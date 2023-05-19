Какую газонокосилку купить к лету, чтобы потом не жалеть

Косилки бывают четырех типов — механические, бензиновые, электрические и аккумуляторные. Первый — самый древний и тяжелый в использовании. Так что на нем останавливаться не будем.
«Бензинки», скажем так, более классические: подойдут дачникам, у кого приличная площадь газона. Их отличает высокая производительность, а еще они могут работать на больших расстояниях. И, конечно же, здесь нет электрического кабеля, не нужен и массивный удлинитель.
Сейчас в магазинах продают, например, такие модели как Patriot PT 46S The One, Makita PLM4626N, а можно встретить товар с движками Briggs and Stratton мощностью 3—6 л. с. Как правило, они очень надежны, но есть и особенности. Пожилому человеку будет трудно силой тянуть пусковой трос (его еще называют «дрын»), дабы завести 4-тактный мотор. Правда, на некоторых косилках есть электрический стартер, но такие довольно дороги.
Все «бензинки» тяжелые. Обычно весят 25—30 кг, так что на руках не утащить. А еще они требуют запаса горючего и регулярного техобслуживания, ведь свечу и масло надо менять. Кстати, сама по себе свеча особенная, и ее приходится заказывать. Смазка для «четырехтактника» тоже своя. Автомобильная не подойдет. Так что это — лишние затраты.
Электрические гаджеты («Мобил К XME40 Премиум» или Worx WG713E) идеальны для участков малого и среднего размера (от 5 до 10 соток). Весят они около 10—15 кг, обладают лучшей маневренностью по сравнению с топливными конкурентами. Да и ТО проводить не надо. Однако все косилки зависимы от длины шнура и электросети. Если вдруг дачный поселок остался без электричества, покос становится невозможен. А в сырую погоду их использовать не рекомендуется. Если у кабеля нарушена изоляция, может произойти короткое замыкание.
Аккумуляторная техника (Bosch Rotak 43 LI или Karcher LMO 18—33 Battery Set) считается самой удобной. Она создает мало шума, имеет компактные размеры и небольшой вес, не требует обслуживания и при этом обладает достаточной мощностью. Не нужно таскать за собой и провод. Однако владелец должен довольно часто заряжать литий-ионную батарею. Ее обычная емкость — 4 А·ч. То есть процесс пополнения энергии занимает час. Это мешает, особенно когда работы много.
И, наконец, общие рекомендации. При выборе косилки ориентируйтесь на площадь газона и на то, есть ли поблизости источник питания. И уже потом обращайте внимание на удобство пользования, длину ручки и объем бака для сбора травы. Так с покупкой точно не ошибетесь.