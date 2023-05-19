Дачный квадрат: три оптимальных мотовездехода для начинающих

Условия задачи просты: никогда на квадроцикле не ездил, сообщество квадробратьев не интересует, техника нужна для семейных покатушек и к ближайшему водоему съездить искупаться. Делами колхоза: снег чистить, сено возить и т. д. заниматься не собираюсь. Никаких болот и целенаправленных штурмов грязевых луж.

Однако легкое бездорожье грунтовых дорог и кочкари лесных тропинок к прохождению обязательны. Путешествия за дальние горизонты не предполагаются, разве что до ближайшего сельпо доехать и в гости к соседям по даче-деревне не пешком гулять. Расчетный бюджет на приобретение «квадрика» — от 300 до 500 тысяч рублей.

К рассмотрению возьмем только новые мотовездеходы и производителей, успевших обзавестись в России более-менее уважаемыми дилерами со своими шоу-румами, куда можно физически нагрянуть в случае технических неприятностей и обратиться с претензией по гарантии. По условиям «задачи» в сторону полноприводных мотовездеходов смотреть совсем не обязательно, даже вредно. Монопривод и двигатель 4T объемом 200—400 «кубиков» — вот, что требуется.