О чем забывают официальные дилеры: чистим кондиционер своими руками

Увы, зимой у нас кондиционер особо не включишь: даже теплые январь и февраль 2020 года не располагали к дополнительной прохладе. Про то, что систему кондиционирования периодически надо активировать, дабы избежать неполадок и образования плесени, российский водитель предпочитает не задумываться. Будет день — будет пища, как говорится.
И вот этот день настал. Клавиша включения автокондиционера вжата в панель, а из воздуховодов идет теплый, отдающий лежалой листвой и пенициллином воздух. Приехали. Эксплуатировать авто в таком состоянии, к слову, не стоит, ибо споры плесени, накопившиеся в системе за время простоя, мгновенно попадут в дыхательные пути. И привнесут в жизнь отнюдь не радость, а долгое, тяжелое и дорогое лечение от болезней легких. Так себе перспектива. Кондиционер еще может раскачаться, а вот плесень никуда не денется. Надо чистить.
Если автомобиль еще молод и полон сил, то подойдет самый простой и доступный метод — «Освежитель кондиционера» марки StepUp, который очистит и обеззаразит систему кондиционирования и воздух в салоне. Покупать специальную отвертку и ломать тонкие клипсы пластиковых деталей не потребуется — профессиональная химия уничтожит бактерии и вирусы в системе, предотвратив их дальнейшее размножение, без разборки салона. Методика весьма проста: заводим авто, включаем систему рециркуляции воздуха и кондиционер на полную мощность, закрываем окна и ставим на пол в ноги пассажирского кресла переднего ряда флакон с очищающей жидкостью. Зафиксируем клавишу, и препарат начнет подавать мощный поток «химии», которая по умолчанию будет «всасываться» в систему — рециркуляция ведь включена. Салон автомобиля следует покинуть, дав составу поработать весь отведенный срок.
Но этот путь подойдет только тем счастливчикам, которые обладают новой или относительно свежей машиной. Тем же, кто отметил со своим авто «деревянную свадьбу» или более «драгоценные» даты, нужны средства посерьезнее. Например, «Пенный очиститель автокондиционера» StepUp, предназначенный для сложных случаев — чистка проводилась давно или не проводилась никогда. Впрочем, с ним все так же просто, с одним только «но»: в пару к флакону необходимо приобрести многоразовый шланг-удлинитель, окончание которого нужно поместить в дренажный отвод автомобильного кондиционера. Инсталлировав шланг в машину, второй конец надеваем на баллон и жмем на кнопку распыления. Пенная жидкость под давлением проникнет во все «закоулки», уничтожит бактерии, вирусы и споры плесени, а, заодно, и почистит всю систему вентиляции от пыли. Пожалуй, это единственный способ заставить кондиционер задышать полной грудью. Ну и напоследок, чтобы убедиться в эффективности состава, рекомендуем обратить внимание на то, что вытечет из системы вместе с остатками пены.
Самое печальное во всей истории с кондиционером — это отсутствие прохлады после всех вышеперечисленных процедур. Пахнет хорошо, угрозы для здоровья нет, но нет и холода! Все дело в том, что хладагент R-134а, которым заправляют все автокондиционеры в мире, чрезвычайно летучий газ. Даже крохотной трещинки в системе ему достаточно, чтобы «покинуть помещение». Найти виновницу всех бед будет непросто и дорого, а заправка делу не поможет. Но и тут есть готовое решение.
У американского бренда Hi-Gear имеется новинка — удобный и простой в использовании «Герметик автомобильного кондиционера». Принцип использования предельно прост: интегрируем флакон в систему через магистраль низкого давления (благо, переходник идет в комплекте), заводим двигатель, включаем кондиционер и ждем 15 минут. Внутри баллончика находится тот самый хладагент R-134а и специальные присадки, которые, выходя из места утечки, полимеризуются от контакта с воздухом и закупоривают лишнее отверстие. Ни одна трещинка не будет пропущена!
И, кстати, интересный факт. Промывка системы автокондиционера в автосервисе стоит сегодня 10 000—15 000 рублей, заправка хладагентом — от 1700 до 2500 рубликов, а антибактериальная обработка — как минимум 2500 ₽ Не менее впечатляют цены на ремонт тех или иных узлов «кондея». При этом, что любопытно, чистить автокондиционер мастера, скорее всего, будут с помощью все той же автохимии от StepUp, которую проще и дешевле купить самому. Так, скажем, «Освежитель кондиционера» стоит 480 рублей, а «Пенный очиститель автокондиционера StepUp» — 590 рублей.
Одним словом, используйте проверенные решения, а не изобретайте велосипед. Накопленный опыт подсказывает, что своевременное вмешательство позволит значительно продлить срок службы кондиционера, а также избежать болезней. Зачем экспериментировать, если все можно сделать своими руками, потратив минимум времени?