О чем забывают официальные дилеры: чистим кондиционер своими руками

Увы, зимой у нас кондиционер особо не включишь: даже теплые январь и февраль 2020 года не располагали к дополнительной прохладе. Про то, что систему кондиционирования периодически надо активировать, дабы избежать неполадок и образования плесени, российский водитель предпочитает не задумываться. Будет день — будет пища, как говорится.

И вот этот день настал. Клавиша включения автокондиционера вжата в панель, а из воздуховодов идет теплый, отдающий лежалой листвой и пенициллином воздух. Приехали. Эксплуатировать авто в таком состоянии, к слову, не стоит, ибо споры плесени, накопившиеся в системе за время простоя, мгновенно попадут в дыхательные пути. И привнесут в жизнь отнюдь не радость, а долгое, тяжелое и дорогое лечение от болезней легких. Так себе перспектива. Кондиционер еще может раскачаться, а вот плесень никуда не денется. Надо чистить.