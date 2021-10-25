Почему в России не работают «цифровые» методы ремонта автомобиля

Правда, не в нашей стране. А вот в Китае сегмент авторемонта развивается по технологиям XXI века. Первое и главное отличие россиян от китайцев — в менталитете. У нас, как показывают опросы, треть автомобилистов вообще предпочитают ремонтировать машины своими руками. А если человек отправляется на сервис, то захватывает купленные заранее запчасти — так поступает примерно 30% наших соотечественников, сообщает отчет агентства Gruzdev Analyze.

В Поднебесной традиции самостоятельного авторемонта нет, как таковой: любые ремонт и обслуживание наши восточные соседи доверяют профессионалам, притом детали и расходники используются те, что предоставит мастерская.

Из-за этого бизнесу намного проще работать. Ведь сначала можно указатб полную стоимость работ, а после — дать скидку, чтобы привлечь клиента, ведь часть денег фирма заработает на продаже запчастей, а другую — непосредственно на работах.

Более того, в Китае не существует одиночных СТО. Это всегда пусть небольшие, но сети, состоящие из нескольких десятков сервисных станций и магазинов автозапчастей. По некоторым данным, самая маленькая китайская сеть — это 10 подъемников и 600 прилавков.