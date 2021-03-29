Какие беды ждут водителей на весеннем шиномонтаже

Весна, как с точки зрения календаря, так и с позиции термометра за окном, уже наступила. Пройдет еще пара недель да пара дождей, и грязные сугробы в тандеме с коркой бурого льда исчезнут из нашей жизни на шесть счастливых месяцев. А на шиномонтажах возникнут длинные очереди из желающих перейти с надоевшей «зимы» на долгожданное «лето». Однако, произвести эту несложную на первый взгляд процедуру получится не у всех.
«Дорожный коктейль», которым поливают российские дороги с октября по апрель, имеет весьма негативное свойство: под воздействием реагентов железо покрывается толстым слоем ржавчины, а винтовые соединения становятся единым целым. Особенно подвержены коррозии детали подвески и крепления колес. О последних стоит сказать особенно подробно, ведь рычаги и тяги, «кости» и стойки можно на «худой конец» обрезать болгаркой, а вот с болтами и шпильками такой вариант не пройдет.
Дело в том, что современные колесные гайки сделаны из «сырого» металла и достаточно легко «слизываются» ключом. Про пневматический гайковерт, так популярный у отечественных шиномонтажников, и упоминать не стоит: сожрет грани мгновенно. Более того, крепление колеса должно по «мануалу» затягиваться динамометрическим ключом, но кто это делает? В горячке сезона, мастера работают «на скорость», поэтому следить за мелочами им просто некогда. Поставили одно усилие на гайковерте, да и затянули им сотни дисков на разных моделях автомобилей. В результате, потом разобрать колесо порой не получается: гайка или болт прикипели, а грани у них уже слизаны. Ситуация на самом деле патовая, ведь собрать все обратно и доехать до магазина получится не всегда. Неужели пилить диск или наваривать кусок арматуры? При таком подходе ведь и ступице не поздоровится. Эх, надо было заранее все смазывать или не ездить на машине по зимней слякоти.
На самом деле все намного проще.
Чтобы решить проблему прикипевших колесных гаек, нужно подстраховаться, подготовившись к шиномонтажу заранее. Тем более, что готовое решение есть, и стоит оно совсем недорого. Речь, конечно, про «жидкий ключ» — проникающую смазку, способную восстановить работоспособность резьбового соединения.
Как правило, абсолютно все производители по всему земному шару делают свой «препарат» на основе моторного масла, в качестве смазки, и различных растворителей в роли «средства доставки». Растворитель испарится, а смазка — останется. За примерами далеко ходить не надо. Тот же «жидкий ключ» от Astrohim имеет весьма демократичный ценник, но с основной задачей справляется быстрее многих аналогов.
На «проникновение» этой смазке требуется всего 5—7 минут, тогда как некоторые из конкурентов порой заставляют ждать не менее 15 минут. Закисший колесный болт нужно тщательно обработать составом, дать «откиснуть» положенное время, а после, внимательно подобрав головку, аккуратно открутить, стараясь не делать резких движений. Как только соединение будет смазано — будет и эффект.
«Жидкий ключ», к слову, средство довольно широкого профиля, которое поможет «оживить» подклинивающий замок и скрипящую дверную петлю, снять старую батарею отопления или отвинтить давно отживший свое водопроводный кран. Одним словом, состав имеет полное право занять свое место не только в гараже или в багажнике, но и в домашнем инструментальном ящике.