Свечи зажигания: оригинал или подделка

Свечи зажигания являются сложными высокотехнологичными деталями двигателя, а рынок данных автокомпонентов поделен между крупными игроками. Но находятся предприимчивые дельцы, пытающиеся наладить производство и сбыт контрафакта под товарными знаками именитых брендов. А со стороны автовладельцев есть те, кто все еще верит в бесплатный сыр. Вот и часты случаи, когда после установки новых, купленных по дешевке свечей, мотор начинает работать с перебоями, а на панели загорается сигнал «Check engine». Стандартная диагностика безошибочно определяет виновников пропусков зажигания, сбоев в работе ДВС по цилиндрам и т. д. Автовладельца отправляют на замену свечей зажигания, где и выясняется, что свечи поддельные.
Расскаже, как отличить оригинал от «левака» на примере свечей зажигания одного из лидеров рынка японской компании NGK. Начнем с упаковки. Возможности современной полиграфии безграничны, но производители контрафакта экономят и здесь. Коробки для товара зачастую имеют блеклые цвета, а надписи отличаются от оригинала как по шрифту, так и по четкости. Часто в описании присутствуют грамматические ошибки. Кроме того, упаковка нередко скроена и собрана вкривь-вкось, так как ее склеивает не автомат, а руки дешевой рабочей силы.
Выдать контрафакт поможет маркировка, наносимая на саму свечу. В частности на ее керамический изолятор, на котором должен быть безупречно выполнен логотип-имя фирмы. В нашем случае NGK, а также маркировка свечи. Как вариант — имя автопроизводителя и LOT (номер партии), если мы рассматриваем свечи, изготовленные фирмой для конкретной марки автомобилей. Буквы и цифры должны быть нанесены определенным шрифтом, иметь четкие контуры и ориентированы в строгом соответствии с вертикальной и горизонтальной осями свечи. Любые перекосы недопустимы и говорят о том, что у вас в руках контрафакт. Маркировка не должна стираться пальцами. В материале изолятора не должно быть вкраплений или, еще хуже, грязи. В области примыкания изолятора к корпусу свечи должны присутствовать следы порошка белого цвета. Он используется для обеспечения герметичности соединения.
На одной из граней корпуса, также как и на его цилиндрической части, должны быть нанесены методом штамповки номер партии и маркировка. Никакой «пляски» символов или ошибок быть не должно. Это также признаки «левака».
Выдать контрафакт поможет и качество изготовления свечи. На ее поверхности не должно быть следов механической обработки деталей. Следы резца на резьбовой части и цилиндрических поверхностях, например под шести или восьмигранником (место уплотнительного кольца), а также на соединении корпуса с изолятором (полусферическая часть) ни с чем не перепутаешь. В производстве оригинальных свечей такой метод обработки заготовки не используется. Его заменила высокотехнологичная штамповка, дающая высокую чистоту поверхности детали и идеальную геометрию, а также иные методы обработки.
Определить подделку поможет и «контактный терминал», накручивающийся на резьбовую часть, выходящую из изолятора вверху свечи. На него «садится» контактная группа индивидуальной свечи или высоковольтного провода. Деталь должна иметь округлые гладкие формы, правильную геометрию, не иметь заусенцев, ее посадка должна быть плотной (не откручиваться легко). Следов коррозии металла быть не должно.
И, наконец, про электроды. Они имеют правильную геометрическую форму. Зазор между электродами свечей должен быть одинаковым. Позиционирование центрального электрода должно быть строго соосно центральной оси свечи. А если рассматривать через увеличительное стекло центральные электроды иридиевых и платиновых свечей, то у оригинала можно четко увидеть следы лазерной сварки, которой наконечник прикреплен к центральному электроду.