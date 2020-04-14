Как значительно продлить жизнь самому дорогому узлу авто своими силами

Решить проблему можно, только четко ее определив. Почему мотор изнашивается? В первую очередь, из-за пренебрежительного к себе отношения. Уберем перегрев, некачественную смазку и нарушение периодичности ее замены, низкосортный бензин и дорожные заторы. Заменим свечи и фильтры, уберем подсос воздуха из прохудившихся шлангов. Силовой агрегат «задышал» и заработал в разы ровнее. Снизилась или вовсе исчезла детонация. Хорошо, но не отлично. Этого недостаточно для создания «вечного двигателя». Что остается? Только сила трения! Увы, законы физики победить еще никому не удалось.

Все поршневые двигатели так устроены, что камерой сгорания топлива служит цилиндр, в котором в предельно стесненных условиях существует поршень, чьи телодвижения ведут к вращению вала с помощью кривошипно-шатунного механизма. Металл трется об металл, и износ, хочешь не хочешь, будет. Добавим сюда серу, на которую богато наше отечественное топливо, и получим налет на стенках и внутренних каналах, который отчаянно мешает деятельности моторного масла. Силовой агрегат постоянно недополучает не только охлаждения, но и смазки. А в совокупности этих факторов мы имеем сокращение ресурса ДВС. С годами проблема только набирает обороты: чем выше отдача мотора — а у современных движков она уже почти запредельная — тем меньше зазоры, тоньше стенки и выше степень сжатия. Другими словами, современная машина в сотни раз требовательнее, чем ее предки. Замкнутый круг какой-то!

Но у медали всегда есть и обратная сторона: вместе с КПД двигателей внутреннего сгорания растет и качество продуктов химической промышленности. Появляются новые препараты, позволяющие значительно улучшить смазывающие свойства, тем самым серьезно сократив силу трения. И, соответственно, в разы увеличить срок службы двигателя. Один из таких — кондиционер для металла SMT² от американского производителя автомобильной «химии» Hi-Gear. Он заметно снижает трение и образует дополнительную защиту от задиров на стенках цилиндров, радикально увеличивая срок службы как отдельных деталей, так и двигателя в целом.

Кондиционер металла SMT² — состав, созданный для снижения трения металлических деталей в узлах и агрегатах. Его необходимо добавлять в моторное или трансмиссионное масло. На практике можно просто залить содержимое небольшого флакона в маслозаливную горловину. При этом важно понимать, что SMT² от Hi-Gear не является смазкой — у препарата иной принцип действия. «Химия» добирается до трущихся деталей благодаря моторному маслу и уже «на местах» создает тонкую, в 40 раз тоньше человеческого волоса, пленку, которая и препятствует прямому контакту трущихся поверхностей. Образование пленки — и есть процесс кондиционирования, который, собственно, и дал название препарату. Таким нехитрым образом водитель добавляет двигателю дополнительные годы беззаботной жизни.