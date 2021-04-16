Как и для чего «хитровыдуманные» автовладельцы промывают бензиновый двигатель соляркой

О полезных свойствах солярки складывают легенды. И одна из них –способность отмывать и чистить сильные загрязнения. Старый налет, отложения, шлам — все это, по словам старожил автобизнеса и гаражных завсегдатаев, солярка без труда смывает с рабочих поверхностей двигателя. А потому ее и использовали в качестве очистителя моторов своих «Жигулей», «Москвичей», «Ижей», «Побед» и «Запорожцев» наши с вами отцы и деды. Но как с этим делом обстоят дела сегодня?
Да, действительно солярку использовали раньше, и используют сейчас. Это недорогое промывочное средство растворяет и моет сильные загрязнения. Однако применять ее можно для очистки деталей двигателя в разобранном состоянии. А все растворенные ей загрязнения требуется убрать с поверхностей вручную. Но что будет, если все же залить солярку в бензиновый двигатель?
Растворяющие свойства солярки тут могут сыграть далеко не на руку автовладельцу, решившемуся на подобный эксперимент. Налет, шлам и прочие загрязнения могут начать отслаиваться крупными кусками, и это чревато тем, что масляные каналы попросту забьются мусором. В этом случае двигатель может испытывать масляное голодание со всеми вытекающими последствиями.
Резиновые и пластиковые детали системы смазки также окажутся под ударом — они могут попросту развалиться. Появляется риск образования задиров на стенках цилиндров и повреждения вкладышей и поршневых колец.
Противопоказания для промывки соляркой есть и у изрядно изношенных двигателей. Ее низкая вязкость спровоцирует незащищенный контакт металлических трущихся поверхностей, в результате чего это приведет к заклиниванию двигателя.
Дабы не сократить ресурс высокотехнологичных моторов с турбинами, их категорически не стоит промывать соляркой, да еще столь варварским способом — залив ее в двигатель. Если уж и хочется навести марафет, то делать это нужно правильно и специально подобранными средствами, рекомендуемыми автопроизводителями и их дилерами. Да и вообще, подобные работы лучше выполнять в авторизованных СТО, чтобы в случае чего, размахивая чеком и заказ-нарядом, добиться от сервиса компенсации.
Но если честно, затея мыть двигатель довольно сомнительна. Современные масла, если это не подделка, обладают всеми необходимыми свойствами: смазывающими, защищающими, чистящими, охлаждающими… И если менять масло регулярно, и хотя бы пару раз в неделю давать двигателю поработать не в пробочном режиме, а, так сказать, вдохнуть полным объемом своих цилиндров, то в нем не будет ни грязи, ни шлама, ни прочих отложений, которые требовали бы столь радикальных методов промывки.