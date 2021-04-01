Как и почему может испортиться бензин в топливном баке автомобиля

Чтобы перестать легко относиться к сохранности горючего в топливном баке вашего автомобиля достаточно узнать, например, что почти прозрачная жидкость, которая льется из пистолета на автозаправочной станции, это, на самом деле смесь из предельных, непредельных, нафтеновых и ароматических углеводородов, в которой, к тому же, растворены еще и всевозможные присадки. По сути бензин, который мы покупаем на АЗС, это самый настоящий коктейль, тщательно взболтанный и перемешанный для получения заданных характеристик.
Что же случится, скажем, с молочным коктейлем, если его сразу не выпить? Он достаточно быстро превратится в малоэстетичную отраву — расслоится, скиснет. Примерно также ведут себя и коктейли под названием бензин и дизтопливо. Разумеется, на следующий день после заправки с ними ничего не случится. Все-таки это не молоко жарким летним днем. Но, тем не менее, современные ГОСТ допускают максимальный срок хранения топлива лишь в пределах двух лет. В то же время, специализированная литература рекомендует держать его неиспользованным не дольше 12 месяцев.
В ряде отраслевых рекомендаций говорится, что пакет присадок (они отвечают, преимущественно, за октановое число бензина), сохраняет свои свойства в течении 14 суток. По их истечении, результаты естественных процессов разложения веществ, составляющих этот «пакетик», становятся уже явными.
Другими словами, если машина, заправленная АИ-95, простоит без движения пару недель, в баке у нее окажется топливо уже не с заявленным октановым числом. А если не поездить на авто месяц — сами понимаете…
Постепенное падение октанового числа — само по себе не особо страшная вещь. Проблема в другом. Продукты разложения присадок остаются-то в топливе. Параллельно и сами углеводороды — все эти перечисленные выше «нафтеновые и ароматические углеводороды», — контактируя с кислородом воздуха, окисляются. Получившиеся в результате этого процесса вещества тоже оказываются в баке. И чем дольше горючее находится в нем, тем больше в там становится посторонних примесей. В результате на дне бензобака может образоваться нерастворимый осадок. Он в состоянии вывести из строя топливный фильтр и насос, когда машину решат завести. При этом растворенные в бензине или дизтопливе посторонние субстанции попадут в камеру сгорания, что приведет к образованию там нагара и лакоподобных отложений…
Таким образом, выходит, что бензин или дизтопливо вполне могут «протухнуть». Со временем. Избежать этого можно единственным способом — не давать машине стоять долгое время, чтобы топливо постоянно обновлялось: не реже, чем раз в пару недель, пока все присадки в нем целы.