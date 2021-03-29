Какие беды ждут водителей на весеннем шиномонтаже

Дело в том, что современные колесные гайки сделаны из «сырого» металла и достаточно легко «слизываются» ключом. Про пневматический гайковерт, так популярный у отечественных шиномонтажников, и упоминать не стоит: сожрет грани мгновенно. Более того, крепление колеса должно по «мануалу» затягиваться динамометрическим ключом, но кто это делает? В горячке сезона, мастера работают «на скорость», поэтому следить за мелочами им просто некогда. Поставили одно усилие на гайковерте, да и затянули им сотни дисков на разных моделях автомобилей. В результате, потом разобрать колесо порой не получается: гайка или болт прикипели, а грани у них уже слизаны. Ситуация на самом деле патовая, ведь собрать все обратно и доехать до магазина получится не всегда. Неужели пилить диск или наваривать кусок арматуры? При таком подходе ведь и ступице не поздоровится. Эх, надо было заранее все смазывать или не ездить на машине по зимней слякоти.

На самом деле все намного проще.

Чтобы решить проблему прикипевших колесных гаек, нужно подстраховаться, подготовившись к шиномонтажу заранее. Тем более, что готовое решение есть, и стоит оно совсем недорого. Речь, конечно, про «жидкий ключ» — проникающую смазку, способную восстановить работоспособность резьбового соединения.

Как правило, абсолютно все производители по всему земному шару делают свой «препарат» на основе моторного масла, в качестве смазки, и различных растворителей в роли «средства доставки». Растворитель испарится, а смазка — останется. За примерами далеко ходить не надо. Тот же «жидкий ключ» от Astrohim имеет весьма демократичный ценник, но с основной задачей справляется быстрее многих аналогов.