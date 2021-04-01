За какими услугами россияне массово обращаются в автосервис по весне

В тройку наиболее востребованных сервисных работ накануне весеннего периода, составляющих до 80% всех услуг, входят шиномонтаж, проверка и перезаправка систем кондиционирования, а также всевозможные защитные процедуры по покрытию кузова. Это выяснили специалисты «Авилон», проанализировав свыше четырех тысяч заказов на сервисное обслуживание.

В массовом сегменте около 35% от объема работ занимают шиномонтаж, проверка кондиционера и проведение очередного ТО. Еще 20% заказов приходится на антисептическую обработку климатической установки, химчистку автосалона и полировку кузова. Плюсом идут замена моторного масла и щеток стеклоочистителя и шиномонтаж.

У хозяев «Мерседесов» наиболее востребованной услугой после зимы, занимающей около 75% работ, является проверка и профилактика, а также ремонт наиболее уязвимых в морозы элементов автомобиля: резиновых деталей, аккумулятора, личинок замков, систем кондиционирования. Кроме того, около 25% сервисных работ занимает обновление керамической защиты лакокрасочного покрытия.