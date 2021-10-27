Как простой водитель может бороться с жадностью автосервисов

Фото carway.info
Глубокий экономический кризис, умноженный на перманентные локдауны, позволил сначала автопродавцам, а затем и авторемонтникам вытягивать из моторизованных россиян последние жилы. Да, запредельный рост цен на автомобили — и новые, и подержанные, запчасти и ремонт — имеет вполне объективные предпосылки. Но субъективных, увы, больше. При этом граждане уже вполне успешно борются в судах с жадностью автодилеров. А вот как «воевать» с алчностью ремонтников, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

В эпоху пандемии и тотального дефицита недорого и качественно отремонтировать машину становится все сложнее. При этом, повторимся, нечистоплотные «бизнесмены» от авторемонта делают все, чтобы буквально на пустом месте взвинчивать цены. В ход идут и весьма сомнительные, с точки зрения закона, запреты на использование запчастей и смазочных материалов клиента, и откровенное мошенничество.

С какими проблемами нынче сталкивается автовладелец, отравляясь что на официальные, что на независимые СТО, и как их можно решить с наименьшими потерями времени, денег и нервов, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».

кризис, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, обман, мошенничество, коронавирус
27 октября 2021
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