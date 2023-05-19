Дроны, «стукачи», штрафы: чем обернется ремонт машины на даче

Требования и наказания, связанные с «автомобильным» хозяйством на дачных участках, устанавливаются как органами местной власти, так и на государственном уровне. В частности, запрет на мойку машины в СНТ содержится в федеральном законе от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Однако мало кто знает, что в нем говорится не только о «банных процедурах», но и о ремонте авто.

На сегодняшний день КоАП РФ предусматривает четыре наказания за сие бесчинство. И самые строгие применяются, если автовладельца «ловят» на мойке или обслуживании авто вблизи водоема. Это — до 2500 рублей штрафа по статье 8.13 федерального кодекса и до 20 000 целковых по статье 8.42. Если же за ворота дачного участка не выезжать, то можно получить до 500 рублей в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ и до 1000 «деревянных» по ст. 6.4.

Но это что касается федерального КоАП, а существуют ведь еще и региональные. Так, например, кодекс Московской области содержит штраф за нарушение требований «по соблюдению чистоты и порядка» в размере от 1000 до 5000 рублей — статья 6.1.1. Правда, в ней говорится исключительно о местах общественно пользования — то есть о территориях за забором дачного участка.

Кроме того, можно попасть на кругленькую сумму по ст. 8.8 КоАП РФ — «Использование земельных участков не по целевому назначению…». За что? За ремонт автомобиля друга, брата, свата. Поди докажи, что это не бизнес, а помощь близкому. Не получится — придется заплатить от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка (но не менее 10 000 рублей), а если она не установлена, то от 10 000 до 20 000 целковых.