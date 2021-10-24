Отремонтировать машину дешево: как выкручиваются провинциальные автовладельцы и столичные водители

На самом деле, в последние год-два термин «провинциальные автовладельцы» употреблять не совсем правильно. В эпоху коронавируса многие москвичи обзавелись недвижимостью (домами, дачами, квартирами) за пределами родного региона. В итоге, провинциальные сервисы буквально оккупированы клиентами из мегаполисов! Ведь там, где столичная мастерская предлагала заменить деталь или узел целиком, в регионах не прочь его отремонтировать.
Вот пример: сейчас даже совсем недорогие модели щеголяют светодиодной оптикой. И что бы ни обещали производители, светодиоды по разным причинам гаснут…
А еще, бывает, что разрушаются печатные платы. В идеале надо менять фару или фонарь целиком — так предписывают автозаводы. Однако за недорого перепаивать «глаза» — обязательное умение любого нестоличного электрика.
Вообще, провинциальные автоэлектрики — пожалуй, самые востребованные сегодня мастера. Они берутся восстановить засвистевший моторчик отопителя (что нередко стоит целое состояние), запросто оживляют умершие электрозамки. Вот реальный пример: для премиального «немца» за новый замок просили 21 000 «целковых», а владимирский парень восстановил работоспособность, внедрив 500-рублевый моторчик.
И, конечно, не сидят без работы… швеи. В том же Владимире, Иваново или Нижнем Новгороде полным-полно ателье, занимающиеся исключительно перешивом обивок сидений и оплеток рулей. Притом заказы приходят самые разные: одни желают восстановить былой лоск, другие — сотворить нечто неожиданное, а третьи — просто готовят поднадоевшую «ласточку» к скорой продаже.
Также одной из самых востребованных операций стала замена цепей привода ГРМ на многоцилиндровых моторах. В Москве это стоит дорого, так как может занять много времени. Скажем, у многих солидных внедорожников для ревизии цепей приходится демонтировать передний редуктор, приводные валы, рычаги подвески и рулевую рейку, за что просят около 100 000 рублей. А в 200 километрах от златоглавой — уже 50 000 или даже меньше.
Надо заметить, что именно хозяева подержанного «премиума» со столичными номерами — главные клиенты региональных «кулибиных». Скажем, весьма популярны ремонт и балансировка карданных валов: вместо покупки нового (а это минимум 50 000 «целковых») можно всего лишь заменить крестовины. Главное сделать это вдумчиво и качественно, на что высокооплачиваемым мастерам часто лень тратить свои силы и время, поэтому они приговаривает узел целиком.
Весьма любопытное явление нового времени — «перекуп-туры», когда уставшую от безалаберных владельцев и нерегулярного сервиса машину пригоняют, чтобы навести лоск. Почистить и перешить салон, подкрасить и отполировать кузов, а заодно — скрутить пробег и подправить ошибки в «бортовом самописце». Опять же: вдали от столицы этот комплекс обойдется дешевле, а если повезет, машина обретет своего нового владельца прямо по месту ремонта.
Конечно, в Москве и других крупных городах тоже есть специалисты, что при ремонте предлагают экономичные решения. Вот только за границами МКАД такое практикуют чаще, а просят за услуги — меньше. Хотя осечки, бывает, тоже случаются: скажем, хозяину одного «японца» ту самую цепь ГРМ шустрые провинциалы поменяли, не разбирая половину машины. А через полгода мотор приказал долго жить… Но это уже совсем другая история.