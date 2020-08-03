Семь футов под килем: как правильно выбрать и обкатать 4-тактный лодочный мотор

Выбор между 2-тактным и 4-тактным мотором — дело сугубо личное и во многом зависит от толщины кошелька. Поскольку «двухтактники» проще и дешевле в изготовлении, их стоимость на треть, а иногда и вполовину ниже, чем на моторы той же фирмы и с тем же количеством «лошадок» в 4-тактном исполнении. Основные плюсы последних — низкий уровень шума и вибрации, малый расход горючки, экологичность, хорошая ресурсность.

Экономить нельзя переплачивать

Что касательно страны происхождения, то здесь мы опять упираемся в вопрос цены. Лодочные моторы американского или японского происхождения стоят существенно дороже изделий из Поднебесной. Но, как утверждают бывалые пользователи, тут ты переплачиваешь не столько за бренд, сколько за собственное спокойствие, поскольку фирменные движки, в отличии от китайских клонов, безотказно работают годами в самых суровых условиях. Хотя в последнее время, если судить по отзывам рыболовов на различных форумах, пару китайских производителей научились делать силовые агрегаты для водно-моторной техники на весьма и весьма приличном уровне.

Сэкономить и купить б/у или же раскошелиться, но взять «новье»? Моторы для лодок нуждаются в правильной многочасовой обкатке. Причем, первичная обкатка должна проходить в бочке с водой, то есть без нагрузок. Именно правильная обкатка — тот фундамент, на котором будет строиться дальнейшая судьба движка.

Приобретая «бэушечку», вы не можете быть уверенным, что продавец на первоначальном этапе сделал все по правильно. А потому, коли вы не стеснены в средствах, купите лучше новый «подвес».