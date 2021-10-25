Почему в России не работают «цифровые» методы ремонта автомобиля

Правда, не в нашей стране. А вот в Китае сегмент авторемонта развивается по технологиям XXI века. Первое и главное отличие россиян от китайцев — в менталитете. У нас, как показывают опросы, треть автомобилистов вообще предпочитают ремонтировать машины своими руками. А если человек отправляется на сервис, то захватывает купленные заранее запчасти — так поступает примерно 30% наших соотечественников, сообщает отчет агентства Gruzdev Analyze.
В Поднебесной традиции самостоятельного авторемонта нет, как таковой: любые ремонт и обслуживание наши восточные соседи доверяют профессионалам, притом детали и расходники используются те, что предоставит мастерская.
Из-за этого бизнесу намного проще работать. Ведь сначала можно указатб полную стоимость работ, а после — дать скидку, чтобы привлечь клиента, ведь часть денег фирма заработает на продаже запчастей, а другую — непосредственно на работах.
Более того, в Китае не существует одиночных СТО. Это всегда пусть небольшие, но сети, состоящие из нескольких десятков сервисных станций и магазинов автозапчастей. По некоторым данным, самая маленькая китайская сеть — это 10 подъемников и 600 прилавков.
Понятно, что при таком размахе владельцу каждой фирмы приходится прописывать четкие расценки на каждую разновидность работ, а также поддерживать актуальный прайс-лист на автокомпоненты. Эта информация передается разработчику приложения (разумеется, в автоматическом режиме), после чего становится доступной автомобилистам.
Бывают ли накладки? Конечно, да. Но возможные перерасходы предусмотрены пользовательским соглашением. Например, тарифы за снятие закисшего крепежа или внеплановую смазку суппортов также прописаны заранее.
Правда, подобные казусы встречаются редко, ведь автопарк страны очень молод (5 лет против российских 14), а тамошний климат — мягче российского. Поэтому работается китайским механикам намного проще, нежели их российским коллегам.
Еще один важный нюанс — в особенностях эксплуатации авто. До окончания гарантии китайцы выбирают строго дилерский сервис, а когда гарантия заканчивается — выбирают недилерскую мастерскую неподалеку от дома или работы. И как правило, остаются ее клиентами до самой продажи машины следующему владельцу!
Ну, а если клиенту не нравится качество обслуживания, стоимость услуг или на «домашней» СТО банально нет свободных слотов для записи, он, воспользовавшись мобильным приложением, выбирает другую сеть. В общем, все устроено просто и прозрачно.
Понятно, что для российских сервисменов все это больше похоже на фантастический рассказ. Ведь целая сеть собственных подъемников и магазинов — несбыточная мечта многих механиков! А пока они не готовы даже завести страничку в соцсетях… Какие уж тут приложения?