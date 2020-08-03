Семь футов под килем: как правильно выбрать и обкатать 4-тактный лодочный мотор

Выбор между 2-тактным и 4-тактным мотором — дело сугубо личное и во многом зависит от толщины кошелька. Поскольку «двухтактники» проще и дешевле в изготовлении, их стоимость на треть, а иногда и вполовину ниже, чем на моторы той же фирмы и с тем же количеством «лошадок» в 4-тактном исполнении. Основные плюсы последних — низкий уровень шума и вибрации, малый расход горючки, экологичность, хорошая ресурсность.
Экономить нельзя переплачивать
Что касательно страны происхождения, то здесь мы опять упираемся в вопрос цены. Лодочные моторы американского или японского происхождения стоят существенно дороже изделий из Поднебесной. Но, как утверждают бывалые пользователи, тут ты переплачиваешь не столько за бренд, сколько за собственное спокойствие, поскольку фирменные движки, в отличии от китайских клонов, безотказно работают годами в самых суровых условиях. Хотя в последнее время, если судить по отзывам рыболовов на различных форумах, пару китайских производителей научились делать силовые агрегаты для водно-моторной техники на весьма и весьма приличном уровне.
Сэкономить и купить б/у или же раскошелиться, но взять «новье»? Моторы для лодок нуждаются в правильной многочасовой обкатке. Причем, первичная обкатка должна проходить в бочке с водой, то есть без нагрузок. Именно правильная обкатка — тот фундамент, на котором будет строиться дальнейшая судьба движка.
Приобретая «бэушечку», вы не можете быть уверенным, что продавец на первоначальном этапе сделал все по правильно. А потому, коли вы не стеснены в средствах, купите лучше новый «подвес».
Начнем с обкатки
Кстати, правильная обкатка начинается с правильного масла. Если мы говорим о 4-тактных движках, то на заводах, особенно на китайских, льют самый дешевый лубрикант. Отечественные продавцы называют его красивым понятием «обкаточное масло», хотя зачастую это масло транспортировочное, не пригодное для обкатки даже на холостом ходу.
Поэтому сразу смените сомнительную жидкость на качественный продукт. Синтетическое моторное масло для лодок Marine 4T Motor Oil 10W-40 от немецкой Liqui Moly предназначено для работы в 4-тактной морской или речной технике с воздушным и водяным охлаждением. Современный пакет присадок обеспечивает оптимальное смазывание и надежную работу двигателя плавсредства при самых различных температурах. Смазка подходит как для бензиновых подвесных моторов любой мощности, так и для дизельных силовых установок. Стабильность вязкостных характеристик продукта, вне зависимости от температурного режима, гарантирует хорошую защиту двигателя от износа.
А это очень важно, поскольку иные пользователи буквально насилуют моторы. Например, купили небольшой 5-сильный «подвес» на 4-метровую надувную лодку — и давай откручивать румпель на всю катушку, пытаясь выйти на глиссер. Между тем, есть неписаный закон, согласно которому для вывода судна на глиссаду необходима 1 л. с. на каждые 30 кг веса. И перегрузка мотора несвойственными ему задачами скорее приведет к поломке, нежели к желаемому результату. Однако качественное масло, залитое в двигатель, может нивелировать человеческую глупость.
Лучше гуще, да лучше
Если открыть кожух подвесного мотора, то под ним мы увидим механизм ручного стартера и всякие приводные детальки от румпеля. И эти механизмы так же нуждаются в смазке. И не абы какой, а специальной, предназначенной именно для водной техники. В ассортименте компании Liqui Moly есть спецсостав Marine Grease.