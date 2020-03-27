Как «запороть» мотор машины, не промыв его перед заменой масла

Взять, к примеру, систему смазки автомобиля. Большинство водителей считают, что единственно возможный уход за ней — замена масла и фильтра, согласно рекомендациям завода-изготовителя. Да не тут-то было! Ведь автостроители, стремясь показать покупателям, что стоимость владения их маркой невысока, устанавливают поистине огромные межсервисные интервалы в 15 000–20 000 км. В то время как производители масел считают, что предельный пробег для моторного масла, когда оно на 100 % выполняет все свои смазывающие, моющие, защитные и другие функции, — всего 7000–8000 километров.
И если следовать советам первых, то к 20 000 пробега масло в движке, возможно, еще будет что-то и как-то смазывать, но при этом на всех деталях, с которыми это масло соприкасается, появятся отложения в виде лака (золотистая пленка, которая со временем запросто может превратиться в более стойкое и твердое отложение). Увы, но простой заменой смазки от этого «лакокрасочного покрытия» не избавиться.
Поэтому при смене масла стоит воспользоваться «5-минутной промывкой двигателя» от Hi-Gear, так называемой «пятиминуткой». Это эффективное средство для промывки мотора, которое заливается в масло за 5–7 минут до его замены. Пока двигатель работает на холостом ходу, особые присадки и растворители вымывают углеродистые отложения со всех поверхностей и каналов, при этом не лишая масла его смазывающих свойств. Вам останется только заглушить мотор, чуть подождать, пока масло остынет и осядет в картере, после чего приступить к стандартной процедуре замены смазки. «Пятиминутка» подходит как для бензиновых, так и для дизельных моторов — в том числе с турбонаддувом.
Но бывают и куда более запущенные случаи, когда масло, особенно если оно было некачественным, взбивается до состояния киселя или даже солидола. На языке профессионалов такие густые отложения называются шламом. И уж эту дрянь так просто из мотора не вымоешь. В таком случае, чтобы восстановить подвижность поршневых колец, прочистить каналы системы смазки и отмыть движок от вредной слизи, лучше всего воспользоваться «5-минутной промывкой двигателя для автомобилей с большим пробегом». Состав эффективно удаляет застарелые отложения и нагар, в том числе из поддона картера, где стоит маслоприемник.
Впрочем, линейка промывок от Hi-Gear не ограничивается лишь быстродействующими составами. Есть продукты, скажем так, более мягкого действия. Такие препараты предпочтительны в тех случаях, если вы не регулярно балуете свою «ласточку» промывкой движка.
Например, «Мягкий очиститель двигателя» заливается в систему смазки за 250–300 километров до планируемой замены масла. За этот пробег состав бережно отмывает не только внутренние полости мотора и масляные каналы, но и очищает систему вентиляции картера, восстанавливая работоспособность клапана PCV, освобождает залипшие гидрокомпенсаторы клапанов, устраняя их стук. Да и в целом приводит параметры системы смазки к заводским показателям.
Для силовых агрегатов с большим пробегом лучше воспользоваться «Мягким очистителем для двигателей с износом с SMT2», содержащим в своем составе синтетический кондиционер металла второго поколения SMT2, который создает на трущихся поверхностях защитный микрослой, препятствующий их контакту друг с другом и с частицами смываемых отложений. Этот препарат не просто моет мотор и защищает от смытых отложений, но и способен вернуть подвижность закоксовавшимся поршневым кольцам.
И не стоит забывать, что хронические проблемы с системой смазки в конечном итоге могут привести к капитальному ремонту двигателя, который выльется автовладельцу минимум в 80 000 рублей. Так что куда проще и выгоднее для семейного бюджета потратить 400—640 рублей на промывки системы смазки от Hi-Gear, позволяющие содержать двигатель в чистоте. Которая в данном случае — в прямом смысле залог здоровья силового агрегата. Хотя бы потому, что в движке без отложений и нагара «ходимость» масла без потери им своих служебных свойств значительно увеличивается, и, значит, смазка лучше защищает мотор, серьезно отодвигая, а то и вообще исключая дорогостоящую капиталку.
Кстати, надо сказать, что регулярное использование современных средств ухода за мотором реально может продлить срок службы новым силовым агрегатам, а также вернуть к рабочему состоянию движки, повидавшие жизнь. Но, главное, нужно понимать, что ухаживать за двигателем надо грамотно и регулярно, ведь профилактика всегда дешевле лечения. А потому не стоит доводить автомобиль до состояния, когда пить «Боржоми» уже поздно.