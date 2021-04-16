Обязательные весенние процедуры, которые следует доверить исключительно автосервису

Уже ни для кого не секрет, что после зимы стоит задуматься о приведении машины в порядок. Помыть и отчистить, переобуть и осмотреть на предмет течей, проверить аккумулятор и тормоза. Многие автовладельцы привыкли весной менять масло и фильтры, которые «отработали свое» после холодных городских будней. Зима-2021 вылилась для многих машин «тяжелыми условиями эксплуатации», так что техническое обслуживание машины точно лишним не будет.
Сказано — сделано. Начитавшись всевозможных форумов и топиков, водитель идет в автомагазин, покупает запасные части — ведь так дешевле — и отправляется в гараж, где под «душевный разговор» планирует самостоятельно провести те самые операции, за которые дилер «дерет три шкуры, а тут делов на полчаса». И довольно часто все это выливается в проблемы, которые автовладелец уже самостоятельно решить не в силах, и ему приходится идти на дополнительные «вынужденные инвестиции». Даже при выполнении самых простых операций.
Замена воздушного фильтра — казалось бы, ну куда уж проще — вполне может вылиться в ремонт ДВС, который, напомним, является самым дорогим узлом любого автомобиля. Ведь в корпусе любого фильтра скапливается пыль и грязь, которая одним неловким движением отравляется прямиком в цилиндры. А дальше предстоят: чистка форсунок, задиры на стенках и прочие радости жизни, стоимостью уже более одной зарплаты. Конечно, надо было бы аккуратно собрать эту грязь, но кто же знал, что это необходимо предусмотреть!
Едем дальше — замена моторного масла и, соответственно, масляного фильтра. Очередная операция по обслуживанию автомобиля, ошибки при выполнении которой вполне могут создать дальнейшие сложности в эксплуатации авто. Выбор самого масла и масляного фильтра, оставим за скобками, а вот саму процедуру стоит обсудить. Особенно некоторые ее элементы: добраться до фильтра без подъемника порой очень сложно, поэтому ставят его «как пойдет». Иногда получается криво, иногда не до конца закрутив, а иногда и вовсе попортив резьбу. А ведь масло «заходит» в него под давлением в шесть атмосфер! В лучшем случае может течь, в худшем — может и сорвать. Но и это еще не все возможные проблемы: недотянутая гайка сливной горловины приведет к луже масла под машиной, а перетянутая — к замене поддона картера. Он просто лопнет, а его замена обойдется в копеечку, ведь придется разобрать аж половину подвески. Да и сама данная деталь, например, на Mitsubishi Outlander стоит около 10 000 рублей. Подержанная, естественно. Кстати, заварить его по трещине не получится, ведь там резьба, да и продержится сварка, увы, недолго.
А ведь есть еще тормоза, проводка и множество других систем, требующих повышенного внимания весной после зимней эксплуатации или же, наоборот, зимнего простоя. Список можно продолжать до бесконечности, но вывод напрашивается лишь один: большую часть этих операций лучше доверить профессионалам с опытом работы с конкретными моделями автомобилей.
Более того, гарантии гаражных сервисов и непрофильных СТО могут носить чисто формальный характер: мастер-многостаночник там может также криво поставить фильтр или перетянуть резьбу, ведь ни динамометрического ключа с соответствующей таблицей моментов под рукой может не оказаться, ни нормо-часы на качественное проведение определенных видов работ не всегда соблюдаются. Об этом все знают, но, тем не менее, в силу экономии сознательно идут на определенные риски. А риски эти очень часто не оправдываются.
В этом смысле, дилерские сервисы, которые являются частью огромной структуры автопроизводителя, и в части профессионализма сотрудников и знании всех нюансов ремонта «своих» автомобилей сейчас выгодно отличаются от большинства даже сетевых сервисов, не говоря о гаражных. Например, в компании Mitsubishi существует большое количество программ подготовки для сотрудников дилерских центров, будь то мастер-приёмщик, инженер по гарантии или механик, а также последующая многоуровневая система контроля выполнения всех процессов, из которых состоит цепочка мероприятий по организации общения с клиентами и обслуживания их машин.
Современные автомобили стали комфортнее и быстрей, но оттого и намного сложней. Их долгое и счастливое существование может обеспечить только регулярное и качественное обслуживание у опытного, знающего конкретную модель машины механика. У того, кто выполняет операции строго по регламенту производителя и только тем инструментом, который прописан в инструкции по ремонту. Одним словом, у профессионала.