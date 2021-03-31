Что продают в странных бочках по всей трассе М4 «Дон»

Стоит отъехать от Первопрестольной пару сотен километров, как столичная активность стихает, а реновация сменяется стагнацией. Жизнь в этих местах уже не кипит, а вяло течет. Годы проходят, а картинка за окном не меняется. Однако даже в таких пейзажах возникают новые элементы, которые зачастую незнакомы горожанину. Один их них — потрепанные грузовички малой коммерческой «формы» с цистернами, обозначенными набором символов Ad Blue. Что это такое и чем привлекательно для владельцев дорогущих Mercedes-Benz, которые исправно останавливаются у автобочек?
Начнем с теории: Ad Blue — это жидкий химический состав, который применяется для очистки выхлопных газов исключительно дизельных двигателей и снижающий количество оксида азота на 90%. Состав прост: это мочевина, она же карбамид, смешанная с дистиллированной водой в пропорции примерно 1 к 2. Аппаратурой для такой очистки выхлопа оборудованы многие модели премиальных европейских брендов, а также современные фуры.
Фактически, это следующее поколение нейтрализаторов выхлопных газов, которое позволяет преобразовать вредоносный «отход» ДВС на тяжелом топливе в воду и азот. Смысл в том, что установка такой системы позволяет достичь показателей ЕВРО-5 без сажевого фильтра и многострадального датчика EGR, что существенно увеличивает ресурс мотора.
Машина оснащена дополнительным баком, заливная горловина которого находится рядом с топливной, куда заливается, а расход AdBlue — больше литра на 1000 км. Мало того, что фирменная жидкость стоит недешево — патент принадлежит Ассоциации автомобильной промышленности Германии — так есть и еще один интересный аспект: когда уровень «Ад Блю» падает ниже определенного уровня, то автомобиль, согласно европейским законам, начинается предупреждать о необходимости «заправки», а также снижать мощность двигателя и скорость передвижения, дабы сократить выбросы. Если же «достичь нуля», то заглушенный мотор не заведется до тех пор, пока бак AdBlue не будет наполнен минимум 3,5 литрами состава.
Подметив эту особенность современного транспорта, сельские жители южных регионов и Черноземья вышли на тропу «малого бизнеса»: фирменный состав стоит около полутора тысяч за десять литров, «аналоги» — от 897 рублей за те же 10 литров. Но ведь мочевина — это самое известное в России удобрение, а его мешок, весом в 50 кг, стоит дешевле 2000 рублей. С водой, как вы понимаете, проблем тоже не будет.
А вот путешественник, чей автомобиль «грозит» остановиться, особо не будет разбираться в составе залитого в баке средства и его отличий от фирменного немецкого AdBlue. Да и стоит он намного дешевле — от 45 рублей за литр. Так и появились по всей дороге предприимчивые «купцы», разливающие из своих ржавых бочек мочевину с водой, в gjhjq нуждаются владельцы новеньких премиальных иномарок.