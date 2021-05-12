Цепи рвутся и клинит мотор: что в разы сокращает срок службы бензопилы

Начнем с движка. В данном типе инструмента применяются исключительно 2-тактные моторы, поскольку при равной кубатуре с 4-тактниками они мощнее, более отзывчивы на открытие дроссельной заслонки и, главное, 2-тактные движки во время работы можно крутить-вертеть во всех направлениях, не опасаясь, что из-за масляного голодания может заклинить кривошипно-шатунный механизм или цилиндро-поршневая группа.
Работа с огоньком без дыма
Вместе с тем, «словить клина» движок бензопилы может из-за неправильно подобранного двухтактного масла. Ведь мотор «грозы древесины» высокооборотистый и работает постоянно в рваном режиме (с холостых моментально уходит на максимум и работает под нагрузкой несколько минут, а затем обороты резко вновь уходят на холостой ход). Именно поэтому абы какое масло для работы в бензопиле не годится.
Здесь нужна смазка со специальным пакетом присадок, для максимальной защиты от износа столь высоконагруженного мотора. И такое масло, созданное специально для бензопил, есть у немецкого производителя Liqui Moly. «Минералка» 2-Takt-Motorsagen-Oil бездымно сгорает, не оставляя отложений на деталях двигателя, надежно защищает ЦПГ от теплового прихвата во время работы в режиме экстремальных перегрузок, обладает антикоррозионными свойствами. Это масло превосходно смешивается с бензином, не выпадая в осадок даже после длительного простоя инструмента, и подходит для использования не только в бензопилах, но и в триммерах, которые испытывают хоть и с меньшие нагрузки, но «жужжат» в таком же «рваном» режиме.
Одно для всех
Впрочем, когда в вашем дачном гараже техники и инструмента на 2-тактной тяге много, можно воспользоваться универсальным 2-тактным маслом, которое одинаково хорошо приживается и бензопиле, и в газонокосилке, и в скутере, и в снегоуборщике… Речь идет о всесезонной полусинтетике Liqui Moly 2-Takt-Motoroil. Этот высококачественный немецкий продукт прекрасно работает в самой разнообразной садовой и силовой мототехнике, причем как с раздельной, так и смешанной системами смазки. Универсальный лубрикант 2-Takt-Motoroil бездымно сгорает, гарантирует защиту деталей мотора от износа и коррозии, не допускает образование отложений в ДВС, и продлевает жизнь «обитателям» вашего дачного гаража.
Губительная отработка
Но вернемся к бензопилам. Еще один ответственный узел, нуждающийся в качественной смазке — пильная цепь и так называемая шина (грубо говоря полотно, по которой скользит «зубастая цепочка»). Многие используют отработанное моторное масло для смазки этих элементов. Но это в корне неправильно, ведь в отработке может содержаться мусор или мелкий абразив, бензин, шлам… Всё это может загубить насос, который подает смазку к трущимся поверхностям пилы.
Именно поэтому, для смазки режущей части бензопилы, нужно использовать только специальное адгезионное масло для пильных цепей. Такое, как Liqui Moly Bio Sage-Kettenoi, созданное немецким производителем для смазки пильной гарнитуры инструмента. Этот лубрикант, благодаря своим свойствам, равномерно распределяется по всей рабочей поверхности инструмента, а не только в месте подачи насосом масла, и обеспечивает хорошее скольжение даже при работе с древесиной твердых пород.
Нужна регулярная профилактика
В целом, чтобы бензопила верой и правдой служила долгие года, ее необходимо своевременно и грамотно обслуживать. Затачивать пильную цепь — это будет снижать нагрузки на мотор и шину. Регулярно чистить от опилок и древесной пыли воздушный фильтр — это будет способствовать правильному смесеобразованию, а значит и правильному температурному режиму работы движка. Промыть фильтр можно при помощи быстрого очистителя Liqui Moly Schnell-Reiniger.
Состав обладает отменным проникающим действием, хорошо смывает остатки различных смазок и при этом быстро испаряется, не оставляя следов. Не содержит ацетона и хлора, которые губительны для сальников и уплотнительных колец бензопилы. Schnell-Reiniger практически не имеет запаха и обладает довольно широким спектром применения. Этим аэрозолем, в том числе, можно чистить шину и пильную цепь нашего инструмента от налипших отложений.
Ну и не забывайте о технике безопасности при работе с бензопилой. Одежда должна плотно облегать тело, а рукава той же рубашки или куртки должны быть застегнуты. Работать необходимо в защитных перчатках и очках. Помните, что категорически не допускается пилить героиней нашего рассказа снизу вверх, поскольку это чрезвычайно травмоопасно.