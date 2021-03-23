С какими неисправностями категорически не хотят возиться в автосервисах

А может не взяться. Скажем, многие «олдскульные» внедорожники (включая представителей очень солидных марок) требуют регулярного шприцевания карданных валов. Иначе страдают не только крестовины, но и шлицы — в этом случае приходится покупать весь вал. Проводить полезную для здоровья автомобиля процедуру желательно каждые 20—30 тысяч километров или — после покорения бездорожья.

Однако наполнять тавотницы смазкой сервисмены не любят: это грязная, но недорогая операция, а значит, денег мастер заработает совсем немного. И узнав, что клиент приехал «шприцеваться», в некоторых автосервисах предпочитают дать посетителю от ворот поворот: дескать, это вы уж сами! А ведь, скажем, Hummer H2 имеет 11 точек для смазки, в числе коих — шаровые опоры, рулевые наконечники, сочленения рычагов и далее по списку.