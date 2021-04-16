После зимы: почему стоит провести профилактику автомобиля у дилера

Весеннюю профилактику машины стоит также начинать не с масел и фильтров, а с тормозов. За зиму, возможно, «набрала воды» гигроскопичная тормозная жидкость, а сами суппорты, живущие в режиме жара-холод, покрылись ржавчиной. Особое внимание уделяем направляющим тормозного суппорта, которые от грязи, реагента и сырости порой перестают работать, приводя к полному заклиниванию механизма. И так бывает на любом автомобиле, который активно провел зиму в городе.

Владельцы внедорожников на собственном опыте знают, как важно залезть под машину и тщательно все осмотреть и проверить, смазать и продиагностировать. От реагентов могут закиснуть развальные болты, которыми регулируют развалы и схождение на авто с независимыми подвесками, и которые, если упустить время, придется срезать вместе с рычагами. Регулярная смазка такого узла обойдется стократ дешевле, но необходимости такой процедуры должен знать либо сам хозяин машины, либо квалифицированный механик, производящий работу. Еще лучше, если это будет квалифицированный механик дилерского сервиса, знающий «особенности» конкретных моделей конкретного производителя.

Мойка «на районе» всегда предлагает чистку радиаторов, и многие владельцы на это соглашаются, однако каждый должен знать, что выполненная подобным образом операция не имеет никакого смысла. Качественно прочистить радиаторы можно, только сняв их, вытащив залежи, которые скопились между ними, и прочистив мощной струей воды каждый по отдельности. И здесь не обойтись без нужной квалификации сотрудников сервиса, работающего с конкретными автомобилями.