Пять непростительных ошибок при обслуживании машины весной

АККУМУЛЯТРОР ПРОБЛЕМ

Наиболее примитивная, а от того, пожалуй, самая обидная ошибка автовладельца весной — не проверить состояние клемм аккумулятора. За зиму, спасибо противоледным реагентам, они изрядно окисляются. Электрический контакт ухудшается. Из-за этого и процесс заряда самого аккумулятора изрядно затрудняется, и условия пуска мотора ухудшаются. А всего-то и нужно — не полениться и зачистить клеммы мелкой «наждачкой»!

КЛЕММА ПРЕТКНОВЕНИЯ

Примерно того же рода проблема, которой пренебрегает большинство автовладельцев, касается и клемм генератора. Он, как правило, располагается еще ближе к земле, нежели аккумулятор. Следовательно, и воздействие соленой воды на него интенсивнее. Из-за окислившихся контактов он с трудом сможет заряжать аккумулятор, да и с питанием электроэнергией вообще всех бортовых электроприборов тоже могут возникнуть проблемы. Предупредить которые способна все та же банальная чистка контактов по весне.

НЕКОНДИЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА

Не озаботиться по окончании зимы контролем уровня хладагента в системе кондиционера — вообще повальная практика. Если заметная его часть за зиму улетучилась, климатическая система окажется под угрозой, ведь компрессор кондиционера охлаждается и смазывается именно хладагентом. И когда последнего мало, запуск «кондея» приводит к перегреву нагнетателя — с возможным выходом его из строя. Замена компрессора стоит дорого. Самоличный контроль наличия фреона в системе кондиционера через «глазок» и дозаправка ее обойдутся в десятки раз дешевле.