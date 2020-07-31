5 машин, чьи кузова практически не ржавеют

Фото из открытых источников
Ржавчина — постоянная и неизбежная спутница любого автомобиля. И особенно — подержанного. Но одни машины ржавеют быстро, а на других рыжие пятна появляются очень редко. Портал «АвтоВзгляд» нашел пять машин, кузова которых проявляют поразительную стойкость к коррозии.

Но для начала заметим, что появление ржавчины на кузове зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества кузовного ремонта, если машина побывала в ДТП. Тем не менее, если модели, ржавеющие при равных обстоятельствах меньше остальных. Вот пять самых стойких к коррозии авто.

  • Porsche Cayenne
    Фото из открытых источников
  • Audi A6 в кузове C6
    Фото из открытых источников

Porsche Cayenne

Лакокрасочное покрытие кроссовера первого поколения, выпускавшегося с 2002 по 2010 годы, довольно толстое. Поэтому оно отлично противостоит дорожному пескострую, а сколы — редкое явление. Ржавчину чаще всего можно найти под пластиковыми деталями и в местах стыков кузовных панелей.

Audi A6

У «шестерки» в кузове C6 сколы на капоте и даже в районе задних колесных арок начинают цвести очень медленно. А дело в том, что кузов седана выполнен из алюминия. К тому же у него очень прочные подрамники и лонжероны с множеством точек крепления. Вот только клиренс «немца» маленький. Из-за этого антикоррозийное покрытие днища часто повреждается даже самым аккуратным водителем

Volvo S80
Фото из открытых источников

Volvo S80

Шведский производитель изначально трепетно относился к антикоррозийной обработке своих машин, и премиальный седан S80 второго поколения не стал исключением. Стальной кузов аккуратно собран, прекрасно окрашен, так что откровенно слабых мест у него нет. И хотя лакокрасочное покрытие «шведа» быстро теряет свой лоск, владельцы S80 предпочитают с ним вообще ничего не делать, поскольку лишнее внезаводское вмешательство «привлечет» корррозию. А так — пусть и тускло, но без гнилостных процессов.

Mercedes-Benz S-класса

Седан в кузове W221 — еще один представитель стойких к коррозии машин. Качество окраски у модели очень хорошее, потому ржавчина на капоте, крыльях и дверях встречается редко. Скорее всего, она скажет о кустарном кузовном ремонте, на который еще и денег пожалели.

Стоит лишь обратить внимание на задние крылья. Их шумоизоляция со временем слетает и под нее начинает попадать дорожные грязь и реагенты. Все это может вызвать очаги коррозии в невидимых при беглом осмотре местах.

Volvo XC90

Первый кроссовер марки шведы защитили от коррозии не хуже, чем родственный седан S80. В конструкции инженеры использовали сталь, которую покрыли толстым слоем краски. Но слабые места у автомобиля все же есть. Ржавчина может появиться в местах соприкосновения металла и пластиковых деталей, а также на передних лонжеронах и подрамнике.

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1 августа 2020
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