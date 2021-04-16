Тысяча немелочей: почему стоит доверять обслуживание автомобиля профессионалам

Легенда о дороговизне услуг официального дилера и огромной разнице в цене по сравнению с гаражным сервисом растет из девяностых, когда обслуживанием у «официалов», как, впрочем, и самим обладанием «иномаркой», можно было хвастаться на встречах и бравировать на лестничной клетке своей многоэтажки. С тех пор изменились разом все три ключевых составляющих: во-первых, существенно сократилась разница в цене, во-вторых, значительно усложнились сами автомобили. И, наконец, в-третьих, изменился механизм оплаты. Чтобы не быть голословным, давайте просто посчитаем.
Официальный дилер закупает детали оптом и напрямую у дистрибьютора, что, естественно, дает ему куда более выгодную начальную цену, чем у «частника». Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы осознать, откуда берутся различные акции на автокомпоненты и скидки в 25%, 30% и даже 50%, которые периодически предлагают Дилерские сервисы своим клиентам.
Дилеры между собой, конечно, тоже конкурируют, регулярно используют дисконты и акции, поэтому сегодня автовладелец фактически обязан просто открыть приложение на смартфоне и выбрать для себя наиболее выгодное предложение.
Например, у бренда Mitsubishi на сайте есть удобный «Калькулятор ТО», который позволяет не только узнать точную и, что важно, конечную цену обслуживания своего автомобиля у разных дилеров, но и выбрать лучший для себя вариант по стоимости и географии расположения СТО. Испытание этой опции показало, что ценник у «официалов» одной марки может отличаться существенно — дистрибьютор его не устанавливает. Не стоит забывать, что вместе с техническим обслуживанием, бренд Mitsubishi дает еще и двухлетнюю гарантию на детали — независимо от возраста автомобиля — а также карту помощи на дорогах MAP, позволяющую решать сложности, возникшие на дороге, одним телефонным разговором. Подробно о данном сервисе можно узнать на сайте компании. Одним словом, на звонок супруги о спущенном колесе уже не надо мгновенно срываться с работы — у нее в документах лежит пластиковая карточка с телефоном, по которому нужно просто позвонить. И все.
Сравнив «брутто» и «нетто», понимаем, что еще непонятно где дешевле — у дилера или в обычной сервисе. А если разница до сих пор велика? Тогда посмотрите из чего состоит чек: экономить до бесконечности на механиках невозможно, поэтому львиная доля выгоды «зашивается» в запчасти. Подделка стоит в разы дешевле оригинала, а внешне может выглядеть точно так же. Только вот главное — внутри.
Например, поддельный масляный фильтр на Mitsubishi Outlander, который визуально очень похож на «правду», стоит 147 рублей, тогда как оригинал — 1300 рублей. В чем же разница? Да в том, что внутри «китайца» разве что не газетная бумага, а ведь через него проходит масло под давлением 6 атмосфер. Ни о какой фильтрации осадка и элементов сгоревшего ГСМ речи быть уже не может, сам бы не развалился и не забил мотор своими останками. Двигатель «внезапно» отойдет в мир иной, а виновником этого будет уже несуществующее или никогда не существовавшее юридическое лицо. С официальным же дилером такого случиться не может, ведь у него и его действий всегда есть гарант — дистрибьютор.
И одними только гарантиями дело не ограничивается: крупные бренды, такие как бренд Mitsubishi, постоянно держат «руку на пульсе» и регулярно общаются с клиентами, контролируя помимо качества выполненных работ и общие впечатления клиентов от общения с представителями бренда на любом уровне. Максим Алёшин, директор департамента корпоративной стратегии и послепродажного обслуживания Mitsubishi в России, подтверждает, что главным фокусом работы всех подразделений была и остаётся удовлетворённость клиентов.
Бренд проводит ежемесячный мониторинг в этом направлении, поскольку ни в коем случае нельзя допустить, чтобы обратившийся к официальному представителю Mitsubishi человек не получил ответа на свой вопрос или не смог разобраться в своей ситуации. В компании существует единый цифровой массив информации, куда стекаются все данные о звонках и личном общении клиентов с сотрудниками на всех уровнях. Регулярный оперативный анализ поступающих данных помогает моментально скорректировать свои действия и деятельность партнёров.
Дилеры на местах проводят свой мониторинг, чтобы понять, в каком направлении им нужно развиваться. Для бренда Mitsubishi важными являются все процессы, начиная с первичного обращения в дилерский центр и приёмки автомобиля до выдачи и последующего обслуживания.
Современные автомобили очень сильно отличаются от своих предшественников, и в первую очередь — сложностью конструкции и довольно существенными требованиями по отношению к СТО, их обслуживающему. Дело не только в необходимости специальных компьютеров и соответствующего программного обеспечения, а в огромном арсенале специального инструмента, необходимого для их ремонта. Речь о большом количестве специфических ключей, съемников и многих других приспособлениях. Разве «гаражник» будет заморачиваться и покупать множество таких «железок» за сотни тысяч рублей? Конечно, нет. Отверточку подсунем, поднажмем — пойдет, как миленький! А потом начинаются течи, свисты, трели и характерные высказывания, что «машины уже не те, вот раньше было качество». Качество было тем же, только было меньше комфорта и меньше требований к обслуживанию. Сейчас же к высокому качеству добавилось и больше требований к обслуживанию.
Стоит для себя осознать одну истину: половина надежности машины сегодня зависит от производителя, а другая — от ее владельца. Хочется ездить спокойно и долго — предстоит найти в себе силы качественно, корректно и регулярно обслуживать машину.
Для многих автовладельцев, особенно сегодня, ключевым фактором является цена. И официальный дилер зачастую отметается сразу в самом начале выбора места для обслуживания автомобиля после прохождения гарантийного срока. И в этом кроется дьявол: доверять нужно не слухам и «протухшим» новостям, а конкретным данным на сегодняшний день. Стоимость ТО, как и котировки валюты, могут падать и возрастать, дисконтные программы и выгодные предложения — исчезать и вновь появляться. Не стоит стесняться пользоваться скидками и картами, искать лучшее предложение и даже разговаривать о скидке. В конце концов, лучше сделать ТО на месяц раньше, но вдвое дешевле, чем подождать 30 дней и заплатить полную сумму.
И, как ни крути, надо садиться и считать, считать, считать. Благо, сегодня для этих целей уже есть удобные и простые механизмы, такие как «Калькулятор ТО» у бренда Mitsubishi.