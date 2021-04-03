Зачем ушлые автовладельцы покупают яблочный уксус

После зимней эксплуатации салон каждого автомобиля в России похож на рейсовую маршрутку, в которой возят строителей. Грязь, пятна и неприятный запах, которые следует как можно скорее вывести. Ведь иначе это «наследие» может остаться на всю жизнь и уйти разве что к новому владельцу, что естественно скажется на цене транспортного средства.

Однако процесс «глобальной химчистки» может здорово ударить по кошельку: автохимия — почти сплошь привозная, да и услуги сервисменов дешевле год от года не становятся. Одним словом, перспектива удручающая: либо «отдавать на откуп», здорово переплачивая, либо делать самому, что также подразумевает капиталовложения в моющие средства. Впрочем, решение все же есть. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал о чудодейственных свойствах соды и лимонной кислоты, однако пропустил в своих изысканиях одно доступное и дешевое, но крайне любопытное средство из арсенала наших родителей — яблочный уксус. О нем и его «умениях» сегодня и расскажем.

Итак, яблочный уксус — одно из лучших средств борьбы с плесенью. Для выведения этой крайне опасной «побочки» зимы, которая появляется в каждой машине, можно и нужно использовать именно этот состав. Ковер под креслами и «в ногах» следует обрабатывать чистым, неразбавленным уксусом, а вот систему кондиционирования и полости лучше обрызгать водным раствором в пропорции 1 к 3.