Как и почему обязательно нужно готовить тормозную систему к зиме

Одним из главных пунктов залога надежных тормозов — это их чистота. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему «стерильность» тормозной системы столь важна с наступлением холодов.
Зима — сложное время года для всех узлов автомобиля. И, конечно же, тормозная система — не исключение. Если к тормозам есть отложенные вопросы, то самое время решить их именно сейчас. В противном случае, перепады температур, слякоть, грязь на дороге, обледенение могут нанести решающий удар, последствия которого могут обойтись нерадивому автовладельцу очень дорого.
Стоит ли говорить, что игнорирование даже легких неисправностей тормозов может привести к снижению их эффективности и, как следствие, к увеличению тормозного пути. Но еще и полному отказу системы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причем даже исправные, но запущенные в плане чистоты тормоза обязательно начнут сбоить, потому как обилие реагентов, песка, мраморной крошки, соли и просто грязи на дорогах усиливают износ тормозных суппортов и колодок, что в итоге снова приводит к неэффективному замедлению.
Для того, чтобы избежать проблем с тормозами специалисты компании Bosch порекомендовали читателям «АвтоВзгляда» наряду с сезонной сменой резины обязательно осматреть и проверить тормозную систему на наличие износа и неисправностей. Естественно, особое внимание стоит уделить состоянию тормозных дисков и колодок. И даже если с ними порядок, необходимо провести тщательную уборку.
Клининг тормозной системы достаточно времязатратное мероприятие. Однако если проделывать чистку на регулярной основе, то это позволит своевременно диагностировать износ ее компонентов.
Начинать, рекомендуется со снятия суппортов и чистки направляющих и примыкающих поверхностей. Необходимо убрать всю грязь, жир, остатки смазки и, если появились, очаги ржавчины. В процессе обслуживания системы можно использовать специальные чистящие спреи, а для удаления ржавчины — стальную щетку, напильник с мелкой насечкой или наждачную бумагу. При этом пристальное внимание необходимо уделить пыльникам и резиновым уплотнителям. Если они повреждены в процессе эксплуатации или же чистки системы, их обязательно нужно заменить. В противном случае, все ваши старания будут тщетны.
Стоит обратить внимание и на то, что тормозные механизмы не заклинивают. Обилие грязи, коррозия и закисание могут затруднять их работу. Колодки также должны свободно перемещаться. И если все в порядке, то после смазки направляющей поверхности скоб суппортов, «пальцев», штифтов, болтов и тормозных колодок в области примыкания с тормозными суппортами можно приступать к сборке.
Примечательно, что абы какая смазка не подходит для механизмов тормозной системы. Необходимо использовать только определенный тип, способный выдерживать высокие температуры (тормоза — одни из самых термонагруженных механизмов в автомобиле, даже если вы не имеете амбиций гонщика). Так, например, если использовать металлосодержащие смазки, то их токопроводность может негативно сказаться на работе таких система, как ABS и ESP. Ко всему прочему, алюминиевые детали тормозной системы вступают в реакцию, и повреждаются. Графитовые же смазки от высоких температур быстро пересыхают.
Наиболее же подходящими для обслуживания тормозной системы являются смазки, не содержащие кислот и металлов. Их задача не только обеспечить бесперебойную работу тормозов, но и предотвращать образование ржавчины, снизить шум и скрипы при работе и не мешать деятельности электронных систем.
Если хотите отъездить зиму без проблем, то самое время снять колеса и заглянуть в тормоза. При обнаружении дефектов, неисправностей и обилия грязи в срочном порядке необходимо привести систему в надлежащий вид, почистив ее, заменив проблемные детали и, естественно, смазав.