5 участков на кузове авто, где чаще всего появляется ржавчина

Зима на исходе, совсем скоро водители окончательно отмоют свои машины от зимней грязи, соли и реагентов. У каждого из них будет прекрасная возможность внимательно обследовать кузов своей драгоценной «ласточки» на предмет появления ненавистной ржавчины. Портал «АвтоВзгляд» напомнит, какие места в автомобиле необходимо осмотреть в первую очередь.
Коррозия — это процесс разрушения металлов в результате взаимодействия с внешней средой. Обычно ее очаги на «теле» любого автомобиля располагаются в известных зонах риска там, где металл чаще контактирует с грязью и влагой. Хотя иногда коррозия возникает в самых неожиданных и непредсказуемых местах.
Сварочные швы и кромки
Одни самых уязвимых зон риска — сварочные швы и кромки кузовных деталей. Для таких участков характерны наплывы, микрозаусенцы, выплески от резки и сварки листового металла. Лаки и краски в этих местах удерживаются хуже всего.
Кроме того, здесь почти всегда образуется идеальная среда для скопления влаги и загрязнений. Области сварки на кузове обычно расположены в районе стоек, порогов, днища, на внутренней стороне дверей, капота и крышки багажника.
Места контакта
Любые места контакта металлических элементов друг с другом или деталями, изготовленными из других материалов, также уязвимы перед коррозией. Поэтому необходимо следить за участками монтажа силовых агрегатов, крепления молдингов, областью контакта радиаторной решетки с кузовом, местами соединения фонарей и кузова, ручек и замков, дверных проемов, порогов и т. д.
Днище и элементы подвески
Очаги коррозии часто возникают на днище, которое постоянно контактирует с влагой и куда при движении обычно бьется песок, гравий и щебень, повреждая антикоррозийное покрытие. То же самое происходит с кузовными панелями в нижней части машины и внутренними полостями колесных арок. В зону риска можно отнести все подкузовные детали и наружные элементы подвески.
Процессу коррозии также подвержены внутренние полости кузова с недостаточным доступом кислорода и плохо вентилируемые сечения. Сюда относятся водосточные желоба, внутренние стороны кузовных элементов, пол в салоне, коробчатые сечения в нижней части конструкции. Главная проблема заключается в том, что эти зоны труднодоступны, и коррозия там может протекать незаметно.
Остаточные напряжения
Речь идет о самых коварных и непредсказуемых зонах риска. Дело в том, что кузов современного легкового автомобиля состоит из большого числа панелей, собранных в единую конструкцию.
В структуре листовой стали, из которой они изготовлены, в результате штамповки, вытяжки, гибки и прочих операций по пластической деформации металла на атомарном уровне образуются так называемые остаточные напряжения. Их можно сравнить с аналогичными «болезнями» кузовных панелей, восстановленных после аварии, которые наиболее предрасположены к процессам разрушения. Иными словами ржавчина может возникнуть, увы, где угодно. Но главное — ее вовремя обнаружить.