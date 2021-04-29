Где ремонтировать автомобиль после окончания гарантии

Причина прощания с официальным сервисом всегда одна и та же — цена услуг. Мол, ключевой фактор — сохранение заводской гарантии производителя — уже не актуален, так зачем же переплачивать, если поменять фильтр и залить масло можно в любом гаражном кооперативе, а приобретя нужные расходники — даже сделать это самостоятельно. Теоретически, это безусловно возможно, и на коротком промежутке временной шкалы выглядит весьма финансово привлекательно. Однако автомобиль — дорогая покупка, а для многих — так и вовсе самая дорогостоящая в жизни, так что сохранение его функционала и остаточной цены — немаловажная, если не сказать — ключевая задача каждого автовладельца. Чтобы сэкономленный сегодня рубль завтра не принес 10 рублей издержек, нужно подходить к вопросу сервиса весьма и весьма взвешенно. Лучше всего — разделить чек по обслуживанию на пункты и четко для себя осознать: какие из них можно сократить, а какие — себе дороже.
Современные автомобили — сложные механизмы, оснащенные множеством электронных блоков управления и сложных электросхем. Более того, у каждого производителя и у каждой его модели есть своя специфика ремонта и обслуживания, которые нужно узнать прежде, чем открутить первую гайку. Разобраться «по месту» уже не выйдет, времена таких машин давно прошли. И прошли ровно потому, что сами автомобилисты предпочитают комфорт, опции да экономичность простой механике. А чем сложнее механизм — тем профессиональнее должен быть сервисмен, что собирается его обслужить или отремонтировать. Понимание этого факта — половина пути к долгой жизни и большому ресурсу транспортного средства. Но удается это далеко не всем: хочется ведь ездить, а не чинить.
Второй важный и уместный фактор — запчасти. Есть умельцы, способные выбрать из сонма дешевых «аналогов» добротный, но в большинстве коробок окажется китайская подделка, которая в лучшем случае «не навредит», а уж про выполнение положенных функций и заикаться не стоит. Дилеры ставят оригинальные детали, которые, как считает большинство автолюбителей, стоят дороже. А вот тут не соглашусь: например, у Nissan есть специальная линейка запасных частей «Преимущество 3+» для автомобилей, которым уже стукнуло три годика. Запчасти из линейки «Преимущество 3+» обойдутся в разы дешевле и без потери качества: тормозные колодки стоят от 1800 рублей, диски — от 2800, масляный фильтр — от 300 рублей, а само моторное масло — от 315 рублей. Кстати, если приобрести подержанный Nissan и просто заехать на сервис, то масло с фильтром в двигателе поменяют бесплатно. Лобовое стекло за 6220 рублей — как вишенка на торте. Перечень длинный, а базу гаражных мнений пора обновить.
Чудовищная разница в цене работы между официальным дилерским центром и условным «гаражом» осталась в далеком прошлом, а для получения действительно выгодного предложения нужно просто изучить специальные сервисные программы, предлагаемые Ниссан и выбрать для себя наиболее подходящую. Не стоит забывать и про акции, которые проводят сами дилеры: цены на одни и те же работы могут существенно отличаться.
На сайте Nissan есть возможность узнать и сравнить стоимость тех или иных работ по обслуживанию конкретной модели у разных дилеров региона, чтобы выбрать лучший для себя вариант. Там же, к слову, можно и записаться на сервис онлайн. Мойка, оригинальные запчасти, умелые механики и чек за работу, по которому организация несет и будет нести ответственность — бонус от «официалов», хотя сами по себе они стоят весьма и весьма немало.
Действительность научила, что информация устаревает быстро, а вчерашняя аксиома сегодня нуждается не только в подтверждении, но и в проверке. Прежде чем принимать решения и открывать кошелек, нужно все тщательно пересчитать и не стесняться переспросить непонятные моменты. Автомобиль — штука сложная, и если нет сил и желания разобраться в нем от винтика до винтика, лучше доверить это дело профессионалу. Дешевле выйдет в итоге.