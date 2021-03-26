Пять непростительных ошибок при обслуживании машины весной

АККУМУЛЯТРОР ПРОБЛЕМ
Наиболее примитивная, а от того, пожалуй, самая обидная ошибка автовладельца весной — не проверить состояние клемм аккумулятора. За зиму, спасибо противоледным реагентам, они изрядно окисляются. Электрический контакт ухудшается. Из-за этого и процесс заряда самого аккумулятора изрядно затрудняется, и условия пуска мотора ухудшаются. А всего-то и нужно — не полениться и зачистить клеммы мелкой «наждачкой»!
КЛЕММА ПРЕТКНОВЕНИЯ
Примерно того же рода проблема, которой пренебрегает большинство автовладельцев, касается и клемм генератора. Он, как правило, располагается еще ближе к земле, нежели аккумулятор. Следовательно, и воздействие соленой воды на него интенсивнее. Из-за окислившихся контактов он с трудом сможет заряжать аккумулятор, да и с питанием электроэнергией вообще всех бортовых электроприборов тоже могут возникнуть проблемы. Предупредить которые способна все та же банальная чистка контактов по весне.
НЕКОНДИЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА
Не озаботиться по окончании зимы контролем уровня хладагента в системе кондиционера — вообще повальная практика. Если заметная его часть за зиму улетучилась, климатическая система окажется под угрозой, ведь компрессор кондиционера охлаждается и смазывается именно хладагентом. И когда последнего мало, запуск «кондея» приводит к перегреву нагнетателя — с возможным выходом его из строя. Замена компрессора стоит дорого. Самоличный контроль наличия фреона в системе кондиционера через «глазок» и дозаправка ее обойдутся в десятки раз дешевле.
ФИЛЬТРУЙ СЕЗОН!
Вот уж куда вообще мало кто из автомобилистов заглядывает по весне под капотом, так это в «коробку» воздушного фильтра. Для жителя крупного города, который всю зиму мотался на машине по слякотным улицам, такое поведение ошибочно. Грязная водяная взвесь, висящая в воздухе над дорогами, попадает и в воздушный фильтр. Она «забивает» его так же успешно, как и сухая пыль с летних трасс. Поэтому проверить его состояние и при необходимости заменить, рекомендуется каждому автовладельцу. Если, конечно, машина на простояла без движения всю зиму в виде большого сугроба.
РАДИАТОР, ДА НЕ ТОТ
Еще одна проблемная точка, обделенная, как правило, вниманием владельца машины по окончании зимы — радиатор охлаждения мотора. Даже более-менее опытные из водителей при осмотре основное внимание уделяют не ему, а радиатору кондиционера, установленному перед своим «старшим братом». Да, по этой причине удары камней и прочего мусора, летящего в «морду» авто, достаются именно радиатору «кондея». Но он, в силу своего небольшого размера, таким образом защищает лишь часть теплообменника с антифризом. Если весной не обратить внимания на появившиеся после зимы существенные повреждения (пусти и не сквозные!) радиатора двигателя, однажды, стоя в дорожном заторе на летней жаре, вполне можно и «вскипеть»…