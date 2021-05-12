Цепи рвутся и клинит мотор: что в разы сокращает срок службы бензопилы

Здесь нужна смазка со специальным пакетом присадок, для максимальной защиты от износа столь высоконагруженного мотора. И такое масло, созданное специально для бензопил, есть у немецкого производителя Liqui Moly. «Минералка» 2-Takt-Motorsagen-Oil бездымно сгорает, не оставляя отложений на деталях двигателя, надежно защищает ЦПГ от теплового прихвата во время работы в режиме экстремальных перегрузок, обладает антикоррозионными свойствами. Это масло превосходно смешивается с бензином, не выпадая в осадок даже после длительного простоя инструмента, и подходит для использования не только в бензопилах, но и в триммерах, которые испытывают хоть и с меньшие нагрузки, но «жужжат» в таком же «рваном» режиме.

Одно для всех

Впрочем, когда в вашем дачном гараже техники и инструмента на 2-тактной тяге много, можно воспользоваться универсальным 2-тактным маслом, которое одинаково хорошо приживается и бензопиле, и в газонокосилке, и в скутере, и в снегоуборщике… Речь идет о всесезонной полусинтетике Liqui Moly 2-Takt-Motoroil. Этот высококачественный немецкий продукт прекрасно работает в самой разнообразной садовой и силовой мототехнике, причем как с раздельной, так и смешанной системами смазки. Универсальный лубрикант 2-Takt-Motoroil бездымно сгорает, гарантирует защиту деталей мотора от износа и коррозии, не допускает образование отложений в ДВС, и продлевает жизнь «обитателям» вашего дачного гаража.