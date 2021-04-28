Почему именно весной можно предотвратить коррозию кузова автомобиля

После первой весенней качественной мойки автомобиля обнаруживаешь, что на отмытом от зимней грязи и соли кузове машины, особенно в его нижней части, «расцвели» очаги коррозии. И чем старее авто, тем больше на нем «жучков», «рыжиков» и «волдырей краски». Все это срочно нужно убрать, а поверхность защитить от последующих подобных «атак». И сделать нужно все так, чтобы «рыжая бестия» как можно дольше не проявлялась снова. Если нет времени и сил — срочно в сервис. Готовы взяться самостоятельно — закатываем рукава и приступаем к работе.

Удаление ржавчины

В качестве примера материалов для обработки кузова возьмем продукцию отечественного производителя RUSEFF. Почему ее? Она изготавливается из качественных материалов, по эффективности не хуже импортной, и выглядит подобающе, но при этом имеет не столь высокую стоимость. В продуктовой линейке есть все необходимые препараты в виде аэрозолей или бутылок с распылителями, которые полностью между собой совместимы. Все можно приобрести в большинстве интернет-магазинов, в гипермаркетах и автомагазинах.

Итак, приступим. Для начала убираем всю ржавчину, что находится в прямом доступе. Наждачная бумага и металлическая щетка нам в помощь. Все, что не удалось соскрести, «добиваем» преобразователем ржавчины. Лучше использовать фосфатный. Он сильнодействующий, а после обработки поверхности образует на ней фосфатный грунт с отличной адгезией к металлу. После обработки и промывки — хоть грунтуй и окрашивай, хоть антикором покрывай сверху.