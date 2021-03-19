Как сервисмены обманывают автовладельцев при ремонте двигателя

НАГЛЫЙ ОБМАН

Пожалуй, самый наглый «ремонт» заключается в банальной разборке двигателя и последующей сборке его как было. Без установки новых деталей. Но деньги при этом с автовладельца берут как за настоящую починку. Последний через день-другой окончательно убеждается, что после посещения автосервиса проблемы силового агрегата никуда не делись. И возвращается к ремонтникам-жуликам с претензиями.

Только толку от этого чуть. У них всегда наготове железбетонная отговорка: «значит у мотора кроме изначальной поломки имелась еще какая-то — оставляйте машину, будем смотреть». Разумеется, делать этого не стоит…

РАЗБОРКА ХУЖЕ ВОРОВСТВА

Продвинутый автовладелец скажет, что подобная манипуляция «лечится» просто — автомобилисту достаточно по окончании ремонта потребовать отдать ему старые демонтированные запчасти и обман вскроется. Именно поэтому по-настоящему хитрые жулики-ремонтники просто едут на ближайшую авторазборку, находят там по дешевке подходящие детали со старого мотора той же модели и устанавливают их в ремонтируемую машину. А потом с честным видом отдают ее владельу старые детальки. Если последнему повезет, старье с разборки какое-то время поработает еще — уже в его машине…

ВОССТАНОВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ

Наиболее удачный для автомобилиста вариант подобного рода «развода» — если ему установят не просто деталь с авторазборки, а восстановленную или отремонтированную запчасть. На ее дальнейшую работоспособность хоть как-то можно рассчитывать. Вот только денег за нее, по факту, отдаешь как за новенькую железяку из магазина…