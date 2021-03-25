Почему категорически нельзя менять моторное масло весной

Аргументы менять масло на более вязкое «летнее» по окончании зимы серьезной критики (если мы говорим о реальной эксплуатации машины) не выдерживают. Ведь температура двигателя в прогретом состоянии что летом, что зимой поддерживается на практически одном и том же уровне — при исправно работающей системе охлаждения, разумеется.
Рассуждая о вреде заливок более или менее вязких жидкостей в моторы, мы не имеем в виду автомобили, которые чуть ли не большую часть года трудятся в условиях сильнейших морозов на Крайнем Севере. Там зимой действительно имеет смысл заливать в машину масло пожиже — что-то вроде 0W-20. В противном случае ежедневные холодные пуски могут превратиться в пытку и для автовладельца, и для двигателя.
Для Европейской же части России и прочих областей нашей страны, где температура ниже −30ºС — редкость, вполне можно обойтись чем-то вроде «синтетики» вязкостью 5W-30 на все сезоны. Она и в мороз не подведет, и в летнюю жару обеспечит достойное качество смазки внутренностей мотора.
Кроме того, если речь идет о достаточно серьезных условиях эксплуатации, например, о в постоянных городских заторах или езде по местности с большими перепадами высот, то сезонной смене масла лучше предпочесть сокращение сроков его замены относительно рекомендованных производителем авто.
Допустим, в руководстве по эксплуатации машины указано все то же 5W-30 при рекомендуемом интервале пробега в 15 000 км в год. Вместо этого мы вполне можем менять смазку на новую почаще — например, через каждые 7500 километров. Такой подход однозначно добавит здоровья мотору. Да и голова автомобилиста перестанет болеть о сезонной смене.
Есть и более зримые минусы от использования летом более вязкого моторного масла — скажем, 10W-50 вместо 5W-30. Радикально более густая субстанция может привести, в конечном счете, к капремонту. Особенно на уже изношенном движке. Когда масляные каналы за долгие годы обзавелись отложениями существенной толщины, более вязкий лубрикант, особенно на еще не прогретом до рабочей температуры агрегате, будет хуже прокачиваться сквозь них. Это означает, что трущиеся части будут смазываться намного хуже чем следует, ускоренно изнашиваться и семимильными шагами приближаться к своей кончине.
Кроме того, при любой смене масла изрядная часть (до 20%) старой смазки остается в моторе, смешиваясь впоследствии с новой. Полностью дать стечь абсолютно всей жидкости из блока цилиндров можно лишь оставив машину на несколько часов с открытой сливной пробкой картера. Разумеется, так никто не делает, а заливают новую практически сразу после слива отработавшей. Из-за этого на практике в двигателе используется фактически смесь лубрикантов. В случае регулярных смен «по сезону» — коктейль из, например, 10W-40 и 0W-20.
Как они взаимодействуют друг с другом и с поверхностями мотора точно никто сказать не сможет. Не исключено, например, что реальные вязкостные характеристики этой смеси окажутся на уровне рекомендуемых заводом-изготовителем машины все тех же 5W-30…