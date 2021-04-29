Как дешево обслужить машину у официального дилера

Коллективное мнение, взращенное и выпестованное за несколько поколений на гаражных посиделках, гласит: гарантия на машину закончилась — крути гайки сам или ищи сервис подешевле. Ведь официальный дилер — это для богатых, у которых машина новая. Сдвинуть эту «глыбу народного мышления» с места непросто, ибо она уже вросла корнями в душу. Настолько, что никто даже не пытается ее опровергнуть, принимая за ультиматум. А ведь у «голема» глиняные ноги, на разрушение которых способен простой калькулятор.

Нажимаем кнопку, принимаемся считать: масло, фильтр, свечки, «воздушник» и еще стекло бы с трещиной поменять. Сюда же воронку, чтобы залить и не пролить, баллонный ключ и пару накидных, аренда эстакады, очиститель и смазка (да еще новую лампу в гараж, не видно ни зги). Защита не снимается, нужен вороток с головками. Сумма набегает такая, что проще на соседний сервис. А там — полгода простоя в связи с карантином, которые надо отбивать, новые механики, карту не примут, но цена не финальная. У вас подтек масла, да и на пыльнике дырка, мы, кстати, уже сняли, обратно не надеть. А на десерт — длинная трещина на картере, где сливная пробка. Видать, у них вороток был.

Официальный дилерский центр таких вольностей себе не позволит, а дожидаться окончания ремонта предстоит в комфортной клиентской с чашечкой кофе и высокоскоростным интернетом. Сюда же стоит отнести не только комфорт, но и гарантию на работы, целый склад запчастей, профессиональных механиков, бесплатную мойку и многое другое. Но как быть с ценой оказанной услуги?