Как на время ремонта машины получить в автосервисе подменный автомобиль

Повышая клиентскую лояльность — а скорее, прибыли за счет наживы на этих самых клиентах — дилеры придумали такую услугу, как предоставление подменного автомобиля. Мол, смотрите, какие мы заботливые: пока ваша машина ремонтируется, вы можете передвигаться на нашей, сохраняя свою мобильность. Со временем эту практику переняли и независимые мастерские. А что — на войне (тем более за кошелек) все средства хороши.

Сразу оговоримся, что автосервисы — даже официальные — не обязаны выдавать подменные машины, это их добрая воля. Да, в ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей» сказано, что юридическое лицо должно по требованию клиента «безвозмездно предоставить на период ремонта товар, обладающий этими же основными потребительскими свойствами». Правда, с пометкой, что на автомобили норма не распространяется.

Но, допустим, мастерская, в которую вы намерены обратиться, таки предлагает такую услугу. Как же ей воспользоваться и нужно ли оно вообще?