Почему категорически нельзя менять моторное масло весной

Аргументы менять масло на более вязкое «летнее» по окончании зимы серьезной критики (если мы говорим о реальной эксплуатации машины) не выдерживают. Ведь температура двигателя в прогретом состоянии что летом, что зимой поддерживается на практически одном и том же уровне — при исправно работающей системе охлаждения, разумеется.

Рассуждая о вреде заливок более или менее вязких жидкостей в моторы, мы не имеем в виду автомобили, которые чуть ли не большую часть года трудятся в условиях сильнейших морозов на Крайнем Севере. Там зимой действительно имеет смысл заливать в машину масло пожиже — что-то вроде 0W-20. В противном случае ежедневные холодные пуски могут превратиться в пытку и для автовладельца, и для двигателя.

Для Европейской же части России и прочих областей нашей страны, где температура ниже −30ºС — редкость, вполне можно обойтись чем-то вроде «синтетики» вязкостью 5W-30 на все сезоны. Она и в мороз не подведет, и в летнюю жару обеспечит достойное качество смазки внутренностей мотора.

Кроме того, если речь идет о достаточно серьезных условиях эксплуатации, например, о в постоянных городских заторах или езде по местности с большими перепадами высот, то сезонной смене масла лучше предпочесть сокращение сроков его замены относительно рекомендованных производителем авто.

Допустим, в руководстве по эксплуатации машины указано все то же 5W-30 при рекомендуемом интервале пробега в 15 000 км в год. Вместо этого мы вполне можем менять смазку на новую почаще — например, через каждые 7500 километров. Такой подход однозначно добавит здоровья мотору. Да и голова автомобилиста перестанет болеть о сезонной смене.