Почему при замене антифриза необходимо промывать систему охлаждения

По оценкам специалистов, профессионально занимающихся ремонтом автомобильных двигателей, почти половина всех технических отказов, фиксируемых у силовых агрегатов, так или иначе связана с неполадками в их системах охлаждения. При этом основной причиной возникновения подобных проблем часто оказывается существенное ухудшение теплоотдачи (например, между рубашкой охлаждения двигателя и антифризом), вызванное отложениями, а зачастую и накипью на деталях охлаждающего контура.
Здесь будет уместно напомнить, что подобные отложения в системе охлаждения способны образовываться даже при использовании качественного антифриза, рекомендуемого автопроизводителем. Что уж говорить о тех случаях, когда водители используют для охлаждения мотора непроверенные, некачественные технические жидкости или, что еще хуже, обычную воду. Итог подобных действий, как правило, всегда чреват серьезными последствиями. Появляющиеся накипь и отложения постепенно ухудшают теплообмен, что неприемлемо для современных термонагруженных моторов, у которых нормативная рабочая температура нередко превышает 100-градусный рубеж. В таких условиях даже относительно короткий по времени локальный перегрев способен вызвать необратимую деформацию отдельных элементов двигателя, например, головки блока цилиндров.
Кстати, отмеченный случай можно охарактеризовать, как один из наиболее распространенных дефектов силового агрегата, спровоцированных нарушением теплового режима его работы. Понятно, что после этого на восстановление двигателя придется потратить весьма солидную сумму в десятки тысяч рублей.
Впрочем, если перегрев мотора и не вызвал столь печальных последствий, даже незначительное, но стабильное превышение его рабочей температуры может доставить немало хлопот и сильно ударить по кошельку автовладельца. Ведь при перегреве двигателя быстро выходят из строя его сальники и резиновые уплотнения, происходит коксование моторного масла, повышается его угар. Сочетание этих негативных факторов способствует образованию отложений уже в системе смазки и ускоренному износу деталей цилиндропоршневой группы, итогом чего, скорее всего, станет капитальный ремонт двигателя с соответствующими этой процедуре расходами.
Любопытно, но описанные выше ситуации — вовсе не страшилки для малоопытных водителей, а реалии, с которыми год из года сталкиваются мастера-ремонтники российских автостанций и техцентров. Но совершенно очевидно, что таких критических случаев можно легко избежать, своевременно выполнив несложную и совершенно мизерную по затратам операцию по промывке системы охлаждения двигателя во время замены антифриза. Тем более сегодня для этих целей выпускаются недорогие и в то же время весьма эффективные по своему действию препараты. К ним, в частности, можно отнести хорошо зарекомендовавший себя на практике состав под названием «7-минутная промывка системы охлаждения» марки Hi-Gear, разработанный инженерами одноименной американской компании.
Этот продукт за одно применение очищает систему охлаждения от накипи, различных жироподобных отложений, ржавчины и продуктов разложения антифриза (тосола), тем самым гарантированно исключая вероятность перегрева двигателя. Отличительная особенность препарата — удобство его применения. Пользоваться промывкой Hi-Gear очень просто: после слива старого антифриза ее надо добавить в необходимый объем воды, залить в систему охлаждения и дать мотору немного поработать на повышенных оборотах. После этого остается лишь еще раз пролить контур дистиллированной водой, а затем заполнить его новым антифризом. Как свидетельствует многолетняя практика, использование американской промывки Hi-Gear повышает эффективность работы радиатора системы охлаждения и радиатора печки на 50–70 % и существенно снижает тепловую нагрузку на двигатель, продлевая тем самым срок его службы.
А для достижения абсолютного эффекта, неплохо использовать и такой препарат, как «Промывка радиатора» от бренда StepUp. Особенно, когда двигатель стал частенько перегреваться. Если в этом случае водитель грешит на радиатор, подумывая о его замене — не стоит спешить. Промывка восстановит пропускную способность трубок узла и интенсивность циркуляции охлаждающей жидкости. И так же, как и упомянутое выше средство «7-минутная промывка системы охлаждения», избавит устройство от накипи, ржавчины и иных вредных отложений. А вообще его лучше применять перед каждой сменой антифриза, чтобы не допускать даже симптомов «радиаторных засоров».
Одним словом, своевременный уход за любыми узлами и агрегатами автомобиля всегда обойдется дешевле их ремонта, во многих случая спровоцированного равнодушным отношением владельца к «здоровью» своей «ласточки». И если говорить о системе охлаждения, то ее профилактика своими силами с помощью все той же «7-минутной промывке» от Hi-Gear обойдется автовладельцу в 455 рублей. За которые он получит, как минимум, правильный теплоотвод, продлит срок службы и залитого масла, и непосредственно всей цилиндропоршневой группы двигателя. При том, что, запустив «болезнь», он только на восстановление головки блока цилиндров потратит минимум 15 000 «деревянных». Почувствуйте, как говорится, разницу…