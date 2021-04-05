Что делать, если мотор не тянет и стал расходовать больше топлива

Образование отложений на деталях форсунок бензиновых двигателей естественный процесс, который начинается сразу, как только в бак автомобиля заливается первое в его жизни топливо, а мотор начинает наматывать мото-часы своей работы. А вот скорость развития процесса уже зависит от ряда условий — качества горючего, режимов работы ДВС, его конструктивных особенностей и т. д. Наихудшими условиями являются — применение топлива низкого качества или с истекшим сроком хранения, короткие поездки на непрогретом моторе, длительная работа ДВС на холостом ходу. В общем, городские режимы эксплуатации. Нередко после зимы владелец машины замечает, что, несмотря на более короткие прогревы, расход топлива не просто не снизился, а, напротив, вырос. Машина стала более вяло разгоняться. На холостых оборотах ДВС работает неравномерно.

Если поставить форсунки на стенд и подать давление, то закоксованные распылители выдадут себя жалкой струйкой, когда как чистые продемонстрируют пышный факел распыляемого топлива. При этом покрытые смолами клапана будут «травить» и не отсекать подачу топлива как этого требуется. О каком качественном смесеобразовании в этом случае будет идти речь? Отсюда перерасход бензина, снижение мощности и неравномерная работа мотора, падение динамики автомобиля. Решение данных проблем — чистка форсунок. Для этого есть специальные ультразвуковые стенды, на которые устанавливаются демонтированные агрегаты. Успех зависит от опыта мастера, совершенства оборудования, качества применяемых для очистки составов. Чем больше цилиндров у ДВС, чем сложнее доступ к форсункам, тем дороже обойдется услуга.