За какими услугами россияне массово обращаются в автосервис по весне

В тройку наиболее востребованных сервисных работ накануне весеннего периода, составляющих до 80% всех услуг, входят шиномонтаж, проверка и перезаправка систем кондиционирования, а также всевозможные защитные процедуры по покрытию кузова. Это выяснили специалисты «Авилон», проанализировав свыше четырех тысяч заказов на сервисное обслуживание.
В массовом сегменте около 35% от объема работ занимают шиномонтаж, проверка кондиционера и проведение очередного ТО. Еще 20% заказов приходится на антисептическую обработку климатической установки, химчистку автосалона и полировку кузова. Плюсом идут замена моторного масла и щеток стеклоочистителя и шиномонтаж.
У хозяев «Мерседесов» наиболее востребованной услугой после зимы, занимающей около 75% работ, является проверка и профилактика, а также ремонт наиболее уязвимых в морозы элементов автомобиля: резиновых деталей, аккумулятора, личинок замков, систем кондиционирования. Кроме того, около 25% сервисных работ занимает обновление керамической защиты лакокрасочного покрытия.
По марке Audi до 80% профилактических работ накануне весны составляют замена масла, дезинфекция системы кондиционирования и ее перезаправка, мойка радиаторов системы охлаждения двигателя, а также мойка подкапотного пространства, а точнее — его очистка от реагентов.
У Jaguar Land Rover среди востребованных услуг после зимы отмечены шиномонтаж (50% от объема сервисных работ), мойка радиаторов (20% работ), проверка подвески (15% работ), замена щеток лобового стекла (10% работ). Кроме того, у автовладельцев пользуются спросом регулировка и проверка омывателя, фар, лобового стекла и пятой двери, а также проверка аккумулятора и антибактериальная обработка.
В люксовом сегменте по бренду Bentley самая популярная услуга — это весенний шиномонтаж, который заказывают 90% клиентов. Вдобавок около 50% клиентов после зимнего периода заказывают полировку кузова, керамическое покрытие кузова и химчистку салона.
Интересно, что набор процедур, которым владельцы готовы подвергнуть свое авто, зависит… от региона их проживания. Так, в Воронежской области около 35% от объема работ по подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону занимают шиномонтаж, проверка кондиционера и проведение планового технического обслуживания.
Около 20% обращений приходится на антисептическую обработку климатической системы, полировку кузова и химчистку салона. Также именно весной вырастает спрос на замену щеток стеклоочистителя и замену масла.
А, скажем, в Тюмени сервисные центры сейчас чаще загружены полной диагностикой клиентских машин (58%). Здесь, как и в других городах, востребованы шиномонтаж (35%), замена масла (30%) и проверка системы кондиционирования (26%). При этом более 15% респондентов отмечают, что именно ранней весной, накануне активной эксплуатации автомобиля, они могут выделить время на то, чтобы провести капитальный ремонт узлов и агрегатов.
В Москве самая популярная услуга — это шиномонтаж, им пользуются более 90% клиентов. При этом 80% участников опроса отметили, что для них актуальным является такое предложение, как сезонное хранение колес.
Кроме того, около 50% клиентов после зимы проводят полировку кузова и химчистку салона. Согласно исследованию специалистов Fresh Auto, достаточно большим спросом (около 35% от общего числа обращений) пользуются регулировка и проверка омывателя, фар, проверка и замена аккумулятора, а также антибактериальная обработка.