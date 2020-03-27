Как продлить жизнь моторному маслу и двигателю без посещения сервиса

Любое масло для ДВС — дизельного и бензинового, турбированного и атмосферного — состоит из масляной основы и растворенного в ней пакета присадок. Не важно, минеральное это масло или синтетическое, доля присадок в нем составляет обычно 10–11 %. А в некоторых типах синтетических масел доходит до 25 %.

Если вникнуть в тему, то окажется, что именно присадки отвечают практически за все основные характеристики смазочного материала. Чтобы убедиться в этом, достаточно даже поверхностного знакомства с их разновидностями и свойствами. Например, функция модификаторов вязкости масла понятна уже из их названия. Одна их разновидность применяется для стабилизации этого параметра при повышенных температурах. Второй «подвид» этого типа соединений, иначе называемый депрессорами, отвечает за то же самое, но только при пониженных температурах.

Далее следует упомянуть антифрикционные присадки. Одни создают прочную и скользкую пленку на поверхностях трения, а другие выступают как своего рода дополнительная смазка. Противозадирные присадки противостоят ударным нагрузкам, создавая собственный защитный слой на деталях. Присадки-детергенты отвечают за очистку деталей мотора от возникающих там отложений и за предотвращение повторного загрязнения. Дисперсанты не дают продуктам износа и другим нерастворимым частицам в масле осаждаться на деталях, удерживая их во взвешенном состоянии. Антикоррозионные присадки защищают детали двигателя, состоящие из цветных металлов, от окисления.

От окисления, кстати, приходится защищать и само базовое масло. За это отвечает отдельный класс присадок. А антипенные присадки противостоят образованию в смазке пузырьков. Последние представляют опасность для мотора, так как при попадании на трущиеся части механизма пузырь лишает их защиты.

Производители масел обычно рассчитывают состав пакета присадок, исходя из неких среднестатистических условий эксплуатации двигателя. Однако реальная жизнь чаще всего вносит свои коррективы. И к концу или даже середине межсервисного интервала запас присадок в смазке может иссякнуть — со всеми вытекающими последствиями для мотора. К тому же автостроители стремятся максимально увеличить заявленный пробег своих машин между заменами масла, что также повышает риск оставить силовой агрегат без защиты присадок. Печальные последствия такого подхода могут проявиться достаточно скоро в виде ускоренного износа поршневой группы. А это — отнюдь не иллюзорная перспектива «попасть» на дорогостоящий капремонт. Если такой ход событий вас не устраивает, стоит регулярно «приводить в чувство» уже изношенную смазку в «сердце» своего авто между ее плановыми заменами.

Для этой цели подойдут препараты, подобные «Комплексу присадок к маслу» от американского бренда Hi-Gear. Это универсальное средство предназначено для сбалансированного усиления и восстановления свойств моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей с любым пробегом. Препарат восстанавливает и усиливает моющие, антипенные, антифрикционные, противозадирные, вязкостные и другие служебные свойства смазок. Благодаря ему уменьшается расход масла на угар, снижаются динамические нагрузки в парах трения. В конечном счете все это способствует увеличению срока службы мотора.