Почему при замене антифриза необходимо промывать систему охлаждения

По оценкам специалистов, профессионально занимающихся ремонтом автомобильных двигателей, почти половина всех технических отказов, фиксируемых у силовых агрегатов, так или иначе связана с неполадками в их системах охлаждения. При этом основной причиной возникновения подобных проблем часто оказывается существенное ухудшение теплоотдачи (например, между рубашкой охлаждения двигателя и антифризом), вызванное отложениями, а зачастую и накипью на деталях охлаждающего контура.

Здесь будет уместно напомнить, что подобные отложения в системе охлаждения способны образовываться даже при использовании качественного антифриза, рекомендуемого автопроизводителем. Что уж говорить о тех случаях, когда водители используют для охлаждения мотора непроверенные, некачественные технические жидкости или, что еще хуже, обычную воду. Итог подобных действий, как правило, всегда чреват серьезными последствиями. Появляющиеся накипь и отложения постепенно ухудшают теплообмен, что неприемлемо для современных термонагруженных моторов, у которых нормативная рабочая температура нередко превышает 100-градусный рубеж. В таких условиях даже относительно короткий по времени локальный перегрев способен вызвать необратимую деформацию отдельных элементов двигателя, например, головки блока цилиндров.

Кстати, отмеченный случай можно охарактеризовать, как один из наиболее распространенных дефектов силового агрегата, спровоцированных нарушением теплового режима его работы. Понятно, что после этого на восстановление двигателя придется потратить весьма солидную сумму в десятки тысяч рублей.

Впрочем, если перегрев мотора и не вызвал столь печальных последствий, даже незначительное, но стабильное превышение его рабочей температуры может доставить немало хлопот и сильно ударить по кошельку автовладельца. Ведь при перегреве двигателя быстро выходят из строя его сальники и резиновые уплотнения, происходит коксование моторного масла, повышается его угар. Сочетание этих негативных факторов способствует образованию отложений уже в системе смазки и ускоренному износу деталей цилиндропоршневой группы, итогом чего, скорее всего, станет капитальный ремонт двигателя с соответствующими этой процедуре расходами.