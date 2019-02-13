5 участков на кузове авто, где чаще всего появляется ржавчина

Коррозия — это процесс разрушения металлов в результате взаимодействия с внешней средой. Обычно ее очаги на «теле» любого автомобиля располагаются в известных зонах риска там, где металл чаще контактирует с грязью и влагой. Хотя иногда коррозия возникает в самых неожиданных и непредсказуемых местах.

Сварочные швы и кромки

Одни самых уязвимых зон риска — сварочные швы и кромки кузовных деталей. Для таких участков характерны наплывы, микрозаусенцы, выплески от резки и сварки листового металла. Лаки и краски в этих местах удерживаются хуже всего.

Кроме того, здесь почти всегда образуется идеальная среда для скопления влаги и загрязнений. Области сварки на кузове обычно расположены в районе стоек, порогов, днища, на внутренней стороне дверей, капота и крышки багажника.