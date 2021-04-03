Зачем ушлые автовладельцы покупают яблочный уксус

Фото lombard98.ru
Как привести в порядок внутреннее убранство машины и сэкономить на дорогостоящей автохимии? Можно ли использовать средства из «бабушкиного арсенала» или они уже потеряли свою актуальность? Стоит ли вообще браться за это неблагодарное дело самому или лучше доверить профессионалу? Портал «АвтоВзгляд» отвечает на эти вопросы, готовясь к грандиозному летнему «автосубботнику».

После зимней эксплуатации салон каждого автомобиля в России похож на рейсовую маршрутку, в которой возят строителей. Грязь, пятна и неприятный запах, которые следует как можно скорее вывести. Ведь иначе это «наследие» может остаться на всю жизнь и уйти разве что к новому владельцу, что естественно скажется на цене транспортного средства.

Однако процесс «глобальной химчистки» может здорово ударить по кошельку: автохимия — почти сплошь привозная, да и услуги сервисменов дешевле год от года не становятся. Одним словом, перспектива удручающая: либо «отдавать на откуп», здорово переплачивая, либо делать самому, что также подразумевает капиталовложения в моющие средства. Впрочем, решение все же есть. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал о чудодейственных свойствах соды и лимонной кислоты, однако пропустил в своих изысканиях одно доступное и дешевое, но крайне любопытное средство из арсенала наших родителей — яблочный уксус. О нем и его «умениях» сегодня и расскажем.

Итак, яблочный уксус — одно из лучших средств борьбы с плесенью. Для выведения этой крайне опасной «побочки» зимы, которая появляется в каждой машине, можно и нужно использовать именно этот состав. Ковер под креслами и «в ногах» следует обрабатывать чистым, неразбавленным уксусом, а вот систему кондиционирования и полости лучше обрызгать водным раствором в пропорции 1 к 3.

Фото coream.ru

Второй важный аспект — стоки. За осень и зиму они наглухо забились, а весенние дожди обязательно приведут к появлению ржавчины. Чтобы этой «бомбы замедленного действия» — засоренные стоки означают сложный и дорогой кузовной ремонт, а также проблемы с трапецией дворников и еще десятки проблем — нужно как можно скорее разобраться с засором. Для этого потребуется полстакана соды, стакан уксуса и два стакана горячей воды. Полученным раствором нужно «пробить» стоки, а после нужно лишь промыть проточной водой.

Яблочный уксус — отличное средство для очистки пластика на порогах. После зимы на них можно выращивать рассаду, а слой дорожных реагентов соизмерим с толщиной самого пластика. Так что потребуется сильнодействующее средство, но не способное повредить деталь. Уксус — крайне действенный вариант. Если не поможет простое нанесение — такое тоже возможно — то всегда можно сделать компресс. И пластик на порогах засверкает.

Также уксусом легко оттереть остатки зимних отложений на стеклах и фарах, убрать подтеки с кузова и привести в порядок хромированные элементы. Бутылочка средства обойдется всего в 100 рублей, а двух флаконов будет достаточно, чтобы привести автомобиль в порядок после долгой зимы.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
3 апреля 2021
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