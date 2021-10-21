Почему в России возник бешеный спрос на «бесшумные» запчасти

«Мы видим четкую тенденцию: современные автовладельцы более остро слышат различные звуки и шумы. В новых моделях даже незаметный ранее шум работающих тормозных механизмов теперь воспринимается как раздражающий», — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Стефан Бахманн, инженер компании MEYLE, что занимается разработкой компонентов тормозной системы и рулевого управления.
Господин Бахманн уточняет: чем «спортивнее» колодки, тем сильнее они будут скрипеть при торможении. И вот почему: в определенном частотном диапазоне повышенные нагрузки при спортивном стиле вождения усиливают вибрации тормозных колодок и дисков, и вполне нормальная работа тормозного механизма может восприниматься водителем как раздражающий скрип.
В итоге, производители пошли навстречу публике и начали выпускать «бесшумные» колодки — такие, что одновременно обеспечивают и высокую эффективность замедления, и низкий уровень шума. Притом сделать такие весьма непросто: приходится работать над жесткостью стальной основы, составом фрикционной накладки, а также внедрять многослойные противоскрипные пластины.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» менеджер крупной сети по продаже автозапчастей, в последнее время покупатели разделились на два равных по величине лагеря. Одни просят такие детали, чтобы «ходили подольше», а другие — «потише работали». То есть тишина при выборе тормозных колодок для наших автомобилистов теперь не менее важна, чем ходимость!
Еще одна позиция, которая пользуется неизменным спросом со стороны россиян, это «тихие» шины. Притом, как отметил наш собеседник, чаще других малошумные покрышки выбирают… владельцы абсолютно новых машин, что желают немедленно сменить заводскую резину на более дорогую и тихую модель. (А ту, в которой автомобиль покинул конвейер, выставить на продажу).
Но если при выборе тормозных колодок автомобилисту приходится ориентироваться на советы продавца или отзывы коллег, то на покрышках сейчас можно найти специальные стикеры, что существенно упрощает выбор. На наклейке указывается один из трех классов: «1-й класс: тихая шина», «2-й класс: умеренно шумная шина» и «3-й класс: шумная шина».
И вообще, индустрия борьбы со скрипами, шумами и прочими неприятными уху автомобилиста звуками развивается как никакая другая! В продаже есть самые разнообразные материалы, что позволяют изолировать водителя и пассажиров от дорожной какофонии, а соответствующие ателье, что занимаются шумоизоляцией салонов автомобилей, не сидят без работы.
Кстати, как уточнил порталу «АвтоВзгляд» сотрудник одного из таких ателье, раньше фактически единственными заказчиками «шумки» были те самые владельцы абсолютно новых машин, что недавно забрали «ласточку» из автосалона. Реже приезжали меломаны, которым было жизненно важно получить правильное звучание автомобильной акустики.
А с недавнего времени за изоляцией салона массово потянулись хозяева подержанных авто! Понятно, что немалая часть клиентуры — это новоиспеченные обладатели автомобильного секонд-хенда. Но также весьма серьезный пласт заказчиков — люди, которые не хотят покупать автомобиль без пробега, а мечтают продлить жизнь своему нынешнему «железному коню». Тишина теперь превыше всего?