После первой весенней качественной мойки автомобиля обнаруживаешь, что на отмытом от зимней грязи и соли кузове машины, особенно в его нижней части, «расцвели» очаги коррозии. И чем старее авто, тем больше на нем «жучков», «рыжиков» и «волдырей краски». Все это срочно нужно убрать, а поверхность защитить от последующих подобных «атак». И сделать нужно все так, чтобы «рыжая бестия» как можно дольше не проявлялась снова. Если нет времени и сил — срочно в сервис. Готовы взяться самостоятельно — закатываем рукава и приступаем к работе.
Удаление ржавчины
В качестве примера материалов для обработки кузова возьмем продукцию отечественного производителя RUSEFF. Почему ее? Она изготавливается из качественных материалов, по эффективности не хуже импортной, и выглядит подобающе, но при этом имеет не столь высокую стоимость. В продуктовой линейке есть все необходимые препараты в виде аэрозолей или бутылок с распылителями, которые полностью между собой совместимы. Все можно приобрести в большинстве интернет-магазинов, в гипермаркетах и автомагазинах.
Итак, приступим. Для начала убираем всю ржавчину, что находится в прямом доступе. Наждачная бумага и металлическая щетка нам в помощь. Все, что не удалось соскрести, «добиваем» преобразователем ржавчины. Лучше использовать фосфатный. Он сильнодействующий, а после обработки поверхности образует на ней фосфатный грунт с отличной адгезией к металлу. После обработки и промывки — хоть грунтуй и окрашивай, хоть антикором покрывай сверху.
Для борьбы с небольшими очагами коррозии или первым «налетом» ржавчины используйте более «мягкий», но не менее эффективный пенный состав. Он предлагается в аэрозольной упаковке. Отсутствие в составе кислоты делает смывку преобразователя водой необязательной.
Защита от возможной коррозии
Теперь закрываем обработанные участки: на ЛКП — аккуратно подкрашиваем эмалью (аэрозольный баллон с подобранным цветом стоит не больше 1000 рублей + грунт), на днище, в арках, в полостях иных скрытых от прямого взгляда местах — специальными антикоррозионными составами. У каждого из них свое предназначение. Для обработки днища, порогов, лонжеронов применяем АНТИКОРРОЗИОННУЮ МАСТИКУ. Для скрытых полостей традиционно используем АНТИКОР МОВИЛЬ в баллоне с достаточно длинной трубочкой, которая позволит дотянуться до большинства скрытых очагов коррозии в коробах порогов, в лонжеронах, в дверях или стойках. В нишах колесных арок лучше работать ЖИДКИМИ ПОДКРЫЛКАМИ. Распылитель баллона дает широкий факел. За один проход обрабатываем приличную площадь. Покрытие получается нужной толщины (состав не стекает) и главное равномерным, без проплешин. Кстати, жидкие подкрылки также позволят и несколько снизить уровень шума в автомобиле.
А на нижнюю часть порогов, кромку колесных арок, переднюю и заднюю юбки кузова или днище наносится АНТИГРАВИЙ. Эластичное и устойчивое к истиранию покрытие эффективно защищает как от дорожного «пескоструя» и мелкого гравия в межсезонье и летом, так и от агрессивных противогололедных реагентов зимой. Кстати, если вас не устраивает серый или черный цвет антигравия (есть два варианта), то после высыхания покрытия его можно окрасить эмалью в цвет кузова.
Разумеется, продуктовая линейка RUSEFF включает в себя не только средства для борьбы с коррозией, но и массу других товаров (всего более 100 наименований), которые необходимы для ухода за автомобилем и его ремонта — от автошампуней, смазок и антифризов до очистителей кондиционеров и освежителей воздуха. Все они изготовлены из компонентов высокого качества ис учетом наших непростых условий эксплуатации машин. Запомнить эмблему с буквами RF легко.