Как всего за сезон можно превратить лодку в облезлую посудину

Если в вашем дачном гараже не надувное плавсредство, уход за которым сводится к протиранию бортов тряпочкой и удалению запаха улова после очередной рыбалки, а добротная лодка, то для поддержания ее хорошего внешнего вида нужно прикладывать не мало усилий. Впрочем, если у вас в арсенале имеются правильная лодочная химия, то наведение блеска на «корбле» — не такое уж и трудоемкое занятие.
Мой до дыр
Основные загрязнения водномоторной техники носят биологический характер, соответственно и очистители нужны специальные: эффективные и безопасные для экологии. Среди продукции, выпускаемой немецкой компанией Liqui Moly, имеется лодочный универсальный очиститель (концентрат) Marine Universal Reiniger K.
Это малопенное биоразлагаемое моющее средство разводится в воде, согласно инструкции, после чего готово к применению. Очиститель без труда удаляет такие сильные загрязнения, как застарелые следы брызг соленой и пресной воды, «отпечатки» обуви, пролитые напитки, жиры от продуктов питания и даже птичий помет.
Препарат абсолютно не агрессивен к материалам, применяемым при отделке катеров и яхт, а потому им можно отмывать пластик, лакированное дерево, резину, металл, алюминий, текстиль, яхтенную кожу, стекло…
После того как избавились от загрязнений, некоторые детали, для последующего облегчения ухода за ними, желательно обработать защитным средством. Например, полиролью для водной техники Marine Gloss Spray Wax. Водоотталкивающий состав на основе воска также очищает поверхности от загрязнений, а заодно полирует их, создавая защитный слой и предохраняет от разрушительного ульрафиолета.
Коррозия металла? Нет, не слышал
Поскольку для лодок, катеров и яхт родной стихией является вода, то проблема появления пятен ржавчины на металлических поверхностях вполне закономерный процесс. Для удаления следов коррозии и профилактики появления новых «рыжиков», специалистами Liqui Moly создан мультиспрей для водной техники Marine Multi-Spray. Состав средства позволяет без особых усилий ликвидировать ржавчину, вытеснять влагу, и смазывать узлы плавсредства.
Мультиспрей можно использовать как для ухода за декоративными элементами яхты, так и для обработки пострадавших от воздействия воды узлов мотора. Кстати, Liqui Moly Marine Multi-Spray пригоден для обработки и защиты электрооборудования. Спрей обладает хорошей проникающей способностью, полностью устойчив к морской и пресной воде, нейтрален по отношению к пластику, лакам, металлам и дереву. При этом, как и положено средствам по уходу за лодками, безопасен для окружающей среды.
…А подводя итог нужно заметить, что любое плавсредство, будь то лодка, катер, яхта или катамаран, требует, учитывая их водную стихию, куда более тщательного ухода, чем автомобиль. Согласитесь, что мало приятного покорять речные или морские просторы на облезлой, ржавой посудине. И именно применение специальной «водномоторной» химии гарантирует блестящий — в прямом и переносном смысле слова — внешний вид любого корабля.