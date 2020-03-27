На что стоит обратить внимание при выборе антифриза

Судите сами: если в интернет-поисковике набрать слово «антифриз», то в результатах будут показаны едва ли не сотни разных наименований этого продукта, причем нередко разных спецификаций. Как неискушенному водителю сориентироваться в этом изобилии? Особенно если учесть, что наш рынок сегодня наводнен дешевыми некачественными жидкостями. В них, например, вместо моноэтиленгликоля (МЭГ), наличие которого прописано техническими нормативами, применяется водная смесь на основе глицерина и метанола. Последний, напомним, относится к категории ядовитых компонентов. Его использование при выпуске продукции массового потребления запрещено законом, нарушение которого грозит жестким наказанием вплоть до уголовного преследования. Впрочем, это лишь один — юридический — аспект.

Между тем использование метилового спирта в системе охлаждения недопустимо и в техническом плане, так как метанол выводит ее детали и узлы из строя. Дело в том, что водный раствор метилового спирта при температурах +50 °С и выше начинает активно взаимодействовать с алюминиевыми сплавами, разрушая их. Скорость такого взаимодействия очень высока и несопоставима с обычной скоростью коррозии металлов. Химики называют подобный процесс травлением, и уже этот термин говорит сам за себя.

Но и это лишь часть проблем, которые создает «метанольный» антифриз. Такой продукт имеет низкую температуру кипения, поэтому метанол постепенно улетучивается из охлаждающего контура. В итоге там остается охлаждающая жидкость, температурные параметры которой вообще не соответствуют требуемым тепловым параметрам двигателя. В итоге в жаркую погоду такая жидкость быстро закипает, создавая в циркуляционном контуре пробки, что неминуемо ведет к перегреву мотора. Зимой же, на морозе, она может попросту превратиться в лед, повредив при этом помпу, радиатор или блок цилиндров.

В качественных же антифризах ключевым компонентом является именно МЭГ, дополненный пакетом специальных присадок. И если вы хотите, чтобы мотор никогда не перегревался, при покупке жидкости обязательно изучайте этикетку продукта и внимательно проверяйте его состав и назначение. При этом важно, чтобы параметры подбираемого антифриза учитывали реальные условия эксплуатации автомобиля.

Так, например, как это реализовано в популярных охлаждающих жидкостях марки AGA с индексами Z40, Z42 и Z65. Преимущество указанных составов в том, что при их разработке были учтены нюансы применения, которые не всегда учитывают многие зарубежные производители. В частности — очень широкий климатический диапазон России и особенности эксплуатации автомобилей в нашей стране.