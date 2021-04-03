Зачем ушлые автовладельцы покупают яблочный уксус

После зимней эксплуатации салон каждого автомобиля в России похож на рейсовую маршрутку, в которой возят строителей. Грязь, пятна и неприятный запах, которые следует как можно скорее вывести. Ведь иначе это «наследие» может остаться на всю жизнь и уйти разве что к новому владельцу, что естественно скажется на цене транспортного средства.
Однако процесс «глобальной химчистки» может здорово ударить по кошельку: автохимия — почти сплошь привозная, да и услуги сервисменов дешевле год от года не становятся. Одним словом, перспектива удручающая: либо «отдавать на откуп», здорово переплачивая, либо делать самому, что также подразумевает капиталовложения в моющие средства. Впрочем, решение все же есть. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал о чудодейственных свойствах соды и лимонной кислоты, однако пропустил в своих изысканиях одно доступное и дешевое, но крайне любопытное средство из арсенала наших родителей — яблочный уксус. О нем и его «умениях» сегодня и расскажем.
Итак, яблочный уксус — одно из лучших средств борьбы с плесенью. Для выведения этой крайне опасной «побочки» зимы, которая появляется в каждой машине, можно и нужно использовать именно этот состав. Ковер под креслами и «в ногах» следует обрабатывать чистым, неразбавленным уксусом, а вот систему кондиционирования и полости лучше обрызгать водным раствором в пропорции 1 к 3.
Второй важный аспект — стоки. За осень и зиму они наглухо забились, а весенние дожди обязательно приведут к появлению ржавчины. Чтобы этой «бомбы замедленного действия» — засоренные стоки означают сложный и дорогой кузовной ремонт, а также проблемы с трапецией дворников и еще десятки проблем — нужно как можно скорее разобраться с засором. Для этого потребуется полстакана соды, стакан уксуса и два стакана горячей воды. Полученным раствором нужно «пробить» стоки, а после нужно лишь промыть проточной водой.
Яблочный уксус — отличное средство для очистки пластика на порогах. После зимы на них можно выращивать рассаду, а слой дорожных реагентов соизмерим с толщиной самого пластика. Так что потребуется сильнодействующее средство, но не способное повредить деталь. Уксус — крайне действенный вариант. Если не поможет простое нанесение — такое тоже возможно — то всегда можно сделать компресс. И пластик на порогах засверкает.
Также уксусом легко оттереть остатки зимних отложений на стеклах и фарах, убрать подтеки с кузова и привести в порядок хромированные элементы. Бутылочка средства обойдется всего в 100 рублей, а двух флаконов будет достаточно, чтобы привести автомобиль в порядок после долгой зимы.