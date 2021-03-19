Как на время ремонта машины получить в автосервисе подменный автомобиль

Повышая клиентскую лояльность — а скорее, прибыли за счет наживы на этих самых клиентах — дилеры придумали такую услугу, как предоставление подменного автомобиля. Мол, смотрите, какие мы заботливые: пока ваша машина ремонтируется, вы можете передвигаться на нашей, сохраняя свою мобильность. Со временем эту практику переняли и независимые мастерские. А что — на войне (тем более за кошелек) все средства хороши.
Сразу оговоримся, что автосервисы — даже официальные — не обязаны выдавать подменные машины, это их добрая воля. Да, в ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей» сказано, что юридическое лицо должно по требованию клиента «безвозмездно предоставить на период ремонта товар, обладающий этими же основными потребительскими свойствами». Правда, с пометкой, что на автомобили норма не распространяется.
Но, допустим, мастерская, в которую вы намерены обратиться, таки предлагает такую услугу. Как же ей воспользоваться и нужно ли оно вообще?
Условия предоставления подменных автомобилей в каждой компании свои. Как правило, машины дают на время длительного ремонта — от нескольких дней. Хотя клиенты официальных дилеров премиальных брендов могут рассчитывать на «подменку», даже если заехали на простое двухчасовое ТО. Все зависит от наличия свободных машин в парке, итоговой стоимости обслуживания и личных отношений с клиентом.
СЕРВИСНЫЙ «КАРШЕРИНГ»
Подменный автомобиль может выдаваться как бесплатно, так и за некоторую сумму — причем в независимости от того, связались вы с официальным или независимым сервисом. Да-да, даже «официалы» не стесняются включать в счет эксплуатацию корпоративной машины. Взять, к примеру, такую крупную компанию, как Major. Там под услугу подменного автомобиля маскируют обычную аренду с почасовой или посуточной оплатой.
Если автосервис предлагает «подменку» за деньги, то проблем возникнуть не должно. Вы, записываясь на ремонт, предупреждаете консультанта о том, что намерены воспользоваться услугой, бронируете машину, подписываете по приезде документы и пользуетесь «колесами», пока ваша «ласточка» висит на подъемнике. С безвозмездной же арендой все гораздо сложнее. Особенно если речь идет о массовом, не премиальном сегменте.
БЕЗ ГАРАНТИИ
Редкий автосервис, выдающий «подменки» бесплатно, может сразу же — еще во время телефонного разговора — гарантировать предоставление услуги. Как правило, все решается на месте. Диагносты оценивают уровень сложности ремонта, специалисты отдела запасных частей уточняют сроки доставки необходимых деталей, а уже приемщики, исходя из сложившейся ситуации, выносят вердикт.
Если вам действительно необходима «подменка» — не забавы ради, а детей по секциям возить — то вот несколько советов, как увеличить свои шансы на получение услуги. Во-первых, забудьте слова «должны» и «обязаны», ведь как мы уже выяснили, автосервисы дают машины исключительно по своей доброй воле. Во-вторых, скажите, что не можете остаться без колес надолго, а потому, если не будет замены, придется перенести часть работ на другой раз.
Или попробуйте обратную схему — подумайте, какие еще манипуляции можно добавить в заказ-наряд. «Заканчиваются» колодки, подходит срок замены масла в двигателе, забился радиатор? Вы ведь в любом случае намерены в ближайшее время решать эти проблемы, так почему бы не сделать все сразу, увеличивая свои шансы на подменный автомобиль. Помните: чем больше чек, тем выше вероятность сохранить мобильность.
НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ
Вам таки удалось выпросить подменный автомобиль — консультант приносит документы. Прежде, чем ставить свою подпись, спросите про страховку: обязательно уточните, предусматривает ли КАСКО франшизу. Даже за те два дня, что вы будете эксплуатировать машину автосервиса, может произойти авария. Сумма, которую в любом случае с вас удержат за ремонт — обычно это около 15 000 рублей — станет крайне неприятным сюрпризом.
Если на автомобиле планируете ездить не только вы, но и, скажем, ваша супруга, проверьте, чтобы ее данные внесли в доверенность. Да, доверенности уже давно отменили, но во избежание долгих и малоприятных переговоров с сотрудниками ГИБДД — особенно в случае аварии — лучше подстраховаться. И будьте готовы к тому, что консультант откажется вписывать еще кого-то, кроме вас. Имеет право, ведь вы играете по правилам доброй воли автосервиса.
К слову, и вам могут отказать в праве пользования подменным автомобилем, если собственник машины, передаваемой в ремонт — другой человек. Так что имеет смысл захватить с собой владельца или нотариальную доверенность при наличии таковой.
Из прочих неприятностей, поджидающих тех, кто намерен взять «подменку» — ограничения по пробегу или километражу. Чтобы ненароком не «утяжелить» итоговый счет, поинтересуйтесь об этом заранее.