Чтобы будущее лето не пропало: как подготовить моторную лодку к зимовке

Металлические части «корабля» рекомендуем обработать составом Liqui Moly Marine Multi-Spray, который не только растворит уже имеющиеся следы ржавчины, но и благодаря своим смазочным свойствам предотвратит появление новых «рыжиков».

Вертикально. И никак иначе

Лодочному мотору так же жизненно необходима на время зимовки правильная консервация, ведь пренебрежение этой процедурой обычно приводит к долгому и дорогостоящему ремонту в начале следующего сезона.

В случае, если лодочный мотор эксплуатировался на морской воде, его обязательно нужно промыть пресной водой (впрочем, ответственные владельцы маломерных судов делают это в конце дня после каждой морской прогулки).

Помните, что подвесной мотор — будь он 2- или 4-тактный — должен храниться исключительно в вертикальном положении, а не лежа на боку в углу гаража. Для этих целей желательно приобрести или изготовить самому специальную стойку, которая облегчает и процедуру консервации мотора, и обеспечивает его правильное положение на время хранения.