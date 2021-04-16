После зимы: почему стоит провести профилактику автомобиля у дилера

Календарь рапортует, а градусник за окном ему вторит — весна, долгожданная весна началась во всех смыслах этого слова. Птицы поют, ручьи журчат, шиномонтажники стрекочат гайковертами сутки напролет. Пришла пора готовить автомобиль к поездкам на дачу, за город и на море. Но одной лишь сезонной заменой покрышек не обойтись: чтобы машина весной и летом не подвела, нужно провести целый ряд процедур. Комплексную мойку и генеральную уборку, отмыть стекла от дорожного реагента и обработать небольшой скол на кузове средством от ржавчины можно и самому, а вот сложные технологические операции лучше доверить профессионалам. Большинству автовладельцев сегодня не придет ведь в голову самостоятельно перебортировать колеса?
Весна — именно то самое время, когда чаще всего проявляют себя различные проблемы и болячки машины. Постоянные перепады температур зимой могут вызвать образование конденсата, который может сказаться на состоянии электропроводки. Соответственно желательно доверить профессионалу ее проверку со специальным оборудованием и при необходимости почистить электроконтакты.
Весеннюю профилактику машины стоит также начинать не с масел и фильтров, а с тормозов. За зиму, возможно, «набрала воды» гигроскопичная тормозная жидкость, а сами суппорты, живущие в режиме жара-холод, покрылись ржавчиной. Особое внимание уделяем направляющим тормозного суппорта, которые от грязи, реагента и сырости порой перестают работать, приводя к полному заклиниванию механизма. И так бывает на любом автомобиле, который активно провел зиму в городе.
Владельцы внедорожников на собственном опыте знают, как важно залезть под машину и тщательно все осмотреть и проверить, смазать и продиагностировать. От реагентов могут закиснуть развальные болты, которыми регулируют развалы и схождение на авто с независимыми подвесками, и которые, если упустить время, придется срезать вместе с рычагами. Регулярная смазка такого узла обойдется стократ дешевле, но необходимости такой процедуры должен знать либо сам хозяин машины, либо квалифицированный механик, производящий работу. Еще лучше, если это будет квалифицированный механик дилерского сервиса, знающий «особенности» конкретных моделей конкретного производителя.
Мойка «на районе» всегда предлагает чистку радиаторов, и многие владельцы на это соглашаются, однако каждый должен знать, что выполненная подобным образом операция не имеет никакого смысла. Качественно прочистить радиаторы можно, только сняв их, вытащив залежи, которые скопились между ними, и прочистив мощной струей воды каждый по отдельности. И здесь не обойтись без нужной квалификации сотрудников сервиса, работающего с конкретными автомобилями.
Это общий и далеко не самый полный список рекомендаций, который может быть существенно изменен и дополнен в зависимости от марки и модели автомобиля. «Универсальные» сервисные станции, традиционно переполненные страждущими недорого обслужить машину весной, не будут разбираться в специфике конкретной машины: клиенту молча и максимально быстро поменяют масло и фильтры, не глядя покачают подвеску и отправят его с твердой уверенностью о выполнении всего положенного и необходимого. А потом, вполне возможно уже завтра, начнутся серьезные проблемы, тянущие за собой столь же серьезные капиталовложения. Которых, заметим, вполне можно было избежать.
Техническое обслуживание своего автомобиля стоит доверять только профессионалам, мастерам, которые знают специфику конкретной марки и модели, у которых есть специализированный инструмент и по, а также простой человеческий опыт. Ведь превентивный ремонт будет всегда и многократно дешевле ремонта «по факту».