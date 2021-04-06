Как самостоятельно вернуть прежнюю мощность двигателю?

Снег и пандемия еще окончательно не сошли, но настроение поднимается на глазах. Это все весеннее теплое солнышко, которое потихоньку приоткрывает дверь сезону отпусков, поездок на природу и любимую дачу. Уже совсем скоро начнутся долгожданные загородные уикенды, которые мы вспоминали долгие зимние месяцы. Однако беда пришла, откуда не ждали: автомобиль вдруг перестал отзываться на весенний эмоциональный подъем своего владельца, завибрировав и зачихав всем «подкапотным», а после, натужно поехав, вдруг продемонстрировал излишний аппетит. Расход топлива подрос так, что и бортовой компьютер включать не надо — чувствуется «на глаз». Кто виноват? Давайте разбираться!
Тут стоит вспомнить теорию: в любом двигателе внутреннего сгорания есть потребность не только в горючем, но и в воздухе. Чем сильнее нажата педаль газа, тем больше и топлива, и воздуха поступает в цилиндры. Если пропорцию нарушить, то в «котлы» будет попадать обедненная смесь. Чем это чревато? Да тем, что двигатель будет работать некорректно. Компенсирую, например, недостачу воздуха, топливная система начнет переливать бензин — вот он и повышенный расход «горючки». Дело за малым — выявить виновника.
Водители со стажем среагируют мгновенно — «чудит» карбюратор, который «набрал» грязи и теперь требует чистки. Большинство водителей отметят, что их современному автомобилю этот «просроченный» узел чужд, ибо поставкой топливной смеси «заведует» инжектор. Но сути дела это не меняет: системе требуется чистка, которая по уму должна происходить каждую весну. Зимой многие машины ездили мало или вовсе стояли, грязь из топлива осела в баке, а при первом же пуске вся взвесь отправилась напрямую по топливопроводу в систему, где и «устроилась» на различных заслонках — либо на карбюраторе, либо, если автомобиль инжекторный, на дросселе.
Можно, конечно, и на СТО, особенно если рубль жжет карман, а руки не привыкли к работе, но проще и быстрее сделать это самостоятельно. Надо лишь выделить свободный вечер да подобрать в автомагазине нужную «химию». «Подобрать» означает определиться с банкой, да так, чтобы и с задачей справилась, и за этикетку не переплатить. Важный фактор: состав должен подаваться мощной струей через «соломинку», иначе работа займет больше времени. Золотая середина между ценой, качеством и удобством использования — очиститель карбюратора и воздушной заслонки от ASTROhim, который не уступает именитым импортным конкурентам по эффективности состава, доступен по стоимости и обладает «сбивающей с ног» струей. Кстати, «Астрохим» же позаботился сделать обособленное крепление для соломинки, позволяющее не потерять ее на протяжении всего пользования баллона.
Принцип применения прост: открываем доступ к заслонке — в случае с карбюратором для этого необходимо лишь снять воздушный фильтр — и осматриваем узел. Грязь на нем видно невооруженным взглядом, а вот трогать руками стоит — велик шанс сбить настройки, которые потом придется восстанавливать. Зачастую, без авторизованного сервиса не обойтись. Тут-то и пригодится мощная «подача» очистителя: щедро заливаем грязные места, не стесняясь подводить соломинку непосредственно к скоплению отложений, не забываем про механизм вращения заслонки.
И так до тех пор, пока узел не заблистает чистотой. Кстати, в процессе использования было выявлено еще одно преимущество вышеупомянутого очистителя: он не столь «ароматен», поэтому можно без зазрений совести работать в закрытом пространстве.