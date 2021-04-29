Где ремонтировать автомобиль после окончания гарантии

Причина прощания с официальным сервисом всегда одна и та же — цена услуг. Мол, ключевой фактор — сохранение заводской гарантии производителя — уже не актуален, так зачем же переплачивать, если поменять фильтр и залить масло можно в любом гаражном кооперативе, а приобретя нужные расходники — даже сделать это самостоятельно. Теоретически, это безусловно возможно, и на коротком промежутке временной шкалы выглядит весьма финансово привлекательно. Однако автомобиль — дорогая покупка, а для многих — так и вовсе самая дорогостоящая в жизни, так что сохранение его функционала и остаточной цены — немаловажная, если не сказать — ключевая задача каждого автовладельца. Чтобы сэкономленный сегодня рубль завтра не принес 10 рублей издержек, нужно подходить к вопросу сервиса весьма и весьма взвешенно. Лучше всего — разделить чек по обслуживанию на пункты и четко для себя осознать: какие из них можно сократить, а какие — себе дороже.

Современные автомобили — сложные механизмы, оснащенные множеством электронных блоков управления и сложных электросхем. Более того, у каждого производителя и у каждой его модели есть своя специфика ремонта и обслуживания, которые нужно узнать прежде, чем открутить первую гайку. Разобраться «по месту» уже не выйдет, времена таких машин давно прошли. И прошли ровно потому, что сами автомобилисты предпочитают комфорт, опции да экономичность простой механике. А чем сложнее механизм — тем профессиональнее должен быть сервисмен, что собирается его обслужить или отремонтировать. Понимание этого факта — половина пути к долгой жизни и большому ресурсу транспортного средства. Но удается это далеко не всем: хочется ведь ездить, а не чинить.