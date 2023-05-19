Что делать, если руководство СНТ перекрыло вам проезд к даче

Проблемы со въездом на территорию дачных поселков у проживающих там собственников в подавляющем большинстве случаев возникают по одной причине. Правление СНТ считает, что член товарищества не платит те или иные взносы в общий бюджет. И не видит иных способов воздействовать на должника, кроме как перекрыв ему въезд. То есть пешком — пожалуйста, а на машине — извини.

Заметим, что в таких ситуациях обычно обе стороны «хороши». Например, правление частенько под разными предлогами и с выгодой для личных карманов пытается «содрать» с дачников побольше взносов. А некоторые жители, в свою очередь, иной раз злоупотребляют: пытаются бесплатно пользоваться оплаченными коллегами благами — например, централизованным вывозом мусора, отремонтированными за общественный счет дорогами и прочим. Как бы то ни было, но в один прекрасный момент неплательщик оказывается перед закрытым шлагбаумом (или воротами) на въезде на территорию товарищества. И ультиматумом: пустим только после оплаты долгов.

Сразу скажем, что подобный способ «выбивания денег» незаконен. Для урегулирования подобного рода споров существует суд. А перекрывать в том или ином виде доступ собственника к его земельному участку — настоящее самоуправство со стороны руководства СНТ.