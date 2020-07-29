Три мощных средства, которые должны быть в каждом дачном гараже и сарае

Описанные выше, да и другие житейские проблемы на дачном участке случаются удручающе регулярно. Однако большинство из них решается быстро при помощи трех полезных химических составов, которые выпускает немецкая Liqui Moly. С помощью одного средства можно оперативно и легко растворить ржавчину и, например, открутить закисшее резьбовое соединение. С помощью другого — очистить поверхность от загрязнений или убрать смазку с поверхностей, на которых ее быть не должно. Третий флакончик предотвратит самопроизвольное откручивание болтов и гаек.
Химия против «физики»
При ремонте или обслуживание техники, особенно не новой, практически всегда сталкиваешься с намертво закисшими гайками и болтами. И даже если обладаешь силушки богатырской, не факт, что без ущерба для инструмента или метизов, сможешь отделить гаечку от болтика. Скорее всего, инструмент «слижет» грани на предмете откручивания, либо оборвется болт или шпилька. В общем, так себе перспективы.
Чтобы заржавевшие резьбовые соединения легко откручивались, их необходимо предварительно полить растворителем ржавчины с дисульфидом молибдена Liqui Moly MoS2-Rostloser и оставить откисать на 7—10 минут. За это время средство растворит ржавчину, а дисульфид молибдена обеспечит смазку на резьбе, что нивелирует наличие на ней коррозийных повреждений. Детали попросту начнут «проскальзывать» места повреждений, что значительно облегчает демонтаж и снизит риск еще большего повреждения резьбы. А, главное, что после обработки этим составом, детали получают надежную защиту от коррозии и в следующий раз в работе с ними уже не будет сложностей.
Раз — и готово
Представьте, что на своем дачном гараже вы делаете небольшое ТО квадроциклу. Шприцуете подвеску, меняете масла, но в процессе замечаете, что тормозные колодки на последнем издыхании. Решили их поменять, да случайно измазываете тормозной диск или ферродо колодки маслом. Простая протирка пострадавших поверхностей тряпкой, уверяем вас, результата не даст. Почистить бензином? В нем тоже содержится немало всяких маслянистых примесей и, объективно, он не слишком хорошо удаляет смазку, особенно консистентную, а скорее ее размажет тонким слоем по всей поверхности.
На помощь придет быстрый очиститель — спрей Liqui Moly Schnell-Reiniger. Используется для удаления масляных и жировых загрязнений с деталей тормозной системы, коробки передач, сцепления. Состав обладает отменным приникающим действием, хорошо смывает остатки различных смазок и при этом быстро испаряется, не оставляя следов.
В составе Schnell-Reiniger вы не найдете ацетона и хлора, которые столь губительны для сальников и уплотнительных колец. Дело в том, что аэрозоль содержит легкий лигроин (гидрированная низкокипящая нефтяная фракция), обладающий слабым техническим запахом. Использование Schnell-Reiniger позволяет быстро и эффективно устранить загрязнения на различных деталях, существенно облегчая процесс очистки и экономя время.
Фиксируем «пациента»
Чуть выше мы говорили о том, как некоторые болты и гайки сопротивляются откручиванию. Но бывает, что от резьбового соединения требуется стойкость к раскручиванию. Например, нож газонокосилки обычно крепится на один единственный болт. Сумасшедшая вибрация может привести к тому, что это болт самопроизвольно выкрутится и косилка перестанет выполнять свою функцию. Болты, которыми прикручиваются карданы квадроцикла, или болты, фиксирующие ротор магнето в движке мотоцикла, тоже склонны к произвольному откручиванию.
Поэтому подобные резьбовые соединения должны сажаться на специальное анаэробное средство для фиксации винтов.
В линейке продуктов Liqui Moly есть резьбовой «клей» Schrauben-Sicherung mittelfest. Состав на основе метакриловых эфиров имеет насыщенный синий цвет, который хорошо видно при нанесении на резьбовую часть болтов. Застывает фиксатор в тонких зазорах без доступа кислорода воздуха, потому и называется анаэробным. Скорость его застывания зависит от материала поверхности, но в среднем полимеризация начинается через 10—15 минут после закручивания резьбы, а полное отвердение происходит спустя 12 часов.
При этом препарат невероятно устойчив к действию химических реагентов и вибрациям. Температурный диапазон применения — от −55°С до +150 по Цельсию — позволяет использовать фиксатор резьбы даже в теплонагруженных элементах. А с тем, чтобы открутить резьбовое соединение, на которое нанесли «ликвимолевский» фиксатор, справится даже ребенок
И что немаловажно: резьбовой фиксатор универсален в плане применения и может быть полезен при ремонте двигателя, трансмиссии, ходовой части автомобилей, мотоциклов, силовой техники. Кстати, он работает даже на замасленных поверхностях, то есть перед нанесением вовсе необязательно обезжиривать резьбы.