Почему в России возник бешеный спрос на «бесшумные» запчасти

«Мы видим четкую тенденцию: современные автовладельцы более остро слышат различные звуки и шумы. В новых моделях даже незаметный ранее шум работающих тормозных механизмов теперь воспринимается как раздражающий», — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Стефан Бахманн, инженер компании MEYLE, что занимается разработкой компонентов тормозной системы и рулевого управления.

Господин Бахманн уточняет: чем «спортивнее» колодки, тем сильнее они будут скрипеть при торможении. И вот почему: в определенном частотном диапазоне повышенные нагрузки при спортивном стиле вождения усиливают вибрации тормозных колодок и дисков, и вполне нормальная работа тормозного механизма может восприниматься водителем как раздражающий скрип.