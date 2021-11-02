Как и почему обязательно нужно готовить тормозную систему к зиме

Стоит обратить внимание и на то, что тормозные механизмы не заклинивают. Обилие грязи, коррозия и закисание могут затруднять их работу. Колодки также должны свободно перемещаться. И если все в порядке, то после смазки направляющей поверхности скоб суппортов, «пальцев», штифтов, болтов и тормозных колодок в области примыкания с тормозными суппортами можно приступать к сборке.

Примечательно, что абы какая смазка не подходит для механизмов тормозной системы. Необходимо использовать только определенный тип, способный выдерживать высокие температуры (тормоза — одни из самых термонагруженных механизмов в автомобиле, даже если вы не имеете амбиций гонщика). Так, например, если использовать металлосодержащие смазки, то их токопроводность может негативно сказаться на работе таких система, как ABS и ESP. Ко всему прочему, алюминиевые детали тормозной системы вступают в реакцию, и повреждаются. Графитовые же смазки от высоких температур быстро пересыхают.

Наиболее же подходящими для обслуживания тормозной системы являются смазки, не содержащие кислот и металлов. Их задача не только обеспечить бесперебойную работу тормозов, но и предотвращать образование ржавчины, снизить шум и скрипы при работе и не мешать деятельности электронных систем.

Если хотите отъездить зиму без проблем, то самое время снять колеса и заглянуть в тормоза. При обнаружении дефектов, неисправностей и обилия грязи в срочном порядке необходимо привести систему в надлежащий вид, почистив ее, заменив проблемные детали и, естественно, смазав.