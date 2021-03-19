Как сервисмены обманывают автовладельцев при ремонте двигателя

НАГЛЫЙ ОБМАН
Пожалуй, самый наглый «ремонт» заключается в банальной разборке двигателя и последующей сборке его как было. Без установки новых деталей. Но деньги при этом с автовладельца берут как за настоящую починку. Последний через день-другой окончательно убеждается, что после посещения автосервиса проблемы силового агрегата никуда не делись. И возвращается к ремонтникам-жуликам с претензиями.
Только толку от этого чуть. У них всегда наготове железбетонная отговорка: «значит у мотора кроме изначальной поломки имелась еще какая-то — оставляйте машину, будем смотреть». Разумеется, делать этого не стоит…
РАЗБОРКА ХУЖЕ ВОРОВСТВА
Продвинутый автовладелец скажет, что подобная манипуляция «лечится» просто — автомобилисту достаточно по окончании ремонта потребовать отдать ему старые демонтированные запчасти и обман вскроется. Именно поэтому по-настоящему хитрые жулики-ремонтники просто едут на ближайшую авторазборку, находят там по дешевке подходящие детали со старого мотора той же модели и устанавливают их в ремонтируемую машину. А потом с честным видом отдают ее владельу старые детальки. Если последнему повезет, старье с разборки какое-то время поработает еще — уже в его машине…
ВОССТАНОВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ
Наиболее удачный для автомобилиста вариант подобного рода «развода» — если ему установят не просто деталь с авторазборки, а восстановленную или отремонтированную запчасть. На ее дальнейшую работоспособность хоть как-то можно рассчитывать. Вот только денег за нее, по факту, отдаешь как за новенькую железяку из магазина…
КИТАЙСКАЯ ХИТРОСТЬ
Достаточно коварен вариант, когда клиенту сообщают, будто для ремонта движка применили оригинальную или дорогую качественную запчасть. А на самом деле в ход идет дешевый китайский аналог. В результате автосервис зарабатывает немалую лишнюю «копейку», а автомобилист через короткое время обнаруживает, что движок опять сдох — из-за ненадежного «китая».
ЛИШНЕГО НЕ НАДО
Если СТО и не «балуется» перечисленными выше способами неправедного заработка, это еще не значит, что вас там не надуют каким-то иным образом. Например «разводом» на совершенно не нужный ремонт. Так, в дополнение к банальной замене маслосъемных колпачков, вас с умным видом будут пытаться уговарить переборку цилиндро-поршневой группы.
На невнимательных или явно далеких от техники клиентов рассчитан и способ внесения в заказ-наряд лишних деталей. Например пары дополнительных свечей зажигания, второго масляного фильтра, тройного от положенного по паспорту объема нового моторного масла и тому подобных «мелочей».
МАСЛЯНИСТАЯ ХИТРОСТЬ
С маслом, кстати, связан отдельный прием. Особенно он эффективен, когда автомобилист из года в года использует масло и масляный фильтр одних и тех же брендов. Зная об этом, ушлый «мастер» не меняет фильтр и не сливает старое масло с двигателя. А просто доливает немного нового — чтобы его уровень на щупе оказался на правильной отметке. «Сэкономленные» таким образом масляный фильтр и масло потом подаются другому автомобилисту.