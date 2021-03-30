«Валет»: почему об этой кнопке должен знать каждый автовладелец

При покупке любого автомобиля — будь-то новый или подержанный, отечественный или импортного производства — каждый старается выбрать комплектацию побогаче. Чтобы сонмы кнопок и вороха опций, будто подкрепляющих престиж обладателя в глазах обывателей. Как говорится, чем темнее пленка на окнах, тем беднее комплектация «Мерседеса».
Однако, наличие опций совсем не означает, что счастливый владелец ими пользуется. Более того, в трех случаях из четырех водитель даже не знает, для чего это нужно, и как оно работает. Обладатели внедорожников, и то далеко не все, еще с горем пополам могут настроить режимы движения да выбрать правильную клавишу в сложной ситуации. Кондиционер, радио да стеклоподъемники. Все остальное — имидж. Никакого криминала в подобном устройстве мира, конечно, нет, но выглядит, согласитесь, забавно. Возможно дело в остатках менталитета павшей империи или в невоплощенных детских мечтах.
Впрочем, в любом автомобиле есть клавиша, о которой должен знать каждый владелец. Кнопка эта надежно спрятана, поскольку способна полностью дезактивировать сигнализацию, и называется «валет». Он необходим для выключения охранного комплекса в случае полного разряда батарейки в брелоке или поломке «пульта». Ведь без «контакта» с брелоком сигнализация не откроется, а машина никуда не поедет.
«Валет» бывает двух видов: простой «вкл/выкл» или более сложный с кодом. Выглядят оба совершено одинаково, а числовой пароль, если он предполагается, надо настучать подобно азбуке Морзе с трехсекундными интервалами между знаками. Каждый охранный комплекс вне зависимости от стоимости и уровня защиты такой клавишей оснащен, но при установке ее надежно укрывают в недрах салона, а о расположении знает исключительно мастер-установщик и, собственно, владелец автомобиля. Найти ее самостоятельно практически невозможно, ведь клавиша «валет» выглядит, как тонкий черный провод с пуговичкой-кругляком на конце, в которой и располагается крошечная кнопочка.
С новым автомобилем все примерно понятно: при установке сигнализации надо лишь не забыть уточнить место дислокации «валета» и пароль. Но что делать с подержанной машиной, владелец который может просто не знать или забыть про крошечную кнопку на «шнурке»? Вывод, увы, печальный: старые охранные комплексы лучше просто удалить, ведь за время их эксплуатации у разных владельцев количество сигнализаций может превысить все разумные пределы, комплексы начнут «конфликтовать», а клавиша отключения спрятана неизвестно где.
Из личного опыта: один подержанный внедорожник из ранних двухтысячных обладал аж тремя сигнализациями, причем одной — спутниковой, но их «конфронтация» регулярно сказывалась на работе автомобиля. После удаления всех блоков и проводки, а также установке нового охранного комплекса, автомобиль даже поехал быстрее. Видать, балласта было немало.
Покупая подержанный автомобиль, обязательно уточните у его владельца о наличии сигнализации, наименовании ее изготовителя и попросите коробку — она почти наверняка лежит в гараже. Также проверьте работоспособность брелоков, и после передачи денег не постесняйтесь спросить расположение «валета» и кодах его срабатывания. Пригодится.