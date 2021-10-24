Отремонтировать машину дешево: как выкручиваются провинциальные автовладельцы и столичные водители

На самом деле, в последние год-два термин «провинциальные автовладельцы» употреблять не совсем правильно. В эпоху коронавируса многие москвичи обзавелись недвижимостью (домами, дачами, квартирами) за пределами родного региона. В итоге, провинциальные сервисы буквально оккупированы клиентами из мегаполисов! Ведь там, где столичная мастерская предлагала заменить деталь или узел целиком, в регионах не прочь его отремонтировать.

Вот пример: сейчас даже совсем недорогие модели щеголяют светодиодной оптикой. И что бы ни обещали производители, светодиоды по разным причинам гаснут…

А еще, бывает, что разрушаются печатные платы. В идеале надо менять фару или фонарь целиком — так предписывают автозаводы. Однако за недорого перепаивать «глаза» — обязательное умение любого нестоличного электрика.