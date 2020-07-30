Чтобы будущее лето не пропало: как подготовить моторную лодку к зимовке

Быть может, это прозвучит как совет от «Капитана Очевидность», но тем не менее: перед отправкой лодки в «зимнюю спячку», ее необходимо отмыть. Для этого потребуется водопроводная вода и немножко концентрированного очистителя Marine Universal Reiniger K от Liqui Moly. Это поистине волшебное средство удалит с поверхностей катера все то, что портит его внешний вид.
Металлические части «корабля» рекомендуем обработать составом Liqui Moly Marine Multi-Spray, который не только растворит уже имеющиеся следы ржавчины, но и благодаря своим смазочным свойствам предотвратит появление новых «рыжиков».
Вертикально. И никак иначе
Лодочному мотору так же жизненно необходима на время зимовки правильная консервация, ведь пренебрежение этой процедурой обычно приводит к долгому и дорогостоящему ремонту в начале следующего сезона.
В случае, если лодочный мотор эксплуатировался на морской воде, его обязательно нужно промыть пресной водой (впрочем, ответственные владельцы маломерных судов делают это в конце дня после каждой морской прогулки).
Помните, что подвесной мотор — будь он 2- или 4-тактный — должен храниться исключительно в вертикальном положении, а не лежа на боку в углу гаража. Для этих целей желательно приобрести или изготовить самому специальную стойку, которая облегчает и процедуру консервации мотора, и обеспечивает его правильное положение на время хранения.
Удаляем все лишнее
Двигаемся дальше. Снимите с «подвеса» капот и продуйте движок сжатым воздухом. Если в гараже нет полноценного компрессора с продувочным пистолетом, с задачей вполне справится электронасос для подкачки автошин. После того, как мы очистили подкапотное пространство от пыли и песка, необходимо заняться удалением остатков старой смазки и других загрязнений с элементов движка. И в этом нам поможет быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger. Затем на узлы и детали, нуждающиеся в смазке, необходимо нанести свежий лубрикант.
Закатываем «консервы»
Чтобы за время зимнего простоя внутренности мотора не покрылись ржавчиной, необходимо воспользоваться специальным маслом Marine Storage Fogging Oil. Аэрозоль с присадками-усилителями адгезии и мощным антикоррозионным комплексом очень тонко распыляется, проникая в самые удаленные места цилиндро-поршневой группы. После испарения растворителя из масла, на обработанных поверхностях остается антикоррозионная масляная пленка, которая сохраняется фактически на все время консервации.
Для консервации 2-тактного мотора нужно снять воздушный фильтр и при работающем двигателе направить струю баллончика на 10—20 секунд в карбюратор. Глушим мотор, выкручиваем свечу зажигания и распыляем аэрозоль в течении 5—10 секунд непосредственно в цилиндр, вручную проворачиваем коленвал, чтобы «размазать» консервант по всей поверхности ЦПГ. Для консервации 4-тактных карбюраторных «движков» алгоритм действий аналогичный.
А с впрысковыми агрегатами и того проще: в заглушенном состоянии выкручиваем свечи зажигания, форсунки или свечи накаливания и распыляем аэрозоль в течение 5—10 секунд внутрь цилиндра, проворачиваем движок и устанавливаем все выкрученное на свои законные места. Использование спрея предохраняет двигатель от коррозии и способствует в быстрой расконсервации техники.
Разряд, еще разряд
Необходимо позаботиться и об электрике. И хотя производители катеров делают разъемы и приборы для водной техники влагозащищенными, частички воды, тем не менее, могут попадать и в контакты.
Предварительно обесточив лодку (достаточно снять минусовую клемму с аккумулятора или щелкнуть выключатель массы в положение «off»), отсоединяем все «фишки» и обрабатываем их очистителем контактов Kontaktreiniger, избавляющим места соединения жгутов электропроводки от различных загрязнений и окислов. Дабы исключить возникновение очагов коррозии, обязательно обработайте контакты спреем для электропроводки Liqui Moly Electronic-Spray.
Аэрозольный состав с высоким содержанием синтетического масла отлично вытесняет влагу, а дополнительные компоненты способствуют очистке и защите материалов электроконтактов от окислов, обеспечивают хорошую совместимость с эластомерными и полимерными материалами. Использование Electronic-Spray помогает защитить контакты электрооборудования от коррозии, продлевая срок его эксплуатации и повышая надежность системы.
Топливо просит добавку
Обслуживание топливной системы лодочного мотора — тоже довольно важная часть комплекса процедур по консервации. Основная проблема в том, что бензин, оставшийся на несколько месяцев в баке, шлангах и карбюраторе, если можно так выразиться — выдыхается, в виду чего запустить по весне мотор на «старых дрожжах» будет крайне проблематично (в особо запущенных случаях приходится заниматься даже разбором и чисткой карбюратора).
В решении этой проблемы поможет стабилизатор топлива Marine Fuel Stabilizer. Данный «бензоконсервант» применим для 2- и 4-тактных моторных плавсредств и позволяет долгое время сохранять свойства топлива.
Комплекс антиоксидантов и антикоррозионных присадок препятствуют осмолению бензина и падению октанового числа. Антикоррозионные присадки создают на металлических поверхностях топливной системы защитный слой, предотвращающий притягивание молекул воды к поверхностям.
Marine Fuel Stabilizer довольно прост в применении: стабилизатор заливается прямо в топливный бак из расчета 500 мл средства на 100 литров «горючки», после чего запускаем мотор и даем ему «помолотить» на холостом ходу 10 минут. Присадка самостоятельно смешается с топливом и разойдется по всей системе. После этого движок можно заглушить и спокойно оставить до нового сезона.
Правильная и качественная консервация водно-моторной техники позволяет минимизировать возможность какого-либо ремонта в будущем и существенно поднимает надежность работы агрегатов и узлов. Применение качественных материалов и технических жидкостей сокращает время по вводу любимицы в эксплуатацию в новом сезоне.