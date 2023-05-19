Что делать, если руководство СНТ перекрыло вам проезд к даче

Проблемы со въездом на территорию дачных поселков у проживающих там собственников в подавляющем большинстве случаев возникают по одной причине. Правление СНТ считает, что член товарищества не платит те или иные взносы в общий бюджет. И не видит иных способов воздействовать на должника, кроме как перекрыв ему въезд. То есть пешком — пожалуйста, а на машине — извини.
Заметим, что в таких ситуациях обычно обе стороны «хороши». Например, правление частенько под разными предлогами и с выгодой для личных карманов пытается «содрать» с дачников побольше взносов. А некоторые жители, в свою очередь, иной раз злоупотребляют: пытаются бесплатно пользоваться оплаченными коллегами благами — например, централизованным вывозом мусора, отремонтированными за общественный счет дорогами и прочим. Как бы то ни было, но в один прекрасный момент неплательщик оказывается перед закрытым шлагбаумом (или воротами) на въезде на территорию товарищества. И ультиматумом: пустим только после оплаты долгов.
Сразу скажем, что подобный способ «выбивания денег» незаконен. Для урегулирования подобного рода споров существует суд. А перекрывать в том или ином виде доступ собственника к его земельному участку — настоящее самоуправство со стороны руководства СНТ.
— Применительно к СНТ, согласно п. 5 ст. 24 ФЗ №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», владельцы земельных участков вправе использовать земли общего назначения для прохода и проезда к своей собственности свободно и без взимания платы. Никто не вправе ограничивать доступ правообладателей к их земельным участкам. Препятствовать проезду незаконно, — считает юрист автомобильного сообщества «Синие ведерки» Михаил Никитин.
Примерно о том же говорит и ст. 262 ГК РФ. Строго правовое решение вопроса для дачника, перед которым захлопнули шлагбаум — подать в суд на товарищество с требованием предоставить ему беспрепятственный доступ к участку. Но проблема для собственника в данном случае в том, что Кодекс далеко, а шлагбаум со сторожем — вот он. И проехать надо сейчас, а не через несколько месяцев, когда будет вынесено решение суда в его пользу.
Поэтому временным решением тут может стать вызов наряда полиции, который обязан призвать к порядку и выполнению требований закона сторожа-вахтера и председателя СНТ. Если же шлагбаум автоматический (открывается, например, по звонку на определенный телефонный номер) полиция окажется бессильна. Но тут может сработать другая тактика.
Ущемленный в правах гражданин может упрямо не убирать свою машину с проезда перед шлагбаумом, фактически перекрыв въезд на территорию товарищества вообще всем. Собрав за собой очередь из жаждущих проехать можно надеяться, что кто-то из них не выдержит и откроет ворота для вашей машины. Более радикальный метод — совсем ликвидировать шлагбаум (или ворота) по решению суда. Обычно подобные сооружения устанавливаются по решению собрания большинства собственников участков садового товарищества.
Но! Любой из несогласных с ним может обратиться в суд и на основании все той же ст. 262 ГК РФ потребовать снести шлагбаум — как препятствующий его праву пользоваться собственностью. Далее возникнет вопрос о том, кто будет заниматься сносом злосчастного устройства. Но это уже дело техники. С решением суда на руках, вызвав предварительно наряд полиции, противник шлагбаума вправе его уничтожить хоть собственными руками, вооружившись «болгаркой». Либо наняв для этой цели бригаду рабочих.