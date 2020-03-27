Как «запороть» мотор машины, не промыв его перед заменой масла

Взять, к примеру, систему смазки автомобиля. Большинство водителей считают, что единственно возможный уход за ней — замена масла и фильтра, согласно рекомендациям завода-изготовителя. Да не тут-то было! Ведь автостроители, стремясь показать покупателям, что стоимость владения их маркой невысока, устанавливают поистине огромные межсервисные интервалы в 15 000–20 000 км. В то время как производители масел считают, что предельный пробег для моторного масла, когда оно на 100 % выполняет все свои смазывающие, моющие, защитные и другие функции, — всего 7000–8000 километров.

И если следовать советам первых, то к 20 000 пробега масло в движке, возможно, еще будет что-то и как-то смазывать, но при этом на всех деталях, с которыми это масло соприкасается, появятся отложения в виде лака (золотистая пленка, которая со временем запросто может превратиться в более стойкое и твердое отложение). Увы, но простой заменой смазки от этого «лакокрасочного покрытия» не избавиться.

Поэтому при смене масла стоит воспользоваться «5-минутной промывкой двигателя» от Hi-Gear, так называемой «пятиминуткой». Это эффективное средство для промывки мотора, которое заливается в масло за 5–7 минут до его замены. Пока двигатель работает на холостом ходу, особые присадки и растворители вымывают углеродистые отложения со всех поверхностей и каналов, при этом не лишая масла его смазывающих свойств. Вам останется только заглушить мотор, чуть подождать, пока масло остынет и осядет в картере, после чего приступить к стандартной процедуре замены смазки. «Пятиминутка» подходит как для бензиновых, так и для дизельных моторов — в том числе с турбонаддувом.