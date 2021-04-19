Свечи зажигания: оригинал или подделка

Выдать контрафакт поможет маркировка, наносимая на саму свечу. В частности на ее керамический изолятор, на котором должен быть безупречно выполнен логотип-имя фирмы. В нашем случае NGK, а также маркировка свечи. Как вариант — имя автопроизводителя и LOT (номер партии), если мы рассматриваем свечи, изготовленные фирмой для конкретной марки автомобилей. Буквы и цифры должны быть нанесены определенным шрифтом, иметь четкие контуры и ориентированы в строгом соответствии с вертикальной и горизонтальной осями свечи. Любые перекосы недопустимы и говорят о том, что у вас в руках контрафакт. Маркировка не должна стираться пальцами. В материале изолятора не должно быть вкраплений или, еще хуже, грязи. В области примыкания изолятора к корпусу свечи должны присутствовать следы порошка белого цвета. Он используется для обеспечения герметичности соединения.

На одной из граней корпуса, также как и на его цилиндрической части, должны быть нанесены методом штамповки номер партии и маркировка. Никакой «пляски» символов или ошибок быть не должно. Это также признаки «левака».

Выдать контрафакт поможет и качество изготовления свечи. На ее поверхности не должно быть следов механической обработки деталей. Следы резца на резьбовой части и цилиндрических поверхностях, например под шести или восьмигранником (место уплотнительного кольца), а также на соединении корпуса с изолятором (полусферическая часть) ни с чем не перепутаешь. В производстве оригинальных свечей такой метод обработки заготовки не используется. Его заменила высокотехнологичная штамповка, дающая высокую чистоту поверхности детали и идеальную геометрию, а также иные методы обработки.