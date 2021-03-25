Как не разориться при ремонте подвески Toyota, Hyundai и Kia

Компания KYB, один из ведущих в мире производителей амортизаторов и пружин для автомобилей, выводит на российский рынок новый ассортимент продукции — детали подвески и рулевого управления. Теперь при замене подвески компания предлагает уже полный комплект: амортизаторы, пружины, защитные комплекты, верхние опоры, рулевые тяги и наконечники, стойки стабилизатора и шаровые опоры.
Надежность деталей KYB подтверждена международными стандартами TÜV. Пыльники спроектированы для работы в условиях низких температур и подтвердили свою эффективность в реальных испытаниях в российских условиях. Фосфатное покрытие шаровых шарниров обеспечивает высокую надежность и долговечность деталей. Во всех шарнирных деталях подвески и рулевого управления KYB используются высококачественные смазочные материалы.
В новом ассортименте уже представлены все виды деталей подвески и рулевого управления KYB для наиболее популярных на рынке Таможенного Союза автомобилей, включая Toyota Camry V30, Honda CR-V 3-го поколения, Mazda 3 (BM), Hyundai Getz, Hyundai Elantra (HD), Kia Cee’d (ED) и другие. Далее запланировано увеличение охвата парка автомобилей японских и корейских марок, а позже ассортимент пополнят детали подвески и рулевого управления KYB для популярных машин европейских марок и отечественных LADA.
Сейчас гарантия предоставляется при установке на любых сервисных станциях и составляет 1 год или 40 000 км пробега при установке парой на одну ось и 6 месяцев или 20 000км пробега при установке одной детали.