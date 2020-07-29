Три мощных средства, которые должны быть в каждом дачном гараже и сарае

Описанные выше, да и другие житейские проблемы на дачном участке случаются удручающе регулярно. Однако большинство из них решается быстро при помощи трех полезных химических составов, которые выпускает немецкая Liqui Moly. С помощью одного средства можно оперативно и легко растворить ржавчину и, например, открутить закисшее резьбовое соединение. С помощью другого — очистить поверхность от загрязнений или убрать смазку с поверхностей, на которых ее быть не должно. Третий флакончик предотвратит самопроизвольное откручивание болтов и гаек.

Химия против «физики»

При ремонте или обслуживание техники, особенно не новой, практически всегда сталкиваешься с намертво закисшими гайками и болтами. И даже если обладаешь силушки богатырской, не факт, что без ущерба для инструмента или метизов, сможешь отделить гаечку от болтика. Скорее всего, инструмент «слижет» грани на предмете откручивания, либо оборвется болт или шпилька. В общем, так себе перспективы.

Чтобы заржавевшие резьбовые соединения легко откручивались, их необходимо предварительно полить растворителем ржавчины с дисульфидом молибдена Liqui Moly MoS2-Rostloser и оставить откисать на 7—10 минут. За это время средство растворит ржавчину, а дисульфид молибдена обеспечит смазку на резьбе, что нивелирует наличие на ней коррозийных повреждений. Детали попросту начнут «проскальзывать» места повреждений, что значительно облегчает демонтаж и снизит риск еще большего повреждения резьбы. А, главное, что после обработки этим составом, детали получают надежную защиту от коррозии и в следующий раз в работе с ними уже не будет сложностей.