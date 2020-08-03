Как всего за сезон можно превратить лодку в облезлую посудину

Если в вашем дачном гараже не надувное плавсредство, уход за которым сводится к протиранию бортов тряпочкой и удалению запаха улова после очередной рыбалки, а добротная лодка, то для поддержания ее хорошего внешнего вида нужно прикладывать не мало усилий. Впрочем, если у вас в арсенале имеются правильная лодочная химия, то наведение блеска на «корбле» — не такое уж и трудоемкое занятие.

Мой до дыр

Основные загрязнения водномоторной техники носят биологический характер, соответственно и очистители нужны специальные: эффективные и безопасные для экологии. Среди продукции, выпускаемой немецкой компанией Liqui Moly, имеется лодочный универсальный очиститель (концентрат) Marine Universal Reiniger K.

Это малопенное биоразлагаемое моющее средство разводится в воде, согласно инструкции, после чего готово к применению. Очиститель без труда удаляет такие сильные загрязнения, как застарелые следы брызг соленой и пресной воды, «отпечатки» обуви, пролитые напитки, жиры от продуктов питания и даже птичий помет.