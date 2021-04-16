Тысяча немелочей: почему стоит доверять обслуживание автомобиля профессионалам

Сравнив «брутто» и «нетто», понимаем, что еще непонятно где дешевле — у дилера или в обычной сервисе. А если разница до сих пор велика? Тогда посмотрите из чего состоит чек: экономить до бесконечности на механиках невозможно, поэтому львиная доля выгоды «зашивается» в запчасти. Подделка стоит в разы дешевле оригинала, а внешне может выглядеть точно так же. Только вот главное — внутри.

Например, поддельный масляный фильтр на Mitsubishi Outlander, который визуально очень похож на «правду», стоит 147 рублей, тогда как оригинал — 1300 рублей. В чем же разница? Да в том, что внутри «китайца» разве что не газетная бумага, а ведь через него проходит масло под давлением 6 атмосфер. Ни о какой фильтрации осадка и элементов сгоревшего ГСМ речи быть уже не может, сам бы не развалился и не забил мотор своими останками. Двигатель «внезапно» отойдет в мир иной, а виновником этого будет уже несуществующее или никогда не существовавшее юридическое лицо. С официальным же дилером такого случиться не может, ведь у него и его действий всегда есть гарант — дистрибьютор.

И одними только гарантиями дело не ограничивается: крупные бренды, такие как бренд Mitsubishi, постоянно держат «руку на пульсе» и регулярно общаются с клиентами, контролируя помимо качества выполненных работ и общие впечатления клиентов от общения с представителями бренда на любом уровне. Максим Алёшин, директор департамента корпоративной стратегии и послепродажного обслуживания Mitsubishi в России, подтверждает, что главным фокусом работы всех подразделений была и остаётся удовлетворённость клиентов.

Бренд проводит ежемесячный мониторинг в этом направлении, поскольку ни в коем случае нельзя допустить, чтобы обратившийся к официальному представителю Mitsubishi человек не получил ответа на свой вопрос или не смог разобраться в своей ситуации. В компании существует единый цифровой массив информации, куда стекаются все данные о звонках и личном общении клиентов с сотрудниками на всех уровнях. Регулярный оперативный анализ поступающих данных помогает моментально скорректировать свои действия и деятельность партнёров.