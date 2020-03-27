Как не испортить краску машины на автомойке

Все понимают, что сотрудник автомойки на самом деле не сильно заинтересован в качестве своей работы. Он, как зомби, запрограммирован на выполнение последовательности операций: намочил машину, напенил, смыл пену, местами, больше для вида, потер тряпочкой. Если автовладелец не проследит, то уставший от необходимости постоянного проявления дружелюбия сотрудник, оснащенный мощным «керхером» и старой тряпкой, обязательно оставит непромытыми многие закоулки кузова. А особо стойкие пятна (например, битума) и вовсе не тронет. Да и вытрет он кузов, скорее всего, так, что потом машина окажется вся в каплях воды, на которые после выезда на улицу сразу налипнет пыль, превращаясь на скорости в потеки грязи. А уж что касается мойки колесных дисков, то на них внимания обращают минимум — обливают той же пеной, что и кузов, хотя для качественной очистки требуется специфическая автохимия.

Поэтому если вы не готовы оставлять внешний вид и состояние кузова своего авто на милость случая и добросовестность мойщиков, лучше, повторимся, мыть машину своими силами.

Выбираем автошампунь

Если мы говорим о бесконтактной мойке, то в качестве примера автошампуня для нее можно использовать препарат от американского бренда Hi-Gear HG8009. Его активная пена оперативно и надежно ликвидирует самые стойкие загрязнения с наружных поверхностей автомобиля. Он легко смывается водой, не оставляя разводов и подтеков. Также имеет смысл обратить внимание на универсальные моющие средства — скажем, шампунь-кондиционер DoctorWax DW8102. Образуемая им пена с полимерными добавками препятствует контакту частичек грязи и песчинок с краской, что уменьшает вероятность появления микроцарапин в ходе мойки не только на самом ЛКП, но и на слое полироля, которым оно может быть покрыто.