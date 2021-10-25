Как выросли в цене неоригинальные запчасти для автомобилей

Сильный рост цен на запчасти эксперты отмечали еще в прошлом году. Так как номенклатура автодеталей большая, то на какие-то позиции ценники выросли на 9%, а на какие-то — на целых 40%. В первую очередь, подорожание связано с ростом курса доллара, хоть и прямой зависимости тут нет. Дело в том, что производители и поставщики запчастей по-разному реагируют на изменение динамики валютных колебаний, то есть кто-то поднимает цены быстрее, а кто-то откладывает этот момент. Тем не менее, в целом подобные процессы сильно влияют на подорожание расходников.

В этом году, после коронавирусного локдауна, ценники снова полезли вверх. Это коснулось абсолютно всех запчастей: как оригинальных, так и неоригинальных. Сложилась ситуация, когда экономическая активность просто остановилась, а когда ограничения начали снимать, продавцы попытались вернуть хоть часть убытков и взвинтили «прайсы». Таким образом, на элементы подвески и кузовные детали ценники подросли еще на 10%.

Коронавирус нарушил все цепочки поставок, что привело к дефициту запчастей для подавляющего большинства марок машин, а на дефицитный товар — повышенная цена.

Например, воздушный фильтр Filtron для популярной модели Opel Astra сейчас стоит 420 рублей, а годом ранее за него просили около 300 рублей. Угольный салонный фильтр фирмы Hengst подорожал с 600 рублей до 710 ₽

А если оценивать нынешнюю ситуацию и доковидный период, то цена неоригинальных запчастей увеличилась еще больше. Скажем, передний тормозной диск Zimmermann для той же «Астры» стоил полтора года назад 2420 рублей за штуку, а сейчас за запчасть просят 4360. Тормозные колодки TRW подорожали с 2130 до 2850 ₽