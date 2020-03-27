Как не испортить краску машины на автомойке

Все понимают, что сотрудник автомойки на самом деле не сильно заинтересован в качестве своей работы. Он, как зомби, запрограммирован на выполнение последовательности операций: намочил машину, напенил, смыл пену, местами, больше для вида, потер тряпочкой. Если автовладелец не проследит, то уставший от необходимости постоянного проявления дружелюбия сотрудник, оснащенный мощным «керхером» и старой тряпкой, обязательно оставит непромытыми многие закоулки кузова. А особо стойкие пятна (например, битума) и вовсе не тронет. Да и вытрет он кузов, скорее всего, так, что потом машина окажется вся в каплях воды, на которые после выезда на улицу сразу налипнет пыль, превращаясь на скорости в потеки грязи. А уж что касается мойки колесных дисков, то на них внимания обращают минимум — обливают той же пеной, что и кузов, хотя для качественной очистки требуется специфическая автохимия.
Поэтому если вы не готовы оставлять внешний вид и состояние кузова своего авто на милость случая и добросовестность мойщиков, лучше, повторимся, мыть машину своими силами.
Выбираем автошампунь
Если мы говорим о бесконтактной мойке, то в качестве примера автошампуня для нее можно использовать препарат от американского бренда Hi-Gear HG8009. Его активная пена оперативно и надежно ликвидирует самые стойкие загрязнения с наружных поверхностей автомобиля. Он легко смывается водой, не оставляя разводов и подтеков. Также имеет смысл обратить внимание на универсальные моющие средства — скажем, шампунь-кондиционер DoctorWax DW8102. Образуемая им пена с полимерными добавками препятствует контакту частичек грязи и песчинок с краской, что уменьшает вероятность появления микроцарапин в ходе мойки не только на самом ЛКП, но и на слое полироля, которым оно может быть покрыто.
Некоторые автовладельцы предпочитают автошампуни, положительный эффект от применения которых сохраняется и после мойки, такие как препарат «Автошампунь с воском» DW8126. Автокосметика такого типа содержит в своем составе натуральный, весьма тугоплавкий «карнаубский воск» растительного происхождения, добываемый в Бразилии. Он обеспечивает стойкий гидрофобный эффект, благодаря которому грязь меньше прилипает к лакокрасочному покрытию авто.
Без микроцарапин
Кузов любой машины после мойки рекомендуется защитить каким-либо специально предназначенным для этой цели составом. Но прежде желательно устранить микроцарапины, неизбежно возникающие в процессе эксплуатации.
Для этой цели подойдет DW8301 от известного американского бренда DoctorWax — очищающий полироль против царапин. Подобная автохимия устраняет мелкие повреждения ЛКП, следы противогололедных растворов, последствия воздействия ультрафиолета, пыли и абразивных частиц. Пользоваться ей просто. Достаточно нанести состав на предварительно вымытое сухое ЛКП и располировать его по поверхности с помощью микрофибры вручную или специальной машинкой.
Для защиты кузова применяются так называемые полироли-герметики. Типичный представитель этого класса автокосметики — Doctor Wax DW8239 — создает на поверхности краски защитный синтетический гидрофобный слой, который выдерживает до 4–5 моек! Средство очищает поверхности от всех видов загрязнений, удаляет агрессивные вещества из микротрещин и заполняет их, предохраняя краску от дальнейшего разрушения. Нанесение состава и полировка кузова, точно так же, как и в случае с очищающим полиролем, не представляет никаких проблем для любого автомобилиста.
Без полировки не обойтись
Если вы никогда не полировали кузов своего авто, то перед нанесением защитного полироля-герметика рекомендуется «пройтись» по кузову каким-нибудь «антицарапином» или абразивным полиролем, таким как DoctorWax DW8307. Эта полировальная паста удаляет окислившийся поверхностный слой краски, в котором присутствуют мельчайшие дефекты покрытия — царапины, въевшиеся следы от насекомых, древесная смола и прочее.
Раз уж мы коснулись полировальных дел, нельзя обойти вниманием специальные полировальные составы для любых хромированных деталей и литых колесных дисков. Так, паста DW8319 «Полировальная паста для металлов» подходит для полировки как неокрашенных алюминиевых, так и магниевых «катков». При этом удаляются окислы и грязь, заглаживаются царапины, дискам возвращается натуральный блеск. Кстати, этот популярный состав обязательно пригодится и в быту для полировки изделий из любого металла.
О чем не знают на автомойках
Надо сказать, что для удаления серьезных, въевшихся загрязнений приходится применять специальные мощные очистители местного действия. На автомойках их практически никогда не используют. Ведь для того чтобы такие спецсредства были эффективны, им следует давать некоторое время поработать, а не смывать, как пену шампуня, почти сразу. Против въевшихся пятен от насекомых, клякс птичьего помета или битума применяют спецсредства типа Hi-Gear HG5625. Распыляем состав на загрязненный участок и ждем минут пять, пока химия «разделается» с трудновыводимой грязью. И только потом протираем чистой тканью и промываем водой ставшее чистым ЛКП.
Когда обычный автошампунь не поможет
Многих автовладельцев раздражают загрязнения не только на кузове, но и на колесах. Беда в том, что обычный автошампунь мало помогает против специфичной «колесной» грязи. На дисках, например, возникает особый желтоватый налет, который крайне сложно удалить обычными средствами. Про битум, пыль от тормозных колодок, следы технических жидкостей и противогололедных реагентов, оседающих на металле колес, можно и не упоминать. Для удаления всех этих неприятностей применяют мощные химикаты, например «Очиститель колесных дисков» DW5341S. Этот пенный очиститель не только справляется с мощными загрязнениями, но и создает на поверхности металла отталкивающее грязь покрытие. Пользоваться им крайне просто: наносим препарат из аэрозольного баллончика на колесо и оставляем минут на пять, затем смываем водой.
Аналогичным образом применяются пенные очистители шин, например DoctorWax DW5349S. Его вообще достаточно нанести на резину колеса и не смывать. Все лишнее вместе с грязью просто стечет, а боковые поверхности шин останутся черными и красивыми благодаря силиконовой основе препарата. Помимо создания сочного, влажного, вороного блеска, эта автохимия с помощью специальных присадок в своем составе предохраняет резину от высыхания и растрескивания, вызываемых ультрафиолетовыми лучами и просто временем. Это свойство позволяет успешно применять состав при сезонной консервации резины.
Профилактика дешевле предпродажной подготовки
Как известно, кузов — самая дорогая деталь автомобиля. Если вы будете регулярно за ним ухаживать, вовремя удаляя едкий птичий помет и прочие загрязнения, не дожидаясь, пока на месте сколов появится ржавчина, то, когда вы захотите продать авто, как говорится, вам и карты в руки. Сохранивший привлекательный внешний вид автомобиль вполне может быть продан по конкурентной цене, а приводить в порядок старую рухлядь еще влетит в копеечку. Используйте проверенные средства для ухода за автомобилем, и он будет выглядеть как новый даже спустя годы надежной службы.
Да и с точки зрения экономии семейного бюджета это куда выгоднее. Достаточно сказать, что так называемая мягкая полировка кузова профессионалами с выполнением всех процедур типа мойки авто, очистки от битума, смол и тому подобного будет стоить в детейлинговых центрах никак не меньше 12 000 рублей. То есть, повторимся, самостоятельная регулярная мойка и полировка машины всегда эффективнее и выгоднее.