Дачный квадрат: три оптимальных мотовездехода для начинающих

Условия задачи просты: никогда на квадроцикле не ездил, сообщество квадробратьев не интересует, техника нужна для семейных покатушек и к ближайшему водоему съездить искупаться. Делами колхоза: снег чистить, сено возить и т. д. заниматься не собираюсь. Никаких болот и целенаправленных штурмов грязевых луж.
Однако легкое бездорожье грунтовых дорог и кочкари лесных тропинок к прохождению обязательны. Путешествия за дальние горизонты не предполагаются, разве что до ближайшего сельпо доехать и в гости к соседям по даче-деревне не пешком гулять. Расчетный бюджет на приобретение «квадрика» — от 300 до 500 тысяч рублей.
К рассмотрению возьмем только новые мотовездеходы и производителей, успевших обзавестись в России более-менее уважаемыми дилерами со своими шоу-румами, куда можно физически нагрянуть в случае технических неприятностей и обратиться с претензией по гарантии. По условиям «задачи» в сторону полноприводных мотовездеходов смотреть совсем не обязательно, даже вредно. Монопривод и двигатель 4T объемом 200—400 «кубиков» — вот, что требуется.
IRBIS ATV 250
Розничная цена 249 тыс. руб., рекомендованная производителем. Квадроцикл, как утверждают представители компании «Ирбис Моторз», сделан в России. Правда, что именно произведено на территории РФ не уточняется, но 4-тактный мотор точно китайский.
Один цилиндр рабочим объемом 229 см3. Пиковая мощность 15,2 л. с. при 7000 об/мин. Максимальный «крутильный» 17Нм при 5000 об/мин. Охлаждение воздушное. Система питания — карбюратор. Крутящий момент на заднюю неразрезную ось передается при помощи усиленной цепи. Коробка передач 4-ступенчатая механическая с реверсом. Iмашина весьма подходящая для новичков.
Для тех, кто реально хотел бы научиться управлять четырехколесным «монстриком» и во всех красках прочувствовать, что же такое. Бонусом «прилетает» гарантия на один год или 1000 км пробега. Так же вместе с квадроциклом вручается ПСМ (паспорт самоходной машины): «железный коник» легко ставится на учет в Гостехнадзоре.
Linhai Yamaha D200
Цена — 275 000 ₽ Одноцилиндровый двигатель 4Т объемом 200 см3, охлаждение воздушно-масляное. Топливная система — карбюратор. Производитель заявляет мощность в 22 «лошадки», но если поделим на два, ошибемся не критично. Трансмиссия — вариатор. «Понижайки» нет, реверс имеется. Максимальную скорость обещают 60 км/ч, что вряд ли. Тем не менее, с обозначенными условиями нашей «задачи» аппарат справится. Без фанатизма, конечно, но лайт-драйв по полевым и лесным дорожкам потянет.
Заявленная гарантия — до 1 года, но будем реалистами. С квалифицированным ремонтом и запчастями возникнут проблемы. Тпоскольку дилерская сеть слабенькая, а стратегия продаж — продаем «самотеком», продавливая рынок нарочитой доступностью. Нюанс: заявленный райс на Linhai Yamaha D200 — без ПСМ.
Так что при встрече с инспектором Гостехнадзора за пределами своей частной лужайки или спортивного полигона гарантирован штраф в 500 целковых. При условии, если у вас в кармане водительская «ксива» тракториста-машиниста. Без оной — отстранение от управления, протокол на штраф 5—15 тыс. рублей и «здравствуй» штрафная площадка с неотвратимыми последующими расходами.
Loncin TRV350 Pro
Чистый «китай» за 454 тыс. руб. Инжекторный мотор 4T. Один цилиндр объемом 271 «кубов» с двумя клапанами. Охлаждение жидкостное. Привод на заднюю неразрезную ось с карданом, проходящим в трубе заднего маятника. Мощность — 22,8 л. с. при 7000 об/мин, максимальный крутящий момент — 25,5 Нм при 5500 об/мин. Топливо АИ−95. Объем топливного бака — 14 литров. Вариатор и коробка передач с режимами L/H/N/R. Присутствие пониженной передачи как бы намекает, что квадрик не так прост, как визуально представляется.
И действительно, по своим техническим характеристикам TRV350 Pro близок к сегменту полноприводных утилитарных квадроциклов. Так что с нашими заявленными условиями эксплуатации он справится с хорошим запасом. Но надо понимать, что на ковровых болотах и в лесных грязевых ваннах ему придется, мягко говоря, туговато. Зат, при наличии государственного регистрационного знака и ОСАГО для модели открыт выезд на дороги общего пользования.
…И еще один важный момент. Некоторые продавцы мотовездеходов, стараясь манипулировать неискушенным покупателем, часто называют квадроциклы с моноприводом «подросковыми». Мол, это «игрушка» для детей, а вот взрослые дяди катаются на полноприводных «утилях». Торговцы лукавят.
Взрослые дяди и на моноприводных квадриках гоняют в ралли-рейдах типа «Дакар», «Шелковый путь» и других серьезных соревнованиях. Так что выбор модели мотовездехода для новичка определяется не классификацией, придуманной продавцами или производителем, а спектром личных желаний. В нашем случае модели с мотоприводом на задние колеса хватит за глаза: и по целям, и по бюджету.