Что продают в странных бочках по всей трассе М4 «Дон»

Стоит отъехать от Первопрестольной пару сотен километров, как столичная активность стихает, а реновация сменяется стагнацией. Жизнь в этих местах уже не кипит, а вяло течет. Годы проходят, а картинка за окном не меняется. Однако даже в таких пейзажах возникают новые элементы, которые зачастую незнакомы горожанину. Один их них — потрепанные грузовички малой коммерческой «формы» с цистернами, обозначенными набором символов Ad Blue. Что это такое и чем привлекательно для владельцев дорогущих Mercedes-Benz, которые исправно останавливаются у автобочек?

Начнем с теории: Ad Blue — это жидкий химический состав, который применяется для очистки выхлопных газов исключительно дизельных двигателей и снижающий количество оксида азота на 90%. Состав прост: это мочевина, она же карбамид, смешанная с дистиллированной водой в пропорции примерно 1 к 2. Аппаратурой для такой очистки выхлопа оборудованы многие модели премиальных европейских брендов, а также современные фуры.

Фактически, это следующее поколение нейтрализаторов выхлопных газов, которое позволяет преобразовать вредоносный «отход» ДВС на тяжелом топливе в воду и азот. Смысл в том, что установка такой системы позволяет достичь показателей ЕВРО-5 без сажевого фильтра и многострадального датчика EGR, что существенно увеличивает ресурс мотора.