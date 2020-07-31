5 машин, чьи кузова практически не ржавеют

Volvo S80

Шведский производитель изначально трепетно относился к антикоррозийной обработке своих машин, и премиальный седан S80 второго поколения не стал исключением. Стальной кузов аккуратно собран, прекрасно окрашен, так что откровенно слабых мест у него нет. И хотя лакокрасочное покрытие «шведа» быстро теряет свой лоск, владельцы S80 предпочитают с ним вообще ничего не делать, поскольку лишнее внезаводское вмешательство «привлечет» корррозию. А так — пусть и тускло, но без гнилостных процессов.

Mercedes-Benz S-класса

Седан в кузове W221 — еще один представитель стойких к коррозии машин. Качество окраски у модели очень хорошее, потому ржавчина на капоте, крыльях и дверях встречается редко. Скорее всего, она скажет о кустарном кузовном ремонте, на который еще и денег пожалели.

Стоит лишь обратить внимание на задние крылья. Их шумоизоляция со временем слетает и под нее начинает попадать дорожные грязь и реагенты. Все это может вызвать очаги коррозии в невидимых при беглом осмотре местах.

Volvo XC90

Первый кроссовер марки шведы защитили от коррозии не хуже, чем родственный седан S80. В конструкции инженеры использовали сталь, которую покрыли толстым слоем краски. Но слабые места у автомобиля все же есть. Ржавчина может появиться в местах соприкосновения металла и пластиковых деталей, а также на передних лонжеронах и подрамнике.