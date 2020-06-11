Милые «кости»: как заставить стойки стабилизатора прослужить втрое дольше

Характерное постукивание, валкость в поворотах и неустойчивость автомобиля на затяжной дуге являются верными симптомами критического износа стоек стабилизатора — «костей», как говорят опытные водители. Технически, стойки крепят к кузову авто стабилизатор поперечной устойчивости, от которого напрямую зависят повадки и маневренность машины. Также стойка стабилизатора является своеобразным предохранителем, который в случае «большой беды» берет на себя удар, оберегая другие элементы подвески. Соединение подвижно за счет шарниров. Именно в них и кроется главная проблема.

Чаще всего стойка стабилизатора выглядит как длинный тонкий шток, на обоих концах которого установлены шарниры. Со временем они изнашиваются, истираются и выходят из строя, приводя автовладельца на подъемник. Личный опыт подсказывает, что «родная» — установленная на заводе — стойка служит намного дольше, чем приобретенный в магазине «оригинал». Почему так происходит? Неужели опять виноваты «руки из плеч» отечественного механика?

Оказывается, нет. Многие производители комплектующих хитрят и делают пыльники на шарнирах из тонкой резины, а порой и вовсе открытыми. Смазка в них, естественно, держаться не будет, быстро вытечет, значительно снизив «срок годности» детали. Да и самой смазки в них, будем откровенны, так мало, что даже ее присутствие не очень-то облегчает жизнь «пальца». Он постоянно находится под нагрузками, а отсутствие или недостаток смазывающих веществ ведет к быстрому истиранию. Помножим эту причину на качество российских дорог и получим результат. Вот поэтому стойки и служат считанные месяцы. Впрочем, решить проблему можно и нужно.