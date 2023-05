Какую газонокосилку купить к лету, чтобы потом не жалеть

Косилки бывают четырех типов — механические, бензиновые, электрические и аккумуляторные. Первый — самый древний и тяжелый в использовании. Так что на нем останавливаться не будем.

«Бензинки», скажем так, более классические: подойдут дачникам, у кого приличная площадь газона. Их отличает высокая производительность, а еще они могут работать на больших расстояниях. И, конечно же, здесь нет электрического кабеля, не нужен и массивный удлинитель.

Сейчас в магазинах продают, например, такие модели как Patriot PT 46S The One, Makita PLM4626N, а можно встретить товар с движками Briggs and Stratton мощностью 3—6 л. с. Как правило, они очень надежны, но есть и особенности. Пожилому человеку будет трудно силой тянуть пусковой трос (его еще называют «дрын»), дабы завести 4-тактный мотор. Правда, на некоторых косилках есть электрический стартер, но такие довольно дороги.

Все «бензинки» тяжелые. Обычно весят 25—30 кг, так что на руках не утащить. А еще они требуют запаса горючего и регулярного техобслуживания, ведь свечу и масло надо менять. Кстати, сама по себе свеча особенная, и ее приходится заказывать. Смазка для «четырехтактника» тоже своя. Автомобильная не подойдет. Так что это — лишние затраты.