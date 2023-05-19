Что делать, если руководство СНТ перекрыло вам проезд к даче

фото АвтоВзгляд
Каждый летний сезон «взбадривает» проблему, связанную, как правило, с конфликтами между жителями дачных поселков. Они порой выливаются в попытки правления садовых товариществ запретить некоторым его членам въезд на территорию. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о юридических тонкостях такого рода коллизий.
Максим Строкер

Проблемы со въездом на территорию дачных поселков у проживающих там собственников в подавляющем большинстве случаев возникают по одной причине. Правление СНТ считает, что член товарищества не платит те или иные взносы в общий бюджет. И не видит иных способов воздействовать на должника, кроме как перекрыв ему въезд. То есть пешком — пожалуйста, а на машине — извини.

Заметим, что в таких ситуациях обычно обе стороны «хороши». Например, правление частенько под разными предлогами и с выгодой для личных карманов пытается «содрать» с дачников побольше взносов. А некоторые жители, в свою очередь, иной раз злоупотребляют: пытаются бесплатно пользоваться оплаченными коллегами благами — например, централизованным вывозом мусора, отремонтированными за общественный счет дорогами и прочим. Как бы то ни было, но в один прекрасный момент неплательщик оказывается перед закрытым шлагбаумом (или воротами) на въезде на территорию товарищества. И ультиматумом: пустим только после оплаты долгов.

Сразу скажем, что подобный способ «выбивания денег» незаконен. Для урегулирования подобного рода споров существует суд. А перекрывать в том или ином виде доступ собственника к его земельному участку — настоящее самоуправство со стороны руководства СНТ.

фото globallookpress.com

— Применительно к СНТ, согласно п. 5 ст. 24 ФЗ №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», владельцы земельных участков вправе использовать земли общего назначения для прохода и проезда к своей собственности свободно и без взимания платы. Никто не вправе ограничивать доступ правообладателей к их земельным участкам. Препятствовать проезду незаконно, — считает юрист автомобильного сообщества «Синие ведерки» Михаил Никитин.

Примерно о том же говорит и ст. 262 ГК РФ. Строго правовое решение вопроса для дачника, перед которым захлопнули шлагбаум — подать в суд на товарищество с требованием предоставить ему беспрепятственный доступ к участку. Но проблема для собственника в данном случае в том, что Кодекс далеко, а шлагбаум со сторожем — вот он. И проехать надо сейчас, а не через несколько месяцев, когда будет вынесено решение суда в его пользу.

Поэтому временным решением тут может стать вызов наряда полиции, который обязан призвать к порядку и выполнению требований закона сторожа-вахтера и председателя СНТ. Если же шлагбаум автоматический (открывается, например, по звонку на определенный телефонный номер) полиция окажется бессильна. Но тут может сработать другая тактика.

фото globallookpress.com

Ущемленный в правах гражданин может упрямо не убирать свою машину с проезда перед шлагбаумом, фактически перекрыв въезд на территорию товарищества вообще всем. Собрав за собой очередь из жаждущих проехать можно надеяться, что кто-то из них не выдержит и откроет ворота для вашей машины. Более радикальный метод — совсем ликвидировать шлагбаум (или ворота) по решению суда. Обычно подобные сооружения устанавливаются по решению собрания большинства собственников участков садового товарищества.

Но! Любой из несогласных с ним может обратиться в суд и на основании все той же ст. 262 ГК РФ потребовать снести шлагбаум — как препятствующий его праву пользоваться собственностью. Далее возникнет вопрос о том, кто будет заниматься сносом злосчастного устройства. Но это уже дело техники. С решением суда на руках, вызвав предварительно наряд полиции, противник шлагбаума вправе его уничтожить хоть собственными руками, вооружившись «болгаркой». Либо наняв для этой цели бригаду рабочих.

ПДД, безопасность дорожного движения, лайфхак
19 мая 2023
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