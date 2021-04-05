Что делать, если мотор не тянет и стал расходовать больше топлива

Образование отложений на деталях форсунок бензиновых двигателей естественный процесс, который начинается сразу, как только в бак автомобиля заливается первое в его жизни топливо, а мотор начинает наматывать мото-часы своей работы. А вот скорость развития процесса уже зависит от ряда условий — качества горючего, режимов работы ДВС, его конструктивных особенностей и т. д. Наихудшими условиями являются — применение топлива низкого качества или с истекшим сроком хранения, короткие поездки на непрогретом моторе, длительная работа ДВС на холостом ходу. В общем, городские режимы эксплуатации. Нередко после зимы владелец машины замечает, что, несмотря на более короткие прогревы, расход топлива не просто не снизился, а, напротив, вырос. Машина стала более вяло разгоняться. На холостых оборотах ДВС работает неравномерно.
Если поставить форсунки на стенд и подать давление, то закоксованные распылители выдадут себя жалкой струйкой, когда как чистые продемонстрируют пышный факел распыляемого топлива. При этом покрытые смолами клапана будут «травить» и не отсекать подачу топлива как этого требуется. О каком качественном смесеобразовании в этом случае будет идти речь? Отсюда перерасход бензина, снижение мощности и неравномерная работа мотора, падение динамики автомобиля. Решение данных проблем — чистка форсунок. Для этого есть специальные ультразвуковые стенды, на которые устанавливаются демонтированные агрегаты. Успех зависит от опыта мастера, совершенства оборудования, качества применяемых для очистки составов. Чем больше цилиндров у ДВС, чем сложнее доступ к форсункам, тем дороже обойдется услуга.
Как альтернативу дорогостоящей сервисной процедуре можно использовать специальные составы для чистки форсунок, которые заливаются в топливный бак перед заправкой автомобиля. Препарат начинает работать сразу, а эффект от его применения будет ощущаться и нарастать по мере расхода горючего. Важно грамотно выбрать такой чистящий состав. Их великое множество, и они обладают разными свойствами. Рассматривать дешевые присадки (например, из Азии), которые содержат «жесткие» растворители, мы не станем. Они оказывают «ударное» воздействие на загрязнения, буквально срывая их пластами и поднимая всю грязь со дна бака, что приводит к засорению топливного фильтра и перекрытию каналов в форсунках.
Можно использовать продукцию, произведенную и сертифицированную в Европе. Например, препараты Liqui Moly, которые эффективны и безопасны для применения в любых системах питания. Вместо дешевых, сильнодействующих растворителей фирма использует современные и дорогие поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые работают «мягко» и не приводят к лавинообразному смыванию загрязнений с засорением фильтров и закупориванием каналов форсунок. ПАВ-ы не приводят и к разрушению резиновых уплотнений и к коррозии металлов.
Для очистки форсунок систем непосредственного впрыска GDI, FSI, D4 предназначено специальное средство Direkt Injection Reiniger, применение которого по своей эффективности аналогично очистке на ультразвуковом стенде.
Для систем распределенного впрыска топлива, в которых форсунки установлены во впускном коллекторе, можно использовать препараты, созданные для очистки такой системы питания в целом, а также впускных клапанов, камер сгорания, свечей, словом всех элементов от которых зависит работа мотора. Препарат Injection Clean Light является «мягким», профилактическим средством, которое должно предотвратить возникновение проблем. Если же симптомы загрязнения системы питания на лицо, то нужно использовать либо «средний» по эффективности состав Injection Reiniger Effectiv, либо самый мощный Injection Reiniger High Performance.