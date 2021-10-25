Как выросли в цене неоригинальные запчасти для автомобилей

Сильный рост цен на запчасти эксперты отмечали еще в прошлом году. Так как номенклатура автодеталей большая, то на какие-то позиции ценники выросли на 9%, а на какие-то — на целых 40%. В первую очередь, подорожание связано с ростом курса доллара, хоть и прямой зависимости тут нет. Дело в том, что производители и поставщики запчастей по-разному реагируют на изменение динамики валютных колебаний, то есть кто-то поднимает цены быстрее, а кто-то откладывает этот момент. Тем не менее, в целом подобные процессы сильно влияют на подорожание расходников.
В этом году, после коронавирусного локдауна, ценники снова полезли вверх. Это коснулось абсолютно всех запчастей: как оригинальных, так и неоригинальных. Сложилась ситуация, когда экономическая активность просто остановилась, а когда ограничения начали снимать, продавцы попытались вернуть хоть часть убытков и взвинтили «прайсы». Таким образом, на элементы подвески и кузовные детали ценники подросли еще на 10%.
Коронавирус нарушил все цепочки поставок, что привело к дефициту запчастей для подавляющего большинства марок машин, а на дефицитный товар — повышенная цена.
Например, воздушный фильтр Filtron для популярной модели Opel Astra сейчас стоит 420 рублей, а годом ранее за него просили около 300 рублей. Угольный салонный фильтр фирмы Hengst подорожал с 600 рублей до 710 ₽
А если оценивать нынешнюю ситуацию и доковидный период, то цена неоригинальных запчастей увеличилась еще больше. Скажем, передний тормозной диск Zimmermann для той же «Астры» стоил полтора года назад 2420 рублей за штуку, а сейчас за запчасть просят 4360. Тормозные колодки TRW подорожали с 2130 до 2850 ₽
Кузовные детали тоже не отстают. Скажем, переднее крыло на Hyundai Solaris производства компании SEHUN обойдется в 2650 рублей, а год назад за эту запчасть просили на 10% меньше. Вот такая печальная математика.
За запчастями потянулись и масла, цены на которые подскочили сразу на 40—50%. По подсчетам специалистов, в середине лета средняя цена одного литра моторного масла на российском рынке составляла от 400 до 500 рублей. Для сравнения: в январе продавцы отдавали смазку по 250—300 рублей за литр.
— Причина — в образовавшемся дефиците базовых масел, которыми пользуются все производители смазочных материалов. Из-за пандемии, локдаунов, сбоев логистических и производственных цепочек выпуск сырья для моторных масел был сокращен, но сейчас спрос резко восстанавливается, и предприятия нефтехимической отрасли за ним не поспевают, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Владислав Соловьев, президент маркетплейса по продаже автозапчастей Autodoc.ru.
За маслом растет и цена на масляные фильтры, ведь без них смазку не меняют. Так фильтр Mann для Kia Rio сейчас можно купить за 455 рублей, а год назад за него просили чуть больше трехсот рублей.
Когда цены стабилизируются, сказать трудно — скорее всего, дефицит продолжится до конца этого года. В результате, ситуацией пользуются производители подделок, продающие запчасти и смазки за копейки. А качество этого товара не выдерживает никакой критики. В итоге, покупатели просто вынуждены платить больше, ведь приобретение подделки обойдется серьезным ремонтом автомобиля, а может довести и до тяжелой аварии.