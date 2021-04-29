Как дешево обслужить машину у официального дилера

Коллективное мнение, взращенное и выпестованное за несколько поколений на гаражных посиделках, гласит: гарантия на машину закончилась — крути гайки сам или ищи сервис подешевле. Ведь официальный дилер — это для богатых, у которых машина новая. Сдвинуть эту «глыбу народного мышления» с места непросто, ибо она уже вросла корнями в душу. Настолько, что никто даже не пытается ее опровергнуть, принимая за ультиматум. А ведь у «голема» глиняные ноги, на разрушение которых способен простой калькулятор.
Нажимаем кнопку, принимаемся считать: масло, фильтр, свечки, «воздушник» и еще стекло бы с трещиной поменять. Сюда же воронку, чтобы залить и не пролить, баллонный ключ и пару накидных, аренда эстакады, очиститель и смазка (да еще новую лампу в гараж, не видно ни зги). Защита не снимается, нужен вороток с головками. Сумма набегает такая, что проще на соседний сервис. А там — полгода простоя в связи с карантином, которые надо отбивать, новые механики, карту не примут, но цена не финальная. У вас подтек масла, да и на пыльнике дырка, мы, кстати, уже сняли, обратно не надеть. А на десерт — длинная трещина на картере, где сливная пробка. Видать, у них вороток был.
Официальный дилерский центр таких вольностей себе не позволит, а дожидаться окончания ремонта предстоит в комфортной клиентской с чашечкой кофе и высокоскоростным интернетом. Сюда же стоит отнести не только комфорт, но и гарантию на работы, целый склад запчастей, профессиональных механиков, бесплатную мойку и многое другое. Но как быть с ценой оказанной услуги?
Во-первых, надо выбрать специальное предложение, которое подходит наилучшим образом. Например, для постгарантийных автомобилей Nissan существует линейка запасных частей «Преимущество 3+», позволяющая приобретать запчасти по выгодной цене. Полный список деталей есть на официальном сайте бренда, но лобовое стекло за 6220 рублей — серьезная заявка на успех. На одних только запчастях можно получить цену простого СТО, но с качеством дилера и фирменными запчастями Nissan.
Также Ниссан предлагает своим клиентам выгодные сервисные программы для обслуживания и сезонных проверок автомобиля.
Следующий лайфхак — цена работы в дилерском центре. Хитрость заключается в том, что тот же Nissan цены на работы не устанавливает. Следовательно, стоимость одной и той же операции у разных дилеров может весьма существенно отличаться. Чтобы найти лучшее предложение, нужно просто зайти в раздел «Онлайн запись на ТО и Сервис» на официальном сайте марки и выбрать наиболее подходящий вариант именно для своего автомобиля.
Третий «фокус» — специальные компании самих дилеров. Конкуренция на этом рынке огромная, и фирмы вынуждены искать способы привлечения клиентов: кто-то предложит бесплатную услугу, кто-то сервисную программу, а кто-то честный дисконт. Просто нужно регулярно обновлять информацию и послеживать за акциями: сделать ТО на месяц раньше, но с существенной экономией — прекрасный вариант.
Стоимость обслуживания — единица, зависящая не только от года выпуска и количества пройденных километров, но и от множества других факторов. Она меняется ежедневно, если не ежечасно, поэтому непосредственно перед тем, как выбрать техцентр для проведения ТО или ремонта машины, нужно просто все внимательно подсчитать. Мнение коллег и соседей — это здорово и важно, но калькулятор даст куда более точную оценку предстоящих расходов. И его доводы уже не оспорить.