Постгарантийные автомобили Mitsubishi стало выгоднее обслуживать у официальных дилеров

Ни для кого не секрет, что все и каждый отдавали бы свои автомобили на регулярное сервисной обслуживание и ремонт исключительно официальным дилерам, если бы не одно «но»: цена. Стоимость деталей и работ у «официалов» выше, чем у частных СТО, поэтому окончание гарантийного срока на машину часто становится поводом искать новый сервис. Однако сегодня по отношению к автомобилям Mitsubishi этот фактор можно уже не учитывать — компания ввела специальные дисконтные программы, позволяющие сделать ТО и отремонтировать машину в официальном сервисном центре намного дешевле, чем вчера.

Более того, чем старше автомобиль — тем выше будет скидка. На сервис машины возрастом 30—36 месяцев владелец получит дисконт до 15%, от 37 до 72 месяцев — двадцать процентов, а тем автомобилям, кому уже более шести лет — до 25%. Предложение называется «Программа 3+». Дисконт распространяется на оригинальные запасные части и смазочные материалы бренда Mitsubishi, а также на работы по их замене.