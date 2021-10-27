Как простой водитель может бороться с жадностью автосервисов

В эпоху пандемии и тотального дефицита недорого и качественно отремонтировать машину становится все сложнее. При этом, повторимся, нечистоплотные «бизнесмены» от авторемонта делают все, чтобы буквально на пустом месте взвинчивать цены. В ход идут и весьма сомнительные, с точки зрения закона, запреты на использование запчастей и смазочных материалов клиента, и откровенное мошенничество.

С какими проблемами нынче сталкивается автовладелец, отравляясь что на официальные, что на независимые СТО, и как их можно решить с наименьшими потерями времени, денег и нервов, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».