одной или — максимум — трех марках. Специализация сервиса означает, что тамошние мастера лучше знают слабые места конкретных моделей. То есть ремонт сделают быстрее и качественнее.

Следующий тонкий момент заключается в правильном оформлении заказ-наряда у мастера-приемщика. В нем нужно четко описать проблему, которая вас беспокоит. Скажем, стук, вибрации или перегрев двигателя. Не стоит писать конкретную операцию, которая, как вам кажется, устранит неполадку.