Обязательные весенние процедуры, которые следует доверить исключительно автосервису

Замена воздушного фильтра — казалось бы, ну куда уж проще — вполне может вылиться в ремонт ДВС, который, напомним, является самым дорогим узлом любого автомобиля. Ведь в корпусе любого фильтра скапливается пыль и грязь, которая одним неловким движением отравляется прямиком в цилиндры. А дальше предстоят: чистка форсунок, задиры на стенках и прочие радости жизни, стоимостью уже более одной зарплаты. Конечно, надо было бы аккуратно собрать эту грязь, но кто же знал, что это необходимо предусмотреть!

Едем дальше — замена моторного масла и, соответственно, масляного фильтра. Очередная операция по обслуживанию автомобиля, ошибки при выполнении которой вполне могут создать дальнейшие сложности в эксплуатации авто. Выбор самого масла и масляного фильтра, оставим за скобками, а вот саму процедуру стоит обсудить. Особенно некоторые ее элементы: добраться до фильтра без подъемника порой очень сложно, поэтому ставят его «как пойдет». Иногда получается криво, иногда не до конца закрутив, а иногда и вовсе попортив резьбу. А ведь масло «заходит» в него под давлением в шесть атмосфер! В лучшем случае может течь, в худшем — может и сорвать. Но и это еще не все возможные проблемы: недотянутая гайка сливной горловины приведет к луже масла под машиной, а перетянутая — к замене поддона картера. Он просто лопнет, а его замена обойдется в копеечку, ведь придется разобрать аж половину подвески. Да и сама данная деталь, например, на Mitsubishi Outlander стоит около 10 000 рублей. Подержанная, естественно. Кстати, заварить его по трещине не получится, ведь там резьба, да и продержится сварка, увы, недолго.

А ведь есть еще тормоза, проводка и множество других систем, требующих повышенного внимания весной после зимней эксплуатации или же, наоборот, зимнего простоя. Список можно продолжать до бесконечности, но вывод напрашивается лишь один: большую часть этих операций лучше доверить профессионалам с опытом работы с конкретными моделями автомобилей.