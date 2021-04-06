Как самостоятельно вернуть прежнюю мощность двигателю?

Снег и пандемия еще окончательно не сошли, но настроение поднимается на глазах. Это все весеннее теплое солнышко, которое потихоньку приоткрывает дверь сезону отпусков, поездок на природу и любимую дачу. Уже совсем скоро начнутся долгожданные загородные уикенды, которые мы вспоминали долгие зимние месяцы. Однако беда пришла, откуда не ждали: автомобиль вдруг перестал отзываться на весенний эмоциональный подъем своего владельца, завибрировав и зачихав всем «подкапотным», а после, натужно поехав, вдруг продемонстрировал излишний аппетит. Расход топлива подрос так, что и бортовой компьютер включать не надо — чувствуется «на глаз». Кто виноват? Давайте разбираться!

Тут стоит вспомнить теорию: в любом двигателе внутреннего сгорания есть потребность не только в горючем, но и в воздухе. Чем сильнее нажата педаль газа, тем больше и топлива, и воздуха поступает в цилиндры. Если пропорцию нарушить, то в «котлы» будет попадать обедненная смесь. Чем это чревато? Да тем, что двигатель будет работать некорректно. Компенсирую, например, недостачу воздуха, топливная система начнет переливать бензин — вот он и повышенный расход «горючки». Дело за малым — выявить виновника.