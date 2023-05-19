Дроны, «стукачи», штрафы: чем обернется ремонт машины на даче

Все вокруг стремительно дорожает, и услуги сервисных центров, увы, не исключение. А потому водители, имеющие хотя бы общее представление о принципах технического обслуживания автомобиля и страстное желание сэкономить денежку, выполняют базовые процедуры своими руками. Тех счастливчиков, что обладают гаражом в кооперативе, где предусмотрена специальная зона с эстакадой или даже подъемником, вопрос места проведения ТО не тревожит. А что же делать остальным?
На первый взгляд, удачным решением проблемы кажется совместить приятное с полезным и, загрузив на борт необходимый инструмент и расходники, отправиться на дачу. А что: с утра выполнить все поручения неугомонной супруги, а ближе к вечеру, когда палящее солнце устремится к горизонту, заняться машиной. Ну какие там могут быть штрафы? Мой же участок все-таки — что хочу, то и делаю за закрытыми воротами!
Как бы не так. На штраф, разбив импровизированный сервис на своих шести сотках, нарваться все же можно.
Требования и наказания, связанные с «автомобильным» хозяйством на дачных участках, устанавливаются как органами местной власти, так и на государственном уровне. В частности, запрет на мойку машины в СНТ содержится в федеральном законе от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Однако мало кто знает, что в нем говорится не только о «банных процедурах», но и о ремонте авто.
На сегодняшний день КоАП РФ предусматривает четыре наказания за сие бесчинство. И самые строгие применяются, если автовладельца «ловят» на мойке или обслуживании авто вблизи водоема. Это — до 2500 рублей штрафа по статье 8.13 федерального кодекса и до 20 000 целковых по статье 8.42. Если же за ворота дачного участка не выезжать, то можно получить до 500 рублей в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ и до 1000 «деревянных» по ст. 6.4.
Но это что касается федерального КоАП, а существуют ведь еще и региональные. Так, например, кодекс Московской области содержит штраф за нарушение требований «по соблюдению чистоты и порядка» в размере от 1000 до 5000 рублей — статья 6.1.1. Правда, в ней говорится исключительно о местах общественно пользования — то есть о территориях за забором дачного участка.
Кроме того, можно попасть на кругленькую сумму по ст. 8.8 КоАП РФ — «Использование земельных участков не по целевому назначению…». За что? За ремонт автомобиля друга, брата, свата. Поди докажи, что это не бизнес, а помощь близкому. Не получится — придется заплатить от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка (но не менее 10 000 рублей), а если она не установлена, то от 10 000 до 20 000 целковых.
«Как я наношу урон экологии, меняя колодки?» — быть может, спросите вы. Действительно, никак. Поэтому мелкий механический ремонт не возбраняется. Другое дело — технические жидкости. Они, как и шампунь — из-за которого, собственно, и ввели штрафы — попадают в почву. Теоритически старое моторное масло или антифриз можно собрать в емкость. Но доказать в спорной ситуации, что на землю не упало ни капли «отработки», будет крайне непросто.
Как власти следят за выполнением этих требований, как штрафуют? Отвечаем: если речь идет о водоохранных зонах, где наказания особо строгие, то там периодически проводятся рейды и «тусуются» социально ответственные граждане. А дачника, решившего поковыряться в машине на своем участке, спокойно может «заложить» вредный сосед или засечь государственный дрон. На основании материалов проводится проверка и нарушителю выдается постановление.
Так что же тогда делать, если рисковать кошельком не хочется, а на мастеров сервисных центров лишней копеечки нет? Лучше всего арендовать яму или подъемник: таких предложений в Москве, Подмосковье и других регионах предостаточно. Да и стоит это удовольствие совсем недорого. В той же столице вполне можно «одолжить» уголок по цене от 250 рублей за час. Ну, сколько вам нужно времени? Час, два, максимум три? И природе не навредите, и никому мешать не будете.