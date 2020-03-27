На что стоит обратить внимание при выборе антифриза

Судите сами: если в интернет-поисковике набрать слово «антифриз», то в результатах будут показаны едва ли не сотни разных наименований этого продукта, причем нередко разных спецификаций. Как неискушенному водителю сориентироваться в этом изобилии? Особенно если учесть, что наш рынок сегодня наводнен дешевыми некачественными жидкостями. В них, например, вместо моноэтиленгликоля (МЭГ), наличие которого прописано техническими нормативами, применяется водная смесь на основе глицерина и метанола. Последний, напомним, относится к категории ядовитых компонентов. Его использование при выпуске продукции массового потребления запрещено законом, нарушение которого грозит жестким наказанием вплоть до уголовного преследования. Впрочем, это лишь один — юридический — аспект.
Между тем использование метилового спирта в системе охлаждения недопустимо и в техническом плане, так как метанол выводит ее детали и узлы из строя. Дело в том, что водный раствор метилового спирта при температурах +50 °С и выше начинает активно взаимодействовать с алюминиевыми сплавами, разрушая их. Скорость такого взаимодействия очень высока и несопоставима с обычной скоростью коррозии металлов. Химики называют подобный процесс травлением, и уже этот термин говорит сам за себя.
Но и это лишь часть проблем, которые создает «метанольный» антифриз. Такой продукт имеет низкую температуру кипения, поэтому метанол постепенно улетучивается из охлаждающего контура. В итоге там остается охлаждающая жидкость, температурные параметры которой вообще не соответствуют требуемым тепловым параметрам двигателя. В итоге в жаркую погоду такая жидкость быстро закипает, создавая в циркуляционном контуре пробки, что неминуемо ведет к перегреву мотора. Зимой же, на морозе, она может попросту превратиться в лед, повредив при этом помпу, радиатор или блок цилиндров.
В качественных же антифризах ключевым компонентом является именно МЭГ, дополненный пакетом специальных присадок. И если вы хотите, чтобы мотор никогда не перегревался, при покупке жидкости обязательно изучайте этикетку продукта и внимательно проверяйте его состав и назначение. При этом важно, чтобы параметры подбираемого антифриза учитывали реальные условия эксплуатации автомобиля.
Так, например, как это реализовано в популярных охлаждающих жидкостях марки AGA с индексами Z40, Z42 и Z65. Преимущество указанных составов в том, что при их разработке были учтены нюансы применения, которые не всегда учитывают многие зарубежные производители. В частности — очень широкий климатический диапазон России и особенности эксплуатации автомобилей в нашей стране.
Несомненным достоинством антифризов AGA является и то, что они разработаны и производятся на основе концепции Adaptive-Z-technology (адаптивной Z-технологии). Благодаря этому данные составы обладают универсальностью применения и гарантированно могут смешиваться со всеми кондиционными охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля. При этом у каждого антифриза AGA есть свои фирменные фишки, что позволяет оптимально подобрать продукт под мотор конкретной машины.
Так, у желтого антифриза AGA-Z65 — самый широкий рабочий температурный диапазон (от –65 до +132 °C), обеспечивающий исключительно комфортную работу двигателя как на Крайнем Севере, так и в южных регионах страны. При этом Z65 обладает настолько внушительным запасом по своим служебным свойствам, что его можно даже разбавлять дистиллированной водой и не переживать потом за защиту от коррозии любых элементов системы охлаждения. Также важным преимуществом этого антифриза является его универсальность как средства на долив. Ведь при добавлении Z65 от AGA в любой другой антифриз цвет последнего, будь он красным или зеленым, не изменится.
В свою очередь, антифриз AGA-Z40 обладает повышенной смачивающей способностью, что заметно улучшает теплоотвод от охлаждаемых поверхностей и исключает образование локальных зон перегрева. Этот антифриз подходит для автомобилей, которые, например, постоянно стоят в пробках, да еще и на жаре.
Что касается антифриза AGA-Z42, то он отличается повышенной концентрацией присадок, защищающих охлаждаемые поверхности от пагубного воздействия кавитации (холодного кипения), возникающей преимущественно при экстремальном спортивном стиле вождения, а также у некоторых грузовых автомобилей.
Любой из вышеперечисленных антифризов может быть использован на долив вне зависимости от того, какой антифриз залит сейчас у вас в системе охлаждения: карбоксилатный, гибридный или лобридный. Смешивать его нельзя только с антифризами на основе пропиленгликоля.
А напоследок отметим: современная охлаждающая жидкость — явно не тот продукт, на котором стоит экономить. Ведь затраты на ремонт двигателя, перегревшегося из-за некачественного антифриза, могут оказаться в сотни раз больше той сомнительной сиюминутной выгоды, которую вам часто навязывают продавцы, рекомендуя дешевые аналоги.