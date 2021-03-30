«Валет»: почему об этой кнопке должен знать каждый автовладелец

При покупке любого автомобиля — будь-то новый или подержанный, отечественный или импортного производства — каждый старается выбрать комплектацию побогаче. Чтобы сонмы кнопок и вороха опций, будто подкрепляющих престиж обладателя в глазах обывателей. Как говорится, чем темнее пленка на окнах, тем беднее комплектация «Мерседеса».

Однако, наличие опций совсем не означает, что счастливый владелец ими пользуется. Более того, в трех случаях из четырех водитель даже не знает, для чего это нужно, и как оно работает. Обладатели внедорожников, и то далеко не все, еще с горем пополам могут настроить режимы движения да выбрать правильную клавишу в сложной ситуации. Кондиционер, радио да стеклоподъемники. Все остальное — имидж. Никакого криминала в подобном устройстве мира, конечно, нет, но выглядит, согласитесь, забавно. Возможно дело в остатках менталитета павшей империи или в невоплощенных детских мечтах.