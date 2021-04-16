Как и для чего «хитровыдуманные» автовладельцы промывают бензиновый двигатель соляркой

О полезных свойствах солярки складывают легенды. И одна из них –способность отмывать и чистить сильные загрязнения. Старый налет, отложения, шлам — все это, по словам старожил автобизнеса и гаражных завсегдатаев, солярка без труда смывает с рабочих поверхностей двигателя. А потому ее и использовали в качестве очистителя моторов своих «Жигулей», «Москвичей», «Ижей», «Побед» и «Запорожцев» наши с вами отцы и деды. Но как с этим делом обстоят дела сегодня?

Да, действительно солярку использовали раньше, и используют сейчас. Это недорогое промывочное средство растворяет и моет сильные загрязнения. Однако применять ее можно для очистки деталей двигателя в разобранном состоянии. А все растворенные ей загрязнения требуется убрать с поверхностей вручную. Но что будет, если все же залить солярку в бензиновый двигатель?

Растворяющие свойства солярки тут могут сыграть далеко не на руку автовладельцу, решившемуся на подобный эксперимент. Налет, шлам и прочие загрязнения могут начать отслаиваться крупными кусками, и это чревато тем, что масляные каналы попросту забьются мусором. В этом случае двигатель может испытывать масляное голодание со всеми вытекающими последствиями.

Резиновые и пластиковые детали системы смазки также окажутся под ударом — они могут попросту развалиться. Появляется риск образования задиров на стенках цилиндров и повреждения вкладышей и поршневых колец.